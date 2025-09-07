Resultados oficiales de las elecciones 2025 en provincia de Buenos Aires: dónde consultarlos

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires centralizará la difusión de los datos del escrutinio provisorio de este domingo 7 de septiembre en un único sitio web oficial. Aunque las mesas cierran a las 18:00, la veda de difusión de resultados rige hasta tres horas después, por lo que los primeros telegramas se publicarán a partir de las 21:00 horas.

La única plataforma habilitada por la Junta Electoral para seguir el recuento oficial en tiempo real es: resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar. Según supo Noticias Argentinas, se recomienda a los ciudadanos consultar únicamente esta fuente para evitar desinformación, ya que allí se cargarán los datos de las 41.189 mesas habilitadas.

Cómo funcionará el recuento

En el sitio web oficial, los resultados se podrán filtrar por las distintas categorías en disputa (senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares) y consultar los porcentajes por distrito, sección electoral y municipio.

A diferencia de las elecciones nacionales de octubre (que usarán Boleta Única de Papel), el escrutinio de este domingo se realiza sobre la boleta partidaria tradicional (lista sábana). Esto implica un conteo manual que puede ser más lento, aunque se espera tener una tendencia consolidada antes de la medianoche para los principales distritos.

Cómo funciona el método Hare

La distribución de las 46 bancas de la Cámara de Diputados y de 23 del Senado en la Provincia de Buenos Aires se realiza por el método de Cociente Hare, donde tiene un fuerte impacto los decimales obtenidos por cada fuerza política.

A diferencia de la elección nacional donde se usa el sistema D'Hont en la provincia de Buenos Aires se utiliza el Cociente Hare que en cada Sección Electoral varia el piso ya que se tienen en cuenta los votos positivos emitidos por el numero de escaños y ahi se obtiene el porcentaje

En este sistema es clave los decimales para calcular las bancas residuales luego de dividir las bancas por los partidos que tuvieron un piso para acceder a una diputación o senadurías.

En los comicios de la Octava Sección Electoral donde está la capital de la provincia 2021 se necesitaban el 16,6% para acceder a una de las seis bancas y solo superaron ese porcentaje Juntos por el Cambio y Frente de Todos que por la división le correspondía dos bancas a cada uno y por los decimales obtenidos sumaron una mas cada fuerza.

En la Tercera Sección Electoral se eligen 18 diputados y en esa elección se necesito alcanzar un porcentaje 5.55 y ese piso fue alcanzado por cuatro fuerzas que fueron Frente de Todos, JXC, la izquierda y la Libertad Avanza y el residual de tres bancas se dividió por los decimales obtenidos por cada.

Allí el FdT tenía 8,22; JXC 5,8; la izquierda 1,32 y LLA 1,25 y por los decimales sumaron una banca éstas tres últimas fuerzas.

En la Primera Sección Electoral, otro de los distritos, claves se eligen 8 senadores y el piso para acceder a una banca fue en el 2021 se necesitaron mas del 12,50% de los votos.

En esa elección, el FdT obtuvo el 39% y JXC el 39,2% con lo cual se distribuyeron las ocho bancas, ya que ninguna otra fuerza alcanzó el piso mínimo para acceder a una banca.

En el caso de la séptima donde solo se eligen 3 bancas el piso es muy alto ya que se tuvieron que conseguir el 33,3% y allí el Frente de Todos obtuvo el 33,73% ya que si no alcanzaba el piso los tres lugares los hubiera obtenido JXC con el 51.04 de los votos.