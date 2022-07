La última reunión de Guzmán con Fernández: “Así no puedo continuar”

Mano a mano, en la quinta de Olivos, Martín Guzmán le anticipó el jueves a Alberto Fernández, que tenía la decisión de abandonar el ministerio de Economía. Fue enfático y directo: le planteó que al no controlar los “instrumentos” político y de gestión para definir el rumbo económico, no podría continuar en su cargo. Habló de áreas específicas, de cargos, y mencionó un plazo.

Con las horas, redactó su carta de renuncia y el sábado, a media tarde, lo informó por Twitter mientras Cristina Kirchner daba un discurso hiper crítico en Ensenada. Por la tarde, le había confirmado -o reconfirmado- su decisión al presidente. Esperó el sábado, se explicó ayer en el Gobierno, para darle tiempo a Fernández para definir un nuevo equipo económico. Así y todo, en el Gobierno trascendió que había malestar por la decisión de Guzmán.

- ¿Tomó por sorpresa al presidente?, preguntó elDiarioAR a una fuente del entorno íntimo del Presidente.

- Lo precipitado de la renuncia, si -se respondió.

Al atardecer del sábado, Guzmán seguía con un puñado de colaboradores en el Palacio de Hacienda. Uno de sus secretarios, Raúl Rigo, también presentó su renuncia. El resto, según supo elDiarioAR, esperará hasta el domingo o quizá hasta el lunes para la eventualidad de evitar la acefalía administrativa, aunque, en la práctica, la firma seguirá en poder de Guzmán hasta que se le acepte formalmente, vía DNU, la renuncia.

“Así no puedo seguir”, le dijo el ministro a Fernández en la última charla en persona que tuvieron antes de que Guzmán abandone el Gobierno con una carta de 8 páginas donde enumera las razones de su salida. “No fue una decisión de índole personal, sino de orden político y económico. No está enojado, consideró que no tenía más margen”, explicó un dirigente que charló este sábado con el ahora exministro.

La demanda de Guzmán, a su vez su argumento para dejar el Gobierno, fue que no podía manejar instrumentos clave de la gestión económica, y uno de los puntos centrales de ese planteo fue la incapacidad de incidir, de manera directa, sobre el área energética. Días atrás, el secretario de Energía, Darío Martínez, decidió desentenderse del proceso de segmentación de tarifas, una medida que terminó de explicitar la ruptura de la relación entre Martínez y Guzmán.

“Sin instrumentos es muy difícil manejar la Economía”, le planteó el economista a Fernández en aquella conversación que se convirtió en el último contacto mano a mano. El viernes, el ministro estuvo en el acto de la CGT por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón.

