Con Santoro a la cabeza, el peronismo se ilusiona con ganar por primera vez en la Ciudad

Con Leandro Santoro a la cabeza, el peronismo se ilusiona con ganar en la ciudad de Buenos Aires en las elecciones que se llevarán a cabo el 18 de mayo. Su buena proyección se debe, principalmente, a la atomización electoral en un distrito que siempre les resultó esquivo, donde muchos se acostumbraron incluso a la chicana de “jugar a perder”; aunque también hubo algo de mérito propio, ya que lograron armar una lista de unidad que contiene a casi todas las fuerzas, en una campaña que buscará su color local para despegarse de la interna tóxica del peronismo bonaerense.

La lista “Es ahora Buenos Aires” abarca a los distintos sectores del peronismo y progresismo porteño, ordenados bajo el mando del operador Juan Manuel Olmos. Santoro se ganó el primer puesto luego de la elección a jefe de gobierno de 2023, donde quedó en segundo lugar y con proyección hacia 2027. De extracción radical y convertido en un referente kirchnerista, es actualmente diputado nacional por la Ciudad y ya ocupó una banca en la Legislatura porteña durante el período 2017-2021.

En la elección porteña se disputarán 30 de las 60 bancas de la Legislatura, de las que el bloque de Unión por la Patria pondrá ocho en juego. Las proyecciones indican que, como piso, logrará renovar esa cantidad e incluso alcanzar las 10, lo que sucedería si llega a los 30 puntos en los comicios.

Luego de días de jugar a la intriga, el sábado por la noche se develó que quien secundará a Santoro será Claudia Negri, actual vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA. “Su compromiso con la salud y la educación pública son su mayor orgullo”, la presentó Santoro, luego de días en los que el equipo porteño buceó entre outsiders para encontrar una buena compañera que demostrara amplitud en el espacio, en los que corrieron rumores de ofertas a artistas para que se lanzaran a la política de la mano del PJ.

Más allá del esfuerzo de unidad, hubo dos sectores con los que no se llegó a un acuerdo y aumentan la fragmentación opositora. Una es la boleta que lidera el residente de origen coreano Alejandro Kim, quien juega con Guillermo Moreno; la otra oferta la encabeza Juan Manuel Abal Medina, que tiene el respaldo del Movimiento Evita conducido por Emilio Pérsico. Mientras que con Moreno no hubo posibilidad de un acuerdo, con el Evita se especuló hasta último momento. En los últimos días, desde ese espacio confirmaron a elDiarioAR que no hubo una oferta oficial de Olmos, por lo que definieron presentar su propia lista pese a las versiones que circularon sobre una negociación en curso: “Es todo una operación para después decir que fue nuestra culpa no llegar a la unidad”, insistieron. Dejaron la puerta abierta, pero se quejaron de que no hubo predisposición: “Están convencidos de que no existimos; bueno, lo mediremos en la cancha”.

En el peronismo se engolosinan con los números y creen que hay “condiciones objetivas” para ganar, ancladas fundamentalmente en la dispersión opositora. El Gobierno apuesta a Manuel Adorni para disputarle la cuna al macrismo, pero enfrente le apareció Ramiro Marra, además del PRO con la boleta oficial –encabezada por Silvia Lospennato– y Horacio Rodríguez Larreta, que volvió al llano con un espacio propio. En el terreno del centro también surgieron varias propuestas como la de la Coalición Cívica, que se medirá en la Ciudad con Paula Oliveto, y la UCR de Martín Lousteau, que busca posicionar a Lucille Levy.

Composición de la boleta y perspectivas para octubre

Detrás de Santoro y Negri, el tercer puesto es para Federico Mochi, de la Juventud Peronista y vinculado a Juan Manuel Valdés, que completó dos mandatos y no puede continuar en la Legislatura. Luego sigue Mariana González, mujer de Patria Grande, de Juan Grabois, quien ya tiene en la legislatura a Victoria Freire y de este modo sumará otra banca. Los siguientes puestos con muchas chances de entrar son para Juan Pablo Modarelli, de La Cámpora, la olmista Noemí Geminiani, Alejandro “Pitu” Salvatierra por los movimientos sociales y Francisco Caporiccio, cercano a Segio Massa. En el noveno y décimo puesto están la arquitecta Bárbara Rossen y la actual legisladora Berenice Iáñez, una camporista que dio al salto a las filas de Axel Kicillof a través de Andrés “Cuervo” Larroque.

La selección de nombres para la elección porteña arrancó en paralelo a la negociación por las listas nacionales que competirán en octubre, donde Mariano Recalde es el candidato del kirchnerismo para encabezar la boleta de senadores y renovar su banca, mientras que la exlegisladora Ofelia Fernández, cercana a Juan Grabois, suena como primera diputada por la Ciudad, en un grupo que también buscaría contener a Matías Lammens.

Mientras el peronismo se entusiasma ante la fragmentación de las propuestas porteñas en este año, algunos analistas plantean dudas sobre la performance que logrará en las legislativas. En ese sentido, surge la incógnita del karma habitual que corren los candidatos que suelen ser anunciados como ganadores antes de tiempo, ya que eso podría colaborar en un escenario de polarización más extrema. Como sea, Santoro viene desde hace meses recorriendo los barrios y hablando en espacios públicos. Perfila una campaña despegada de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, lejos de la interna y las peleas en loop que dejaron enfrascado al peronismo bonaerense.

