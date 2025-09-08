Duro golpe para Milei: Fuerza Patria superó a La Libertad Avanza por más de 13 puntos en las elecciones bonaerenses

Un duro golpe del gobierno de Javier Milei frente al peronismo unido en las elecciones legislativas bonaerenses. Esa es la foto que dejaron los primeros resultados conocidos en la Provincia: con el 82% de los votos escrutados, Fuerza Patria conseguía 46,93 puntos por sobre 33,5% de La Libertad Avanza a nivel provincial. Tercero, más lejos, la opción centrista de Somos Buenos Aires, que obtuvo 5,41%, y cuarto el Frente de Izquierda, con 4,37%.

El panperonismo lograba la victoria general sumando los votos en todas las secciones en las que está dividida la provincia. Fue rotundo el grueso de votos de FP en el conurbano, donde están la Primera Sección (el norte) y la Tercera (el sur). En La Matanza, por caso, el distrito más poblado del AMBA, la diferencia fue de 28 puntos, según los primeros resultados.

“Sin duda la unidad fue central para que logremos un resultado como este”, remarcó en conferencia de prensa Sebastián Galmarini, dirigente del massismo dentro de panperonismo, minutos antes de que se conozcan los primeros datos oficiales.

La victoria del peronismo es un duro traspié del Gobierno, que suma así una crisis más a la que tiene abierta desde hace semanas por el escándalo de los suspuestos pedidos de coimas para Karina Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El oficialismo conecta así una sensible derrota a poco más de un mes de las elecciones legislativas nacionales.

También hay expectativa sobre cómo reaccionará este lunes el mercado, a partir de la volatilidad del dólar en los últimos días al tocar el techo de la banda. Este domingo por la noche el dólar MEP se podía conseguir en casas de cambio virtuales a $1.450,67.

Noticia en desarrollo

MC