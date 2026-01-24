El Gobierno utiliza el brutal asesinato de Jeremías Monzón para presionar sobre la baja en la edad de imputabilidad

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este sábado que la administración de Javier Milei impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de este año, como parte de la Reforma del Código Penal, al mencionar el caso del crimen de Jeremías Monzón, el joven presuntamente asesinado a puñaladas por otros tres menores en diciembre pasado.

Martín Menem, al igual que lo hizo Patricia Bullrich el viernes, señaló que esta decisión política responde a “un mandato claro expresado por la ciudadanía en las urnas y ratificó la postura de 'tolerancia cero' ante el delito que sostiene el oficialismo”·.

“Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, expresó al justificar la urgencia de la medida en el marco de la agenda legislativa de La Libertad Avanza (LLA).

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el titular de la Cámara baja sostuvo que la reforma es necesaria para garantizar que “el que las hace, las paga”, reafirmando uno de los pilares discursivos del Gobierno nacional en materia de seguridad.

Según Martín Menem, la iniciativa no admite “medias tintas” y busca transformar el sistema penal juvenil para adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.

“En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición”, concluyó el riojano, anticipando que el proyecto será uno de los ejes centrales del debate parlamentario en los próximos meses.

Con información de Noticias Argentinas

JIB