La UBA le respondió a Macri: “Desconoce el tema o está faltando groseramente a la verdad”

En respuesta a la carta publicada por el ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri, en la que criticó el manejo de fondos de las universidades y afirmó que existe un uso político de los recursos, la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió un contundente comunicado este domingo.

La institución educativa refutó las declaraciones de Macri, acusándolo de intentar “confundir a la sociedad” con “afirmaciones falaces y mal intencionadas”.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, subrayó que “los comentarios del ex presidente están totalmente equivocados. O tiene un profundo desconocimiento sobre el tema o falta groseramente a la verdad”.

La UBA defendió su transparencia y manejo financiero, asegurando que las Universidades Nacionales son auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), que abarca a todo el Estado, no solo a las universidades.

En el comunicado, la UBA destacó que la última auditoría de la AGN finalizó en 2023 y que el Ministerio de Capital Humano recibe mensualmente un informe detallado sobre ingresos y gastos. “Esa información llega todos los meses al subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez”, explicaron.

Además, la universidad informó que remite al Ministerio de Economía sus estados contables y cuadros de cierre dos veces al año. “Toda la información es consolidada y enviada al Congreso de la Nación”, añadió el comunicado, reforzando su compromiso con la transparencia.

La UBA también recordó que durante el gobierno de Macri, el Estado impulsó numerosos convenios de cooperación técnica con la universidad. “La decisión de su gobierno de solicitar dicha asistencia es indicativa del prestigio y la transparencia de nuestra institución”, señalaron.

El cruce se inició cuando Macri afirmó que la UBA “enfrenta una crisis de transparencia” y acusó a la universidad de no haber presentado facturas desde 2015. En sus declaraciones, el ex presidente insistió en que el debate no se centra en la autonomía universitaria, sino en el uso del presupuesto que se desvía hacia la política.

“Queremos una universidad pública a la altura de lo que nuestra sociedad necesita y ex presidentes que estén a la altura de lo que el debate público requiere”, concluyó Gelpi.

DM