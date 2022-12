Tras el veredicto, Cristina Kirchner sorprendió sobre sus planes para 2023: “No voy a ser candidata a nada”

Cristina Kirchner aseguró este martes que no será candidata en las elecciones 2023. Al final de su respuesta por YouTube ante la condena en su contra por la causa Vialidad, la vicepresidenta anunció: “No voy a ser candidata a anda”.

La sorpresa política que lanzó Cristina la hizo entre sollozos, cuando culminaba un discurso de casi una hora, en el que dijo que la condena “ya estaba escrita” de antemano. El Tribunal Federal 2 falló en su contra en la causa Vialidad y la sentenció a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos.

“No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor a que la maltraten en el periodo electoral”, dijo la vice antes de su anuncio. “Una muy buena noticia para usted, Magneto. Termino el diez de diciembre del 2023 y me vuelvo a mi casa”, sorprendió, refiriéndose al CEO de Clarín. “No voy a tener fueros, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Corte Suprema a que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca jamás”, advirtió.

La novedad política de CFK se conoció en un momento en que el Frente de Todos se debate internamente qué estrategia electoral tomar hacia el año próximo. El último acto de la vice en La Plata demostró su centralidad en el oficialismo y poder de movilización. En esa presentación el coro fue “Cristina Presidenta”, pero ella respondió parafraseando a Juan Perón: “Todo en su medida y armoniosamente”. Hoy finalmente develó que no jugará.

Para argumentar su decisión, la vicepresidenta aseguró que la condena de la Justicia fue contra el “modelo de desarrollo económico” que representó el kirchnerismo desde que asumió Néstor Kirchner en 2003. “La condena real es la inhabilitación perpetua para cargos políticos. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. Esto es lo que me están cobrando, y por eso me inhabilitan. Que la cuenten como quieran”, afirmó.

Cristina usó gran parte de su exposición para exponer la filtración de chats de los funcionarios judiciales, de la Ciudad y directivos del Grupo Clarín. Luego fue entonces que habló de su fallecido marido y se metió en el terreno político. Recordó que el Grupo Clarín “le sacó” al ex mandatario la fusión de Cablevisión con Multicanal, pero que ella obturó la fusión con Telecom. Luego señaló que “al que pudieron sacarle” esa adquisición fue al expresidente Mauricio Macri “ni bien asumió”.

“El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen”, completó la vice.

MC