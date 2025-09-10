eldiario.es
Martín Llaryora lanza el primer plan de empleo del país

  • Se trata del primer plan en su tipo que se presenta en el país en el corriente año.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, en el evento de AmCham.
Este miércoles, a las 10.30, en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora presidirá la presentación de la segunda edición del programa Empleo +26, una política pública que se consolidó como herramienta clave para la inclusión laboral de personas mayores de 26 años que se encontraban desempleadas o sin empleo registrado.

Empleo +26 constituye una alianza estratégica entre el Estado y el sector privado para generar oportunidades, potenciar el talento local y fortalecer el desarrollo económico de Córdoba.

