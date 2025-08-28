Milei consideró que “burdas operaciones difamadoras” generaron el ataque en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei habló el mediodía de este jueves sobre los ataques que sufrió en la actividad de campaña que protagonizó el miércoles en Lomas de Zamora, y habló de “burdas operaciones difamadoras” tras la difusión de los audios del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo.

En el marco del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que se celebra en el Hotel Alvear, el mandatario planteó: “Como todos saben ayer en una actividad de campaña vivimos una situación aberrante, un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros”.

“Esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras. Cuando nos metimos a la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios”, sostuvo.

En su presentación, el mandatario aprovechó para bromear luego de que uno de los vecinos de Lomas le arrojara un elemento que supo eludir: “Ni que hablar que les voy a decir que es un placer estar, ¿no? Por lo menos parece que todavía conservo los reflejos”.

“Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al círculo rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”, remarcó, y agregó: “Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet y cuántas de tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia, se cansaron de decir todo tipo de barbaridades”.

Asimismo, tras la filtración de los audios en los que se escucha al exfuncionario confesar que hubo pedido de coimas de parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través de su ladero Eduardo “Lule” Menem, el libertario lo atribuyó a una “opereta” correspondiente a “otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta”.

“Tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la Justicia esclarecerlo. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen”, sentenció, a horas de haber revelado que el Poder Ejecutivo denunciaría a Spagnuolo.

Por su parte, el mandatario remarcó: “Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó un Gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante”.

“Vamos a dejarles algo en claro: ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobarde. En todo caso, nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados y porque dejan en claro, una vez más, que no vienen por Javier Milei, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos, y yo tan solo me puse en el camino”, subrayó.

A días de los comicios bonaerenses, Milei vaticinó: “Este 7 de septiembre, los bonaerenses le van a poner fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo. Es ahora más que nunca que tenemos que decir ‘kirchnerismo nunca más’”.

Mensaje al Gabinete

Previamente, Milei envió un mensaje tranquilizador a los miembros de su Gabinete tras los ataques que sufrió la caravana electoral durante la recorrida del pasado miércoles por Lomas de Zamora.

El mandatario se comunicó a través del grupo de WhastApp que tiene con los miembros de su Gabinete para darles ánimo y arengarlos a redoblar esfuerzos de cara a los comicios bonaerenses del 7 de septiembre y los nacionales del 26 de octubre.

“REFLEXIÓN. A la luz de lo de ayer quiero decirles que estoy muy bien de ánimo, casi exultante ya que demuestra que están desesperados”, inició en el extenso mensaje al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, que recibieron los ministros y colaboradores en sus teléfonos celulares.

En la misma línea, amplió: “Al mismo tiempo, habiendo seguido la campaña de Chacarita entre 1984/6 he estado muchas veces bajo lluvia de piedras. Es más, en Brasil en la final de Boca con Palmeiras han lastimado de un piedrazo a mi padre”.

“Por ende, nada de esto me intimida. Es más, me llena de ganas de salir a la cancha y darle mayor intensidad a la campaña”, afirmó, y agregó: “Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad”.

Sobre el final y en uso de las mayúsculas, el mandatario concluyó: “SIGAMOS AVANZANDO

LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO“.

La comunicación llega a horas del violento episodio que afrontó el mandatario y la delegación libertaria que recorrió la avenida Hipólito Yrigoyen, en pleno centro de Lomas de Zamora, en una de las actividades de campaña, donde los vecinos los insultaros y arrojaron elementos al acusarlos de “coimeros” a raíz de la viralización de los audios del extitular del ANDIS Diego Spagnuolo.

Tanto el Presidente como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el candidato nacional José Luis Espert, debieron ser evacuados del lugar bajo escolta de la Policía Federal Argentina.

La reflexión del libertario va en sintonía con la teoría expuesta por el oficialismo cuyo interlocutor, el vocero presidencial, Manuel Adorni, responsabilizó al kirchnerismo por los ataques.

Durante una breve declaración a la prensa de esta mañana, el funcionario reveló que hay dos personas detenidas por las agresiones. “No pueden soportar que se haya desplomado la inflación y que 12 millones de personas hayan salido de la pobreza”, sostuvo tras acusar a la oposición peronista de los hechos.

“Por suerte, hoy hay otra Argentina…la de la verdad, la original, la sostenida por el esfuerzo y el trabajo de los argentinos de bien. Su marcha hacia la libertad, pese a que muchos no quieran que así ocurra, es irrefrenable”, concluyó en su mensaje a la prensa después de 20 días de silencio.

Con información de la agencia NA