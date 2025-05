Un funcionario dijo en Hungría que en las escuelas argentinas “es más fácil ver la peluca de Milei que al Che Guevara”

El Che Guevara contra el Peluca Milei. En esos términos un funcionario del Gobierno planteó en una conferencia de la derecha global que se desarrolla en Hungría la llamada “batalla cultural” del mandatario libertario. El vocero fue el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, a quien la Casa Rosada envió a la cumbre de la CPAC que se desarrolla entre este jueves y viernes en Budapest, bajo el amparo del régimen autoritario de Viktor Orbán.

El funcionario de la Cancillería expuso hoy ante un auditorio repleto de dirigentes y personalidades ultra, quienes se dieron cita en la edición europea de este año de la Conferencia de Acción Política Conservadora, el foro creado por norteamericanos promovidos por Donald Trump. Sotelo compartió escenario con la senadora de Colombia Maria Fernanda Cabal y el senador por Paraguay Gustavo Leite. Coordinó la conversación Vajk Farkas, el titular del Centro de Derechos Fundamentales de España, un think tank de ultraderecha con base en Madrid que levanta la bandera de “Dios, Patria, Familia”.

Sotelo introdujo la figura de Ernesto “Che” Guevara cuando le consultaron por la “batalla cultural” de Milei: “Hace tres años en una universidad o una escuela encontrabas frases del Che Guevara. Hoy vas a un colegio secundario y es mucho más fácil ver un león, la peluca de Milei o ya el ‘Milei 2027’”, dijo el secretario encargado de la relación con la Iglesia. “Eso es el triunfo de la batalla cultural”, apuntó.

“Hoy preguntás sobre el mal que le hace el Estado a los individuos y los chicos te saben responder. Milei hace docencia, hace batalla cultural”, insistió Sotelo desde Hungría. El funcionario recordó el ejemplo del Presidente dando una supuesta “masterclass” de economía a sus diputados hace dos días, que obligó casi a cerrar por completo las puertas de la Casa Rosada, como reveló elDiarioAR.

Sí dijo que la batalla cultural se está dando “en medios de comunicación, universidades, sindicatos y escuelas”, pero no hubo referencias, sin embargo, a la polémica que se abrió con la nueva programación del canal infantil Paka Paka. Luego de criticar la señal cuando era gestionada por el kirchnerismo, ahora la gestión libertaria emitirá la serie de dibujos Tuttle Twins que hace doctrina anti-Estado, transmite una “fobia” al socialismo y el comunismo, y argumentan por qué la universidad no sirve.

Antes de que la culpa sea del de afuera, la responsabilidad está adentro

Antes de la charla con los legisladores de Colombia y Paraguay, Sotelo dio un discurso en solitario donde desarrolló el argumento libertario de que hay “una culpa interna” de lo que llamó “la crisis de Occidente”. “Lamentablemente la Europa con la que soñamos desde niños ya no existe, ha caído”, expresó, y apuntó: “Si bien he escuchado a muchos líderes hablar de 'la culpa del otro', yo no me voy a meter en las políticas soberanas de cada país. Pero antes de que la culpa sea del de afuera, la responsabilidad está adentro”, dijo el funcionario.

“Mientras en América del Sur nuestro país libra una batalla gigantesca por las ideas de la libertad, veo que en Europa las ideas contrarias a la civilización avanzan”, comparó el dirigente libertario, y cuestionó declaraciones de la ONU que la Argentina no votó: “Las resoluciones hablan de aborto, de ideología de género, de pueblos originarios, habla de muchas cosas. Pero no hablan de la vida ni de la familia”.

Sotelo viajó a Budapest especialmente invitado a participar de la cumbre de la CPAC que lleva el slogan “La era de los patriotas”. Este viernes participará en el evento otro alfil de Milei: Agustín Laje, presentado como “influencer” y “filósofo”.

El politólogo de ultraderecha es de los teóricos más escuchados por Milei y es el director ejecutivo de la Fundación Faro, la ONG que armó Santiago Caputo para recaudar fondos para la causa mileísta. Laje es el abanderado de la batalla cultural del oficialismo y protagonizó el último 24 de marzo un video institucional del Gobierno negando el terrorismo de Estado.

En febrero pasado Milei estuvo en la primera edición del 2025 que presidió Donald Trump y se fotografiaron juntos. En Buenos Aires la CPAC tuvo su debut en diciembre de 2024 y contó con la participación de Abascal, del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y la presentadora televisiva y nuera de Donald Trump, Lara Trump.

En abril pasado el Presidente recibió en la Casa Rosada al fundador y CEO de CPAC, Matt Schlapp, y a los empresarios estadounidenses Rob Citrone y Matt Dellorfano. De la reunión también participaron el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro.

Hoy en Hungría la CPAC arenga a sus seguidores de ultraderecha: “Vivimos en años de cambio global. El dominio secular de Occidente ha sido cuestionado a medida que su élite corrupta ha traicionado todo lo que una vez nos hizo grandes: intercambiando la virtud patriótica por el internacionalismo, el sentido común por la burocracia y la tradición por la locura progresista. La gente de ambos lados del Atlántico se ha rebelado contra el socialismo reenvasado, pero el éxito solo puede ser completo cuando las olas del cambio converjan: la victoria de Donald Trump y el ascenso de la derecha europea traerán consigo la era de los patriotas en la civilización occidental, y la CPAC de Hungría en 2025 será el motor de esta era”.

MC