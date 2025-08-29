Estudiantes libertarios y peronistas terminaron a las trompadas en la Facultad de Derecho de la UBA

Militantes de las agrupaciones estudiantiles Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres protagonizaron este jueves un enfrentamiento por una mesa y una bandera. Todo quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, en el que se observa a militantes peronistas abordando el espacio de los libertarios para colocar su bandera. Luego, los jóvenes comenzaron a cantar y se desató la pelea; en un momento se escucha a un hombre decir: “A vos te voy a matar”, mientras otra persona recibía una golpiza y caía al piso.

La agrupación Somos Libres difundió imágenes de los carteles que la JUP colocó sobre el espacio que los libertarios tenían asignado. Uno de ellos, pintado en una pared, decía: “Gorila aguante Cristina”, mientras que otro, dirigido como chicana a la agrupación rival, afirmaba: “Somos Libres para reprimir jubilados”.

En un comunicado, la agrupación que respalda al gobierno de Javier Milei cuestionó la reacción de los militantes kirchneristas: “Mientras los integrantes de La Libertad permanecieron firmes, los kirchneristas atacaron en manada, mostrando intolerancia, robo y patoterismo. Otra postal de un kirchnerismo que, cuando no convence, recurre a la violencia”.

Por su parte, la JUP no se pronunció sobre el incidente. Más tarde, el presidente Javier Milei se refirió al hecho en su cuenta de X, en línea con su lema de campaña de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. Kirchnerismo nunca más”.

Finalmente, la cartera liderada por Sandra Pettovello informó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias mantiene contacto permanente con las autoridades para dar seguimiento a la situación.

MM con información de agencias.