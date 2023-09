Bullrich ensayó una reunión de gabinete buscando ganar iniciativa electoral

Patricia Bullrich reunió a su equipo de técnicos en un primer ensayo de lo que podría ser un eventual gabinete de gobierno. Con la intención explícita de llegar al balotaje y confrontar con Javier Milei, definió seis áreas de trabajo y les pidió a cada encargado que se conviertan en voceros de su campaña electoral en esos ejes: Economía, Educación, Reforma del Estado, Política social, Política Exterior y Mujeres.

Bullrich se reunió con Melconian y acercaron posiciones para que sea su principal vocero económico

Más

“Acá tenemos muchos voceros. Van a salir a recorrer el país, pueblo por pueblo, para llevar las ideas de Juntos por el Cambio y la decisión de ser gobierno”, explicó Bullrich sobre la reunión que encabezó este lunes por la tarde en el hotel Palladio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Las áreas funcionarán como “paraguas temáticos” desde los cuales centrará su derrotero hacia las generales de octubre. El movimiento político de la candidata vislumbra su necesidad de reforzar su campaña, luego de perder iniciativa electoral por la sorpresa que dio en las urnas el libertario y de que ella enfocara su campaña hacia las PASO sólo en su figura.

En un salón de la planta baja del lujoso hotel, la candidata se ubicó en el centro de una nutrida mesa cuadrada, rodeada de una treintena de dirigentes. A su lado estuvieron su compañero de fórmula, Luis Petri, y el coordinador de los equipos técnicos, Alberto Förhig. “Un país ordenado. Reunión de equipos de gobierno”, rezaba una pantalla gigante sobre sus cabezas. La gráfica fue pensada al detalle: según supo elDiarioAR, el uso del “equipos de gobierno” busca ser una aspiración electoral que se concrete a futuro.

La definición de las seis áreas temáticas no significa para la candidata la estructura de un posible gabinete de ministros –no están, por ejemplo, salud o seguridad–. Ella misma aclaró que debajo de cada una hay una ramificación en más especialidades, con un centenar de responsables que darán volumen narrativo a su campaña. También negó que los responsables temáticos y otros invitados a la reunión sean nombres confirmados como eventuales ministros o secretarios. La única excepción es Carlos Melconian, a quién ya nominó como su eventual ministro de Economía, que no estuvo en la reunión.

Además del economista de la Fundación Mediterránea, Bullrich presentó como su especialista en Política Exterior al ex senador Federico Pinedo; en Política Social a Joaquín de la Torre, legislador bonaerense y ex intendente de San Miguel; en Educación al diputado radical Fabio Quetglas; en el área de Reforma del Estado a Bernardo Saravia Frias, ex Procurador del Tesoro; y en Mujeres a Silvia Lospennato, diputada del PRO del riñón de Horacio Rodríguez Larreta.

“No hablamos en ningún caso de ministros. Intentamos dar un mensaje de seriedad para la sociedad. Melconian es, entre comillas, el único nombre confirmado como potencial ministro de Economía. La propuesta de Juntos por el Cambio no es un salto al vacío al que nos lleva el kirchnerismo”, explicó Förhig, que por su rol de coordinador suena como el potencial jefe de Gabinete en el caso de que Bullrich llegue al poder. “Les pedí a todos acá que se autogestionen la campaña. Tienen que llevar el mensaje a todo el país y conformar sus equipos lo más federal posible. Cada uno sabe lo que tiene que hacer para que ganemos las elecciones”, agregó luego Bullrich a elDiarioAR y otros medios.

Más allá de los responsables de cada área, en la reunión también se vio a dirigentes de todo el arco de partidos que integran la coalición y que harán su aporte en cada una de sus áreas de expertise, muchos de los cuales ya vienen trabajando en las distintas fundaciones partidarias, desde la Fundación Pensar del PRO al Instituto Hannah Arendt de Elisa Carrió. Además de los incondicionales de Bullrich, como Hernán Lombardi, en el mitin estuvieron los economistas Luciano Laspina, José Luis Espert y Hernán Lacunza. También se los vio a Miguel Pichetto, los ministros larretistas Fernán Quirós y Soledad Acuña y el lilito Fernando Sánchez, entre otros.

Bullrich no quiere hablar más de Macri

La candidata esquivó ubicar a Mauricio Macri dentro de su eventual gobierno y reiteró que no quiere “hablar más” del expresidente para enfocarse solo en sus propuestas. También evitó revelar el nombre “sorpresa” que anunció en las últimas horas a cargo de generar “una filosofía humanista” para su eventual gobierno. Se limitó a responder a la prensa que lo dará a conocer pronto, aunque en su círculo de colaboradores hay quienes juran que no saben de quién se trata.

“Con eso ganamos la agenda mediática”, festejó Bullrich internamente, que tuvo su acto en el mismo momento en que la atención estaba puesto en la Legislatura porteña, por el “homenaje a las víctimas del terrorismo” que encabezó la vice de Milei, Victoria Villaruel.

De hecho Bullrich esperó hasta las 18 para hablar a la prensa para evitar no salir en vivo en la TV. “Trabajamos sobre el futuro del país y los temas que van a cambiar la vida de la gente. Lo que haga ese partido es un tema que no nos atañe. Es una decisión de ella pensar que esa es la prioridad de los argentinos. Nuestra política de derechos humanos está en este lugar: en que es un derecho humano esencial poder comer y tener progreso”, concluyó.

MC/JJD