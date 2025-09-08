“Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”, el saludo de Cristina Kirchner a Milei tras la derrota

A las 9 en punto de la noche, cuando se dieron a conocer los resultados provisorios en la elección bonaerense, con una contendente victoria del peronismo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner disparó un nuevo posteo en X dirigido al presidente Javier Milei: “¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el ”Nunca Más“, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis”, empezó.

“Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal”, marcó la exmandataria.

Como despedida, antes de los “saludos cordiales” señaló: “Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”. Después, salió al balcón de su departamento en San José 1111 para saludar a los manifestantes que se habían reunido en el lugar.

En su mensaje, CFK se anticipó a lo que será mañana el tema del día, la reacción de los mercados ante “el riesgo kuka”. “Si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento…” destacó haciendo foco en la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo.

También Máximo Kirchner hizo su aparición en redes sociales unos minutos después de su madre: “Pediste sacar al pinguino del cajón y ahí lo tenés. Parece que el PUEBLO no cambia de idea, lleva las banderas de Evita y Perón, escribió en Instagram.