Del kirchnerismo al partido de Carrió, la oposición en Diputados presiona al Gobierno con una reforma jubilatoria

“¡¿Esos son truenos?!”. Germán Martínez se sorprendió de los ecos de la tormenta que se escuchaban dentro del Centro de Convenciones de Buenos Aires apenas segundos después de bajarse ayer del escenario del foro de AmCham –la influyente cámara de empresas norteamericanas instaladas en el país– y se ajustó el traje para salir a la calle a enfrentar la lluvia que ya llevaba varias horas azotando la Capital Federal. Al jefe de la bancada de Unión por la Patria lo esperaba una reunión clave del bloque en Diputados para definir la estrategia de sus 99 legisladores a la cita de hoy: la sesión especial que pidió Hacemos Coalición Federal (HCF) para votar una nueva reforma jubilatoria que compense a los adultos mayores sobre la alta inflación de los primeros meses de Javier Milei.

El aporte que haga el peronismo en el recinto será clave para que tenga quórum la iniciativa que impulsa el espacio de Miguel Pichetto, que abraza desde la Coalición Cívica a Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó. Los “federales” cuentan 23 de las 257 bancas y pueden llegar a 31 si se suma Innovación Federal, que responden a gobernadores.

“Yo soy de la idea que el Congreso tiene que estar siempre abierto”, jugó al misterio Martínez en la entrevista compartida que tuvo en AmCham justamente con los legisladores de HCF Florencio Randazzo y el lilito Juan Manuel López, que aprovechó el espacio para exponer ante los empresarios la propuesta del partido de Elisa Carrió: que las jubilaciones se actualicen por el Índice de Precios al Consumidor del Indec registrado dos meses previos y que haya un “refuerzo” de 20,60% como “empalme” ante el aumento generalizado de los primeros meses del año.

Justamente López fue quien encabezó el listado de firmas federales que le pidieron a Martín Menem que abra el recinto para este mediodía. En lo formal el proyecto de ley busca modificar el artículo 32 de la ley 24.241.

HCF también tenía ayer por la tarde una reunión interna para ajustar los apoyos externos de cara a la sesión. Un diputado del espacio confió a elDiarioAR que además del kirchnerismo esperan contar con la Izquierda, algunos bloques provinciales y parte del radicalismo. En el bloque trotkista aseguraron a este medio que sus cuatro diputados darán quórum.

Con esos apoyos la iniciativa de los lilitos conseguiría acercarse a la mitad más una de las bancas para abrir efectivamente la sesión especial. Pero la jugada en el fondo no busca que hoy tenga media sanción el proyecto de ley, sino obligar al oficialismo a “reaccionar”: lo más probable es que se vote un emplazamiento para que la reforma previsional se comience a discutir en comisiones.

“Nadie quiere votar una ley jubilatoria sobre tablas. La idea es presionar para que estos tipos se sienten a discutir”, comentó a este medio un legislador en un pasillo del CEC, mientras afuera caía un aguacero. “No sabemos qué va a pasar en la sesión. Esto es minuto a minuto, de infarto como todo en este Gobierno”, comentó otro legislador muy involucrado en la negociación.

La iniciativa opositora pone en aprietos a La Libertad Avanza y el PRO, que suman 76 diputados (sumando al flamante libertario José Luis Espert), justo cuando el Gobierno promete estar a punto de enviar una nueva redacción de la ley ómnibus con una fórmula previsional entre su articulado. Según el borrador que este lunes publicó elDiarioAR, la nueva propuesta oficial es más acotada que la opositora: “Ajuste mensual por IPC a partir de abril + 10 puntos porcentuales de recomposición”, dice el textual.

El propio titular de Diputados pasó más temprano ayer por AmCham y defendió la fórmula que el Gobierno incluyó en la ley Bases original: dijo que “frenaba la caída” de las jubilaciones. Menem criticó el “achatamiento de la pirámide” producto de que “se ha puesto en la misma bolsa personas que aportaron 40 años y personas que no aportaron casi nada” y señaló en una advertencia sobre la oposición: “Ahora vamos a ver en qué puntos nos ponemos de acuerdo, porque también hay que ser responsables porque también tiene que ser posible de cumplir en el tiempo”.

Por la tarde se supo que Menem convocó para hoy a las 16, cuatro horas después de convocada la sesión, la conformación de la Comisión de Previsión Social para contrarrestar la avanzada opositora. El PRO salió a la noche a darle su apoyo: el partido planteó en un comunicado que la comisión “es el ámbito para que se debata” una nueva ley jubilatoria y aleccionó a sus exaliados en JxC: “Solicitamos el acompañamiento del resto de los bloques que componen esta Honorable Cámara para tratar una nueva fórmula que mejore sustancialmente la calidad de vida de nuestros jubilados”.

Otro jugador clave en el derrotero de este miércoles de la ley previsional es el radicalismo. La bancada de la UCR, con 34 legisladores, volvería a mostrar su fractura interna ya que una decena de sus diputados –los alineados con Facundo Manes– están dispuestos a darle quórum a HCF. El resto recién se sentaría en el recinto cuando se abra la sesión. “El camino óptimo quizás no sea hacer esta semana una sesión especial, sino establecer un compromiso para dictaminar sobre el tema, una vez constituidas las comisiones”, dijo un operador radical a comienzos de esta semana.

Mañana vamos a participar de la sesión convocada para debatir la movilidad jubilatoria defendiendo nuestros proyectos, que proponen que el haber mínimo cubra la canasta básica del jubilado, actualización mensual de los haberes y garantizar el 82% móvil. pic.twitter.com/IEyzczd7kl — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) 12 de marzo de 2024

Anteayer el bloque que conduce Rodrigo de Loredo buscó una salida elegante a su propio laberinto: le exigió al oficialismo que “de forma urgente, para esta semana” se constituya la comisión de Previsión y Seguridad Social para tratar una nueva fórmula del haber jubilatorio.

En un párrafo del comunicado, el radicalismo cuestionó a los libertarios pero también aprovechó para criticar a Unión por la Patria, adelantando lo que puede llegar a ocurrir con este miércoles: “Ante la inactividad del Gobierno, que intencionalmente duerme el Parlamento para evitar ser controlado y luego permitirse denostarlo, distintos bloques han acudido legítimamente a solicitar sesiones especiales. El riesgo de las mismas es que, al no juntar dos tercios de los miembros, no logren resolver los temas generando una falsa expectativa y más frustración. Peor aún, pudiendo servir de escenario especulativo al kirchnerismo para una sesión sin efecto práctico mayor que poner en funcionamiento una comisión. El peronismo es responsable de haber triturado las jubilaciones que en sus 4 años de gobierno perdieron el 45% su poder de compra. Artífices además de generar el apocalipsis previsional con irresponsables moratorias”.

“Sin la UCR aliada de Milei, la sesión se hace igual”, le replicó al radicalismo una fuente federal que está detrás de proyecto de la Coalición Cívica pero que no responde a los lilitos. “Hay quórum. No contamos con el PRO, LLA y la UCR mileísta”, amplió sobre la construcción de apoyos que tendrá su propuesta de ley, y anticipó su pronóstico político –y no meteorológico– sobre lo que podría pasar hoy en el recinto: “Van a pedir el emplazamiento para que se trate en comisión”.

MC/MG