El Senado convoca a Audiencia Pública por la designación de jueces, fiscales y defensores: 16 postulantes rendirán examen

El Senado dará el puntapié inicial en el proceso de designación de 78 jueces, defensores y fiscales, con la audiencia pública que se efectuará el próximo jueves, donde unos 16 postulantes rendirán examen ante los legisladores.

En una nueva tanda de designaciones, el Poder Ejecutivo sumó 30 nombres a la lista de aspirantes a vacantes judiciales. Una de las propuestas centrales es la continuidad de Víctor Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; el Gobierno busca que el magistrado permanezca en su cargo por un nuevo período de cinco años, superando el tope de edad jubilatoria.

Pesino y María Dora González dejaron sin efecto la cautelar que había suspendido 82 artículos de la reforma laboral decretada por el juez Horacio Ojeda.

Ahora los nuevos pliegos deben tener ingreso formal en una sesión de la Cámara de Senadores que posiblemente se realice el 6 de mayo, para que la Comisión de Acuerdo pueda avanzar en el tratamiento de esas propuestas, como lo hizo en el caso de la prórroga del mandato del padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques.

Lo mismo ocurrió en la sesión del 9 de abril, cuando el Senado otorgó estado parlamentario a unos 78 pliegos enviados por el Gobierno para cubrir vacantes en el Poder Judicial, de los cuales 16 defenderán sus postulaciones en la audiencia de este jueves 30 de abril.

Será la primera de las cuatro Audiencias Públicas que se efectuarán entre el 30 de abril y el 13 de mayo, previo a que esos 78 pliegos se traten en el recinto de sesiones del Senado, que con mayoría simple votará la designación de postulantes para el Poder Judicial.

De todos modos, los pliegos que más atención política tendrán se tratarán en mayo, que es cuando expondrán Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

En la segunda semana de dicho mes, también lo hará María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

Otro pliego que despierta el interés de los legisladores es el de Cristina María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi, que está a cargo del Caso Libra, para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.

Primeros postulantes

En la primera Audiencia Pública de la comisión de Acuerdos —que preside Juan Carlos Pagotto— expondrá María Inés Restón como Defensora Pública ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, un lugar estratégico para el Gobierno.

Restón obtuvo el primer lugar en el orden de mérito del Concurso N° 175 para el Ministerio Público de la Defensa y ha figurado con altos puntajes en el Concurso N° 216.

Expondrán también a Ricardo Lombardo, a quien se propone como juez de la Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal; a Santiago Poncio, como magistrado del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal; y a Javier Santiso, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal.

En la lista para exponer figuran, como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal, Ignacio Labadens, y Julián Herrera para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal.

Se presentarán en la Audiencia Pública para ser juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal, Santiago Munilla, y Gloria Capanegra para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal.

También defenderán ante los senadores sus pliegos: Soledad Mariño, propuesta para el Juzgado Nacional en lo Criminal N.º 18 de la Capital Federal; Paula Fuertes, como jueza para el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.º 14 de la Capital Federal; y Laura Kvitko, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 23 de la Capital Federal.

Asimismo, defenderá su pliego Hugo Decaria, como juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 3 de la Capital Federal; Juan Balcázar, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 95 de la Capital Federal; y Ezequiel Sobrino Reig, como juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N.º 80 de la Capital Federal.

La primera Audiencia Pública contempla que también expongan Santiago Poncio, que se postula como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 13 de la Capital Federal; Germán Degano, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 64 de la Capital Federal; y José Guerrero, como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la Capital Federal.

El Senado otorgó estado parlamentario a 78 pliegos de jueces, fiscales, y defensores

Entre los pliegos que se tratarán figuran la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

También se propuso a Cristina María Juan —esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi, que está a cargo del caso Libra— para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.

Con información de NA.