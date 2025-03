Mauricio Macri pidió “otro tipo de cambio”, bajar los impuestos y apuntó contra Karina Milei y Santiago Caputo

En medio de las disputas entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones de este año, Mauricio Macri, expresidente de la Nación, elogió al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, pero apuntó contra “su triángulo de hierro”: “Lamento que Karina Milei y Santiago Caputo hayan sido siempre una traba a las cosas que el Presidente me decía que sí. La obsesión de Karina Milei es ir por el PRO”, dijo.

También, se metió de lleno en la realidad económica y en el acuerdo con el FMI y pidió “otro tipo de cambio”: “Hay que apoyar fuerte para que crezcan las exportaciones. Están sufriendo las exportaciones y eso se arregla bajando impuestos o con otro tipo de cambio”, opinó el exmandatario en declaraciones a Radio Mitre.

Sobre la gestión de Javier Milei, Macri aseguró que la Argentina está “yendo en la dirección correcta” y defendió la conducta del partido que él lidera en los primeros 15 meses de Gobierno libertario: “El PRO, en momentos muy complejos que podían terminar siendo una crisis económica, votó y se ocupó de hacer trabajo legislativo mientras otros se tiraban con agua o hablaban por megáfono. El ordenamiento macro no lo logramos todavía por el cepo, estamos rengos y el ministro Caputo lo sabe pero se logró evitar una hiperinflación y se empezó a bajar. Todavía no llegamos al equilibrio perfecto. Hay que achicar el Estado mucho más. Sacar el cepo es 3/4 del río, no la mitad. Es la tierra prometida y empezamos a soñar generando confianza”, aseguró.

Para Macri, el Presidente y el Ministro de Economía, Luis Caputo, “hoy la falta de superávit fiscal más cómodo hace que todavía no puedan bajar los impuestos y estamos trabados. Con estos impuestos es muy difícil producir y crecer en Argentina”.

“El acuerdo con el FMI es necesario. Se está dilatando porque se ve que no se ponen de acuerdo con algunos 'technicalities', pero esperemos que lo antes posible se logre para ir aportar el granito de arena a la confianza”, pidió.

Macri apuntó contra Karina Milei y Santiago Caputo

“He tenido conversaciones de soñar juntos (con Javier Milei) un proyecto de país, que él llamó 1870; unir fuerzas de él y el PRO. Claramente su círculo, su triángulo de hierro, ha dicho que no. Yo no creo que él sea mentiroso. De un proyecto de país pasamos a uno de poder. La obsesión de Karina Milei es ir por el PRO”, sostuvo el exmandatario. Y agregó: “Se enojan conmigo porque tengo propuestas. He tenido muchas críticas en el PRO porque no nos convenía sacarle las papas del fuego”.

“Solo predico con la verdad, y el Presidente lo sabe. Decidí no ser candidato. Milei me ofreció ser candidato, una fórmula Macri-Milei con el profesor Benegas Lynch en el 2022 y le agradecí pero le dije que había que renovar. No tengo obsesión por el país, sí me obsesiona que el país salga adelante. Lamento que Karina Milei y Santiago Caputo hayan sido siempre una traba a las cosas que el Presidente me decía que sí”, apuntó el titular del PRO y puso más tensión en la relación de las dos fuerzas.

Sobre CFK: “Finge demencia”

Además, Macri volvió a cargar contra Cristina Fernández de Kirchner, de quien sostuvo que es “una mentirosa compulsiva. Finge demencia. Vació el BCRA, las AFJP, nos dejó sin energía y sin gas. En su última creatividad finge amnesia como si no tuviera nada que ver con Alberto Fernández. Con Massa crearon la deuda más grande de la historia. Es un cuentito lindo que mucha gente, en buena fe, le cree”, remarcó. Además, el expresidente dijo que CFK “está demasiado sobregirada, son muchos años de defender lo indefendible, de haber destruido económicamente al país, que se saqueara al país. La gente tenía jubilación digna con las AFJP. Tomó deuda para nada, ni para infraestructura. Nos va a llevar muchos años recuperarnos, es un caso de estudio”, dijo.

También apuntó a Larreta: “Hace una campaña funcional al kirchnerismo”

Asimsimo, se metió en la campaña por las elecciones porteña y defendió a su primo, Jorge Macri: “Si hay nuevas dificultades en la Ciudad, el mejor equipo es este, porque conoce la Ciudad. Si funcionó bien 16 años bien, sigamos trabajando juntos”. En tanto, apuntó contra Rodríguez Larreta: “Lo que huele mal es que Horacio haga una campaña tan funcional al kirchnerismo, que descree de todos los valores que predicamos. Lamentablemente es todo por un tema personal de él por haber perdido por paliza la interna con alguien que él siente que es inferior intelectualmente (en referencia a Patricia Bullrich). Todo le generó una frustración y después cuesta pensar bien, terminás enfrentando a tu propio partido. El kirchnerismo es el verdadero adversario siempre”, sentenció.

Según Macri, “la palabra es importante y hay que cuidarla mucho. Cuando se habla mucho pierde valor. Con Alberto Fernández se perdió el valor de la palabra, se la pasó hablando. Milei interactúa mucho, todavía tiene nivel de respeto. Yo hablé demasiado poco cuando era presidente”, reconoció.

