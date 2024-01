Fuerte cruce en Diputados entre Del Caño y Espert: “No es una cancha para pedir cárcel o bala”

"No me obligue a cortarle el micrófono"



Luego de perdirle a Nicolás del Caño que "redondee la pregunta", José Luis Espert le cerró el micrófono y el diputado le respondió: "Si en Twitter nos amenaza con cárcel o bala no le da el derecho a interrumpir". pic.twitter.com/Uwl1F1kdev