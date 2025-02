Generación Zoe: Cositorto fue absuelto por la CNV pero sigue en juicio por estafa

Horas antes de que el tribunal de Goya (Corrientes) retomara el juicio que lleva adelante desde octubre del año pasado contra Leonardo Cositorto y otros cinco imputados por estafar a 98 ahorristas que perdieron cerca de US$170.000 en esa ciudad a través de Generación Zoe, la Comisión Nacional de Valores (CNV) absolvió a la empresa, a su CEO (Cositorto) y a la Universidad del Trading en los cargos formulados por presunta violación a la Ley de Mercado de Capitales. Si bien Cositorto, desde la cárcel, utilizó esta resolución a su favor acusando a “la mafia política, fiscal y financiera del gobierno anterior” de haber “armado un juicio ilegal, perverso y nulo”, desde la propia CNV insisten en aclarar que esto lo exime del pago de una multa, pero no implica que haya sido exonerado del camino judicial. Los tuiteros libertarios, enfurecidos.

“Los Canales de Tv cuando les convenía me hicieron mil notas llamándome ”EL REY DE LA ESTAFA“. Ahora que LA CNV NOS ABSOLVIÓ, esos mismos programas NO ABREN EL MICRÓFONO. SE LES CAYÓ EL CIRCO, PERO SIGUEN PROTEGIENDO A LOS VERDADEROS LADRONES. Como bien dice Milei: ”LA CASTA TIENE MIEDO.“ Y CON RAZÓN” (sic), grita Leonardo Cositorto en un tuit fijado horas despúes de que la CNV emita la resolución que lo absuelve en el sumario iniciado en enero del 2022 por presunta violación en el mercado de capitales.

A pesar del festejo del master coach/disruptivo/liberal/cristano, tal como se autodefine en su cuenta de X (Twitter) el CEO de Generación Zoe, la resolución de la investigación de la CNV no tiene injerencia en el juicio penal que podría darle hasta 16 años de prisión.

La resolución se reduce a la operatoria de la firma en el mercado de capitales. Entre sus competencias, la CNV controla el mercado de acciones, bonos y otros instrumentos financieros regulados. Si la denuncia se trata de una estafa que no tenga que ver con alguno de esos instrumentos, no es competencia del organismo; pero ello no implica que no haya un delito penal por fraude, por ejemplo.

De acuerdo con la resolución, la comisión investigadora de la CNV no pudo comprobar que Generación Zoe ni Cositorto ofrecieran valores negociables, ni operaran dentro del mercado de capitales: “La competencia de la CNV se limita a evaluar y, en su caso aplicar sanciones, por hechos que constituyan infracciones en el marco de la normativa y procedimientos propios y comprendidos en la ley del mercado de capitales y su reglamentación”, insisten desde el organismo en diálogo con elDiarioAR, “esta resolución no significa que no se hizo una estafa, ni que no haya delito penal. Eso se determina por vía judicial”.

En efecto, la Justicia penal sigue investigando si hubo asociación ilícita y estafas reiteradas. Este martes retomó el juicio del Tribunal de Goya, en el que deberán declarar los últimos testigos del caso para finalmente conocer el veredicto. Si bien el juicio se reduce a los damnificados en Goya, la fiscal Juliana Companys dijo a elDiarioAR que la estafa de Generación Zoe rondaría los US$120 millones y los damnificados no son sólo argentinos: están dispersos por el mundo. Es un cálculo estimado y no judicializado, hecho a partir de los testimonios de los empleados de la sede central de la organización, ubicada en Núñez.

Cositorto, el libertario

La investigación del regulador comenzó en enero de 2022. La gestión anterior de la CNV abrió el sumario a partir de cinco denuncias. Es que en algunos flyers que circulaban en redes, Generación Zoe ofrecía una rentabilidad extraordinaria por inversiones en “criptomonedas, fideicomisos, terrenos en el ciberespacio, acciones y bonos”. “Ofrecían captar valores negociables que luego no realizaban, que quedaban en el bolsillo de Cositorto y su tropa. No estaban inscriptos como sociedad de bolsa, ni autorización para operar como agentes del mercado de capitales. Y ahí estaba la estafa”, asegura una fuente cercana a la causa a elDiarioAR, “el directorio podría haber interpretado que estos flyers efectivamente ejercían una oferta pública irregular, porque circulando están. Y se podría haber determinado una multa o un apercibimiento, pero el directorio actual consideró que, al no estar inscriptos, no son su competencia ”, continúa.

En una entrevista que concedió a elDiarioAR desde la cárcel en octubre de 2022, Cositorto aseguró haber aportado dinero a las campañas de Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio en la Provincia, y al partido de Javier Milei. “Fondos para que pudieran moverse. Si ellos lo quieren reconocer o no, a mí me da igual. Los apoyé financieramente porque me pedían una mano”, aseguró a este medio. De acuerdo con Cositorto, el aporte fue de “7 u 8 millones de pesos”. Sobre por qué apoyó a Milei, Cositorto confiesa que “siempre fue de pensamiento liberal”.

Los tuiteros libertarios no están de acuerdo con este vínculo, ni con la resolución de la CNV: “Den marcha atrás con esto urgente y rajen de una patada al kirchnerista infiltrado que aprobó esta resolución”, apuntó Osvaldo 'Beto' Mendeleiev en un tuit contra el elegido por Luis “Toto” Caputo como titular de la CNV, Roberto Silva. “Inentendible esto”, acompañó LadyMarket.

Desde la cárcel, Cositorto sigue operando su discurso en redes, mientras el juicio en Goya avanza. En tiempos de desregulación y discursos libertarios, ¿será este un test para la credibilidad de la Justicia?

