En el fin de la era Rodríguez Saá, el PJ arriesga San Luis bajo ley de lemas

Los cuarenta años que transcurrieron desde el retorno de la democracia estuvieron dominados por un apellido en San Luis: Rodríguez Saá. Y este domingo en la provincia comenzará el fin de una era, ya que en las elecciones que marcarán también el regreso de la ley de lemas, los hermanos que se alternaron en el poder sucesivamente desde 1983 no estarán en las boletas.

Estas son las 8 listas que compiten por la gobernación en San Luis

Alberto Rodríguez Saá, el actual gobernador, no puede ser reelecto y designó a un dirigente de perfil bajo, Jorge “Gato” Fernández, exintendente de Tilisarao, un pequeño poblado de unos 12 mil habitantes, y también exministro de la Corte local. Su hermano, Adolfo Rodríguez Saá, pateó el tablero y no se unió al lema del PJ. Cruzó la vereda a Cambia San Luis: si bien no presenta candidatura apoya la de Claudio Poggi, exaliado de los Rodríguez Saá, y el único apellido que alternó en la gobernación con los hermanos entre 2011 y 2015.

Tras la pelea que lo convirtió en el principal referente de la oposición, Poggi, actual diputado nacional, ve en esta contienda una chance real de llegar a la gobernación. Lo admiten también en filas peronistas. Será una elección cerrada, acaso la primera provincia en el desdoblado calendario electoral en el que el peronismo enfrenta un riesgo real de derrota. El Frente de Todos (FdT) viene de ganar con comodidad en los distritos que puso en juego, como La Rioja, Tierra del Fuego, Salta y La Pampa. Auguran pronósticos similares este domingo en Tucumán. En San Luis, en cambio, la situación es incierta.

Un dato alentador para Poggi llega de las elecciones 2021, cuando con su fuerza Avanzar, ligada al PRO, ganó con 47% con su postulación para diputado nacional. En esa contienda, no logró unir a la UCR, que marchó en soledad. Ahora, los radicales se integraron al lema. Como contrapeso, no sería la primera vez que el oficialismo pierde en el medio término para ganar luego en las generales para cargos ejecutivos.

Lemas

En total, hay 418.689 ciudadanos habilitados para elegir 162 cargos, entre los que se encuentran los de gobernador y vicegobernador; 17 intendencias con sus respectivos concejos deliberantes; 21 diputados y cinco senadores provinciales, en comicios que se realizarán mediante el sistema de Ley de Lemas, reinstaurado el año pasado.

La Secretaría Electoral de San Luis informó que en total fueron cuatro lemas y 185 sublemas los que se inscribieron para competir en la contienda electoral, lo que dio lugar a que la cifra de candidatos superara los 5.500 postulantes de los cuales 3.500 representan al oficialismo provincial, integrando 141 sublemas y 2.000 a Cambia San Luis que reunió 38 sublemas.

El lema Unión por San Luis, que lidera el PJ, es acompañado por más de 20 partidos, y presenta otras tres candidaturas que colectarán votos al “Gato” Fernández. Alberto Rodríguez Saá había sorprendido con su designación. En aquel momento se tomó como una ofrenda de paz para su hermano Adolfo; Fernández tiene un perfil dialoguista y buen vínculo con ambos. El mandatario puntano lo definió como un “buen padre de familia” y un “criollo” capaz de “tender puentes” y alejarse de la “grieta”.

Para ese entonces, ya se habían eliminado las PAS (primarias abiertas y simultáneas, pero no obligatorias), llegaba la ley de lemas y se especulaba con un abrazo entre los hermanos, que finalmente no sucedió. Fernández lleva como compañera de fórmula a la senadora nacional Eugenia Catalfamo. Los otros candidatos a gobernador dentro del lema oficialista son el actual ministro de Producción de la provincia, Marcelo Amitrano; Mariela Cross, dirigente social del Movimiento Evita, y Diego González, coordinador general ejecutivo del PAMI San Luis.

En 2019, con los hermanos enfrentados, Alberto Rodríguez Saá ganó con 42,3%. Poggi sacó un 34,5% y Adolfo un 22%. La alianza Poggi-Adolfo hace suponer que la ley de lemas terminará favoreciendo a Cambia San Luis, pese a haberse diseñado como un blindaje para el PJ.

Sin embargo, hay radicales que no están conformes con esa integración, y en especial con un potencial horizonte de Adolfo como candidato a senador nacional en agosto como representante del cambio. Asimismo, el fuerte trabajo de instalación del “Gato” Fernández en la recta final los emparejó en las encuestas, hecho que ilusiona al peronismo. Los esfuerzos finales se concentran en la capital provincial y Villa Mercedes, que representan el 70% del padrón. En la primera localidad, Cambia San Luis se entusiasma con arrebatarle además la intendencia al PJ.

Además de la fórmula Poggi - Ricardo Endeiza (ex fiscal de Estado durante su gobierno provincia), se presenta otro sublema liderado por Eduardo Mones Ruiz, exintendente de Villa Mercedes y padre del actual vicegobernador de la provincia.

Los otros lemas que se presentarán son Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, que impulsa a una maestra rural, Johana Gómez, y a Mario Jaime, y Movimiento al Socialismo, con la fórmula Ítalo Gallardo-Yolanda Abregu.

AB