El Gobierno declaró por decreto al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

El Gobierno de Javier Milei dispuso a partir de este jueves, por medio del Decreto 56/2026 publicado en el Boletín Oficial, que toda la documentación oficial “de la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, así como de los entes autárquicos dependientes de esta deberá llevar la leyenda ”Año de la Grandeza Argentina“ al considerar que las políticas ”adoptadas por esta gestión permitieron sentar bases para la estabilidad y el crecimiento, circunstancia que habilita a proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con miras a colocar a la República Argentina en la senda de la prosperidad nuevamente“.

Entre los fundamentos para justificar la medida, la administración Milei considera que el Gobierno Nacional, durante 2025, “profundizó la reconstrucción de los pilares de nuestra Nación, asegurando una mayor libertad para todos los argentinos” y que se dedicó “a paliar la situación en la que se encontraba nuestro país, impulsando reformas estructurales orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica y a profundizar un proceso sostenido de desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

Asimismo, el decreto promete que la gestión libertaria realizará en 2026 “las acciones pertinentes tendientes a destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante para engrandecer al país”, al tiempo que invita “a los Gobiernos Provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente decreto”.

Todos los fundamentos del Gobierno para llamar al 2026 “Año de la Grandeza Argentina”