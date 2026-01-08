Calendario de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires

Las celebraciones culturales, productivas y gastronómicas serán las protagonistas de la agenda turística en los municipios bonaerenses. Puan realizará la 51° Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera 2026; General Guido, la 37° Fiesta Provincial del Caballo Criollo en Labardén; Mar Chiquita, la 20° Fiesta Provincial del Costillar en Vivoratá; General Paz, la 22º Festival de Fortines de Ranchos; La Plata, el 25° Bon Odori en Melchor Romero; Tapalqué, la 14° Fiesta de la Torta Negra y Patagones, la 17° Fiesta Provincial de la Ostra en el Balneario Los Pocitos.

Villa Gesell

Parador Recreo 2026

Fecha, hora y lugar: durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.

durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa. Descripción: servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses.

servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita .

. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

General Alvarado (Miramar)

Parador Recreo 2026

Fecha, hora y lugar: durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.

durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno. Descripción: servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses.

servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita .

. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

Fiestas populares

Puan

51º Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera 2026

Fecha, hora y lugar: jueves 8 al domingo 11, en distintos horarios, en el predio de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera.

jueves 8 al domingo 11, en distintos horarios, en el predio de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera. Descripción: jineteadas, camping, fogones, playa, y deportes náuticos.

jineteadas, camping, fogones, playa, y deportes náuticos. Espectáculos: jueves, Gauchos of The Pampa; viernes, Luck Ra y Cebada Fest; sábado, Emanero, Juan Fuentes y La Peña del Cebado; domingo, Pancho Figueroa y Q’ Lokura.

jueves, Gauchos of The Pampa; viernes, Luck Ra y Cebada Fest; sábado, Emanero, Juan Fuentes y La Peña del Cebado; domingo, Pancho Figueroa y Q’ Lokura. Entrada arancelada.

Organiza la Comisión de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera.

la Comisión de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera. Más información: https://fiestacebadapuan.com.ar/ - www.instagram.com/fnccpuan/ - www.facebook.com/FiestaNacionaldelaCebadaCervecera

General Guido (Labardén)

37º Fiesta Provincial Del Caballo Criollo

Fecha, hora y lugar: viernes 9, a las 21:00, en el Polideportivo Municipal; sábado 10, a las 07:30, en el Campo de Doma; domingo 11, a las 09:00, en la Plaza San Martín.

viernes 9, a las 21:00, en el Polideportivo Municipal; sábado 10, a las 07:30, en el Campo de Doma; domingo 11, a las 09:00, en la Plaza San Martín. Descripción: viernes, apertura y actuación de artistas locales y zonales. Sábado, apertura e izamiento del Pabellón Nacional, pialada de terneros por equipo, jineteada de vacunos, competencia de obstáculos con caballos potros de sulky, almuerzo y baile de sobremesa con Cristian Farías; por la noche, en el Polideportivo, espectáculos folclóricos y elección de la nueva soberana. Domingo, desfile tradicionalista en la plaza San Martín y desde las 15:00, en el Campo de Doma, destrezas criollas y baile campero.

viernes, apertura y actuación de artistas locales y zonales. Sábado, apertura e izamiento del Pabellón Nacional, pialada de terneros por equipo, jineteada de vacunos, competencia de obstáculos con caballos potros de sulky, almuerzo y baile de sobremesa con Cristian Farías; por la noche, en el Polideportivo, espectáculos folclóricos y elección de la nueva soberana. Domingo, desfile tradicionalista en la plaza San Martín y desde las 15:00, en el Campo de Doma, destrezas criollas y baile campero. Entrada arancelada .

. Organiza la Asociación Amigos del Caballo Criollo de Labardén con el acompañamiento de la Municipalidad de General Guido.

la Asociación Amigos del Caballo Criollo de Labardén con el acompañamiento de la Municipalidad de General Guido. Más información: www.instagram.com/fiestaprovcaballocriollo/ - www.facebook.com/fiestaprovincialdelcaballocriollo.labarden.9/

Mar Chiquita (Vivoratá)

20° Fiesta Provincial del Costillar

Fecha, hora y lugar: viernes 9 y sábado 10, a las 20:00; domingo 11, desde las 09:00, en Ruta 2 KM 367.

viernes 9 y sábado 10, a las 20:00; domingo 11, desde las 09:00, en Ruta 2 KM 367. Descripción: prueba de riendas, jineteada nocturna, puestos gastronómicos y de artesanías.

prueba de riendas, jineteada nocturna, puestos gastronómicos y de artesanías. Espectáculos artísticos: viernes, agrupación por los Campos de mi Pago, Mediterráneo, A Destiempo, Tanop Vera, Tributo a Leo Mattioli, Dale Q’ Salee y Grupo la Vuelta. Sábado, Santiago Cañete, Osmar Rivero, La Nueva Cumbia, agrupación Sangre Criolla, Norberto Quiroga, Los Musiqueros Entrerrianos, Sebastián Pochi Lescano y DJ Campero. Domingo por la mañana, desfile; por la noche, actuaciones de La Nueva Era, Camila Liendres, Sangre Criolla, Lázaro Moreno, Germán Montes y Los de Salta.

viernes, agrupación por los Campos de mi Pago, Mediterráneo, A Destiempo, Tanop Vera, Tributo a Leo Mattioli, Dale Q’ Salee y Grupo la Vuelta. Sábado, Santiago Cañete, Osmar Rivero, La Nueva Cumbia, agrupación Sangre Criolla, Norberto Quiroga, Los Musiqueros Entrerrianos, Sebastián Pochi Lescano y DJ Campero. Domingo por la mañana, desfile; por la noche, actuaciones de La Nueva Era, Camila Liendres, Sangre Criolla, Lázaro Moreno, Germán Montes y Los de Salta. Entrada gratuita .

. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

la Municipalidad de Mar Chiquita. Más información: www.instagram.com/fiestadelcostillar/ - www.facebook.com/profile.php?id=100068993011975&locale=es_LA

General Paz (Ranchos)

22º Festival de Fortines de Ranchos

Fecha, hora y lugar: sábado 10, a las 20:30, en la Isla Central de la Laguna.

sábado 10, a las 20:30, en la Isla Central de la Laguna. Descripción: espectáculos: ballet Guardia de los Ranchos, Fabián Castro, Nelio y sus amigos del Chamamé, ballet Infanto Juvenil de General Paz y la presencia especial del jujeño Bruno Arias. Cierre con el grupo La Farola. Patio de comidas y paseo de artesanías.

espectáculos: ballet Guardia de los Ranchos, Fabián Castro, Nelio y sus amigos del Chamamé, ballet Infanto Juvenil de General Paz y la presencia especial del jujeño Bruno Arias. Cierre con el grupo La Farola. Patio de comidas y paseo de artesanías. Entrada gratuita .

. Organiza la Municipalidad de General Paz.

la Municipalidad de General Paz. Más información: www.facebook.com/FestivalDeFortines - www.instagram.com/turismogeneralpaz/ - www.facebook.com/profile.php?id=100078431975369

La Plata (Melchor Romero)

25º Bon Odori

Fecha, hora y lugar: sábado 10, desde las 17:00, en el predio de calle 186 y 482, Colonia Urquiza, Melchor Romero.

sábado 10, desde las 17:00, en el predio de calle 186 y 482, Colonia Urquiza, Melchor Romero. Descripción: festival para disfrutar en familia y celebrar el espíritu del año nuevo con bailes, música, comida típica y encuentro con la comunidad japonesa.

festival para disfrutar en familia y celebrar el espíritu del año nuevo con bailes, música, comida típica y encuentro con la comunidad japonesa. Organiza Padres de alumnos de la Escuela Japonesa de la ciudad junto a colonias japonesas de la zona.

Padres de alumnos de la Escuela Japonesa de la ciudad junto a colonias japonesas de la zona. Más información: www.instagram.com/bonodori_laplata/ - www.facebook.com/bonodori

Tapalqué

14° Fiesta de la Torta Negra

Fecha, hora y lugar: sábado 10 y domingo 11, desde las 10:00, en el Balneario Municipal.

sábado 10 y domingo 11, desde las 10:00, en el Balneario Municipal. Descripción: talleres de elaboración de torta negra, torta negra gigante, degustación y venta de tortas negras; feria de artesanías, emprendimientos, patio gastronómico, juegos y festival musical.

talleres de elaboración de torta negra, torta negra gigante, degustación y venta de tortas negras; feria de artesanías, emprendimientos, patio gastronómico, juegos y festival musical. Entrada gratuita .

. Organiza la Municipalidad de Tapalqué con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

la Municipalidad de Tapalqué con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Más información: www.instagram.com/muni_tapalque/ - www.facebook.com/municipalidadtapalque/ - www.facebook.com/profile.php?id=100081037912510 - www.instagram.com/culturayeducacion.tapalque/

Patagones (Balneario Los Pocitos)

17º Fiesta Provincial de la Ostra

Fecha, hora y lugar: sábado 10, a las 21:00, en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión de Fomento.

sábado 10, a las 21:00, en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión de Fomento. Descripción: por la tarde, actividades recreativas, deportivas y culturales. Por la noche, baile con Grupo Astral, estreno de una nueva receta de paella de ostras y un amplio abanico gastronómico.

por la tarde, actividades recreativas, deportivas y culturales. Por la noche, baile con Grupo Astral, estreno de una nueva receta de paella de ostras y un amplio abanico gastronómico. Entrada arancelada .

. Organiza la Comisión de Fomento de Los Pocitos con el acompañamiento de la Municipalidad de Patagones.

la Comisión de Fomento de Los Pocitos con el acompañamiento de la Municipalidad de Patagones. Más información: www.instagram.com/turismolospocitos/ - www.facebook.com/turismolospocitos

General Pinto (Iriarte)

Carnaval Iriarte 2026

Fecha, hora y lugar: viernes 9 y sábado 10, a las 21:00, en Iriarte.

viernes 9 y sábado 10, a las 21:00, en Iriarte. Descripción: desfile de carrozas y concurso de disfraces con fabulosos premios. Por la noche, música y baile popular. Cantinas a beneficio de las instituciones locales.

desfile de carrozas y concurso de disfraces con fabulosos premios. Por la noche, música y baile popular. Cantinas a beneficio de las instituciones locales. Entrada gratuita .

. Organiza la Municipalidad de General Pinto.

la Municipalidad de General Pinto. Más información: www.instagram.com/generalpintogobiernopresente/ - www.facebook.com/profile.php?id=100067434391008#

Lincoln (Martínez de Hoz y Arenaza)

Carnaval 2026 en las Localidades de Lincoln

Fecha, hora y lugar: viernes 9 y sábado 10, en la localidad de Martínez de Hoz; sábado 10 y domingo 11, en Arenaza. Todos los días, por la noche.

viernes 9 y sábado 10, en la localidad de Martínez de Hoz; sábado 10 y domingo 11, en Arenaza. Todos los días, por la noche. Descripción: previa del gran Carnaval Artesanal de Lincoln en las localidades del distrito. Presentación de atracciones mecánicas, los autos locos, batucadas, comparsas y espectáculos en vivo.

previa del gran Carnaval Artesanal de Lincoln en las localidades del distrito. Presentación de atracciones mecánicas, los autos locos, batucadas, comparsas y espectáculos en vivo. Entrada gratuita .

. Organiza la Municipalidad de Lincoln y delegaciones municipales.

la Municipalidad de Lincoln y delegaciones municipales. Programación: https://carnavalincoln.com/

https://carnavalincoln.com/ Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/ - www.facebook.com/MuniLincoln/

Veinticinco de Mayo

Apertura de Carnaval de 25 de Mayo 2026

Fecha, hora y lugar: sábado 10, a las 22:00, en el Corsódromo Boulevard Valmarrosa.

sábado 10, a las 22:00, en el Corsódromo Boulevard Valmarrosa. Descripción: noche de apertura para disfrutar del mayor espectáculo a cielo abierto en la Capital Provincial del Carnaval.

noche de apertura para disfrutar del mayor espectáculo a cielo abierto en la Capital Provincial del Carnaval. Entrada arancelada .

. Organiza la Municipalidad de Veinticinco de Mayo.

la Municipalidad de Veinticinco de Mayo. Más información: www.instagram.com/carnaval25demayo/ - www.facebook.com/carnaval25DM/?locale=es_LA

Eventos culturales

La Plata

17º Cuentos Bajo la Luz de la Luna

Fecha, hora y lugar: jueves 15, a las 20:00, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, av. 19 y calle 51.

jueves 15, a las 20:00, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, av. 19 y calle 51. Descripción: segundo encuentro del ciclo de verano para escuchar, disfrutar y conocer historias que hablan de nuestras identidades y culturas. Narrarán Miguel Fo y Claudio Ledesma.

segundo encuentro del ciclo de verano para escuchar, disfrutar y conocer historias que hablan de nuestras identidades y culturas. Narrarán Miguel Fo y Claudio Ledesma. Entrada a la gorra .

. No se suspende por lluvia . Se sugiere estar 20 minutos antes.

. Se sugiere estar 20 minutos antes. Organiza Cuentería Escuela de Cuentos y la Municipalidad de La Plata.

Cuentería Escuela de Cuentos y la Municipalidad de La Plata. Más información: www.instagram.com/centroculturalymislasmalvinas/

Pinamar (Cariló)

3º Festival de Jazz

Fecha, hora y lugar: jueves 8 al domingo 11, a las 21:30, en el Templeton Music Bar.

jueves 8 al domingo 11, a las 21:30, en el Templeton Music Bar. Descripción: presentación de artistas de amplia trayectoria. Apertura a cargo de Experiencia Científico Musical, con Javier Malosetti, Ramiro Flores, Sergio Verdinelli y Juan Canosa. El ciclo continúa con las formaciones Organ Quartet Blues Night, de la mano de JuanMa Torres, Darío Soto, Guille Raíces y Ger Pedraza y Argentas, con Yamile Burich, Ornella Contreras y Lara Fichera. El cierre será con Diplodocus, integrado por Patan Vidal, Ramiro Penovi, Víctor Sanders y Pato Raffo. Además, se presentarán artistas como Funky Torinos, Timoty Cid, Juan Valentino, Patán Vidal, Miguel Talaritaç, Hubert Reyes, Nacho Porqueres y Paul Dourge Trio (latin jazz funk). La programación continúa los días 15 y 16 de enero.

presentación de artistas de amplia trayectoria. Apertura a cargo de Experiencia Científico Musical, con Javier Malosetti, Ramiro Flores, Sergio Verdinelli y Juan Canosa. El ciclo continúa con las formaciones Organ Quartet Blues Night, de la mano de JuanMa Torres, Darío Soto, Guille Raíces y Ger Pedraza y Argentas, con Yamile Burich, Ornella Contreras y Lara Fichera. El cierre será con Diplodocus, integrado por Patan Vidal, Ramiro Penovi, Víctor Sanders y Pato Raffo. Además, se presentarán artistas como Funky Torinos, Timoty Cid, Juan Valentino, Patán Vidal, Miguel Talaritaç, Hubert Reyes, Nacho Porqueres y Paul Dourge Trio (latin jazz funk). La programación continúa los días 15 y 16 de enero. Entrada arancelada .

. Organiza Templeton Music Bar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Templeton Music Bar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar. Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/festival-de-jazz/

Eventos deportivos

Tandil

15º Cruce Tandilia

Fecha, hora y lugar: viernes 9 y sábado 10, a las 09:00, en Posta Natural Resort, Bulewski 2550; domingo 11, a las 08:00, en el Paseo de los Españoles.

viernes 9 y sábado 10, a las 09:00, en Posta Natural Resort, Bulewski 2550; domingo 11, a las 08:00, en el Paseo de los Españoles. Descripción: viernes, acreditación y retiro de kits; 16:30, largadas individuales Tandil Vertical desde la portada del Parque Independencia; 17:10, largadas individuales Elites; 19:45, ceremonia de apertura, entrega de premios de Tandil Vertical y charla técnica en Posta Natural Resort; 21:30, Fiesta con DJ. Sábado, de 9:00 a 12:00, acreditación y retiro de kits en Posta Natural Resort; 17:00, largada de la primera etapa; 20:00, entrega de premios Cruce Tandilia distancias 8 y 15 kilómetros. Domingo, 8:00, largada segunda etapa 30 y 50 kilómetros; 13:00, largada Mini Cruce Tandilia; 13:30, entrega de premios 30 y 50 kilómetros.

viernes, acreditación y retiro de kits; 16:30, largadas individuales Tandil Vertical desde la portada del Parque Independencia; 17:10, largadas individuales Elites; 19:45, ceremonia de apertura, entrega de premios de Tandil Vertical y charla técnica en Posta Natural Resort; 21:30, Fiesta con DJ. Sábado, de 9:00 a 12:00, acreditación y retiro de kits en Posta Natural Resort; 17:00, largada de la primera etapa; 20:00, entrega de premios Cruce Tandilia distancias 8 y 15 kilómetros. Domingo, 8:00, largada segunda etapa 30 y 50 kilómetros; 13:00, largada Mini Cruce Tandilia; 13:30, entrega de premios 30 y 50 kilómetros. Actividad arancelada .

. Organiza Trail & Run Tandil Club con el auspicio de la Municipalidad de Tandil.

Trail & Run Tandil Club con el auspicio de la Municipalidad de Tandil. Más información: https://crucetandilia.com.ar/ - www.tandil.tur.ar/evento-cruce-tandilia-163 - www.instagram.com/crucetandilia/ www.facebook.com/CruceTandilia

Chascomús

Aguas Abiertas 2026

Fecha, hora y lugar: sábado 10, desde las 10:00, en la Oficina de Deportes, calle Lastra 1.

sábado 10, desde las 10:00, en la Oficina de Deportes, calle Lastra 1. Descripción: segunda fecha de Aguas Abiertas con dos modalidades: carrera promocional de 500 metros y principal de 2000 metros.

segunda fecha de Aguas Abiertas con dos modalidades: carrera promocional de 500 metros y principal de 2000 metros. Actividad gratuita .

. Enlace de inscripción: https://apps.chascomus.gob.ar/deportes/aguasabiertas/

https://apps.chascomus.gob.ar/deportes/aguasabiertas/ Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chascomús.

la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chascomús. Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok/ - www.facebook.com/profile.php?id=100064269356621

Guaminí (Lago del Monte)

5º Over Wheels

Fecha, hora y lugar: sábado 10, a las 18:00; y domingo 11, a las 09:00, en el Lago del Monte, RN 33, KM 198.

sábado 10, a las 18:00; y domingo 11, a las 09:00, en el Lago del Monte, RN 33, KM 198. Descripción: sábado, apertura del predio, muestra de Audio Cars, juegos y previa con espectáculos de Audio Cars. Domingo, apertura del predio, muestra de Audio Cars, presentación de Bumblebee, juegos, sorteos y entrega de menciones a vehículos destacados. Camping, cantina, parrillas y sanitarios.

sábado, apertura del predio, muestra de Audio Cars, juegos y previa con espectáculos de Audio Cars. Domingo, apertura del predio, muestra de Audio Cars, presentación de Bumblebee, juegos, sorteos y entrega de menciones a vehículos destacados. Camping, cantina, parrillas y sanitarios. Entrada solidaria: un alimento no perecedero.

un alimento no perecedero. Organiza Over Wheels junto a la Municipalidad de Guaminí.

Over Wheels junto a la Municipalidad de Guaminí. Más información: www.instagram.com/over_wheels/ - www.instagram.com/turismo.guamini/

Tres Arroyos (Orense)

25º Concurso 6 horas a la Corvina de Mayor Peso

Fecha, hora y lugar: domingo 11, de 10:00 a 16:00, en el Balneario Orense.

domingo 11, de 10:00 a 16:00, en el Balneario Orense. Descripción: competencia deportiva desde la Cantina Vieja hasta el Arroyo Cristiano Muerto y desde el Arroyo de la Medialuna hasta la Bahía del Cuarto Salto. Premios por $75.000.000 y sorteo de un auto 0 kilómetro.

competencia deportiva desde la Cantina Vieja hasta el Arroyo Cristiano Muerto y desde el Arroyo de la Medialuna hasta la Bahía del Cuarto Salto. Premios por $75.000.000 y sorteo de un auto 0 kilómetro. No se suspende por mal tiempo.

Inscripción arancelada.

Organiza Club de Pesca Orense con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Club de Pesca Orense con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos. Más información: (29283) 512191 - https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/25o-concurso-6hs-a-la-corvina-de-mayor-peso

Balcarce

Maratón Nocturna de Reyes

Fecha, hora y lugar: sábado 10, a las 18:00, en el Club de Teléfonos.

sábado 10, a las 18:00, en el Club de Teléfonos. Descripción: distancias: marcha atlética, 3 kilómetros; marcha nórdica y caminantes, 5 kilómetros; running, 5, 10 y 15 kilómetros.

distancias: marcha atlética, 3 kilómetros; marcha nórdica y caminantes, 5 kilómetros; running, 5, 10 y 15 kilómetros. Inscripción previa y arancelada .

. Acreditación a partir de las 16:00.

Organiza Vidal - Candia eventos deportivos con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Vidal - Candia eventos deportivos con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce. Más información: https://balcarce.gob.ar/event/maraton-nocturna-de-reyes/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvAF3WqkOH2tDm_SpJpMY0WHQduW9pQYOawyKuVmG53uvIVw/viewform

Visitas guiadas

General Alvarado (Miramar)

Visita Guiada en el Bosque Vivero Florentino Ameghino

Fecha, hora y lugar: domingo 11, a las 10:00; salida, desde la Base de Guardaparques.

domingo 11, a las 10:00; salida, desde la Base de Guardaparques. Descripción: durante los domingos de enero se realizan circuitos turísticos y recreativos por el Bosque Vivero Florentino Ameghino. Senderos y atractivos en un escenario natural con personal especializado.

durante los domingos de enero se realizan circuitos turísticos y recreativos por el Bosque Vivero Florentino Ameghino. Senderos y atractivos en un escenario natural con personal especializado. Actividad gratuita .

. Organiza la Municipalidad de General Alvarado.

la Municipalidad de General Alvarado. Más información: https://miramar.tur.ar/index.php/2025/12/22/visitas-guiadas/

Coronel Rosales (Pehuen Co)

Visitas Guiadas Casa Molino

Fecha, hora y lugar: sábado 10, a las 19:00, en la Casa Molino, 9 de Julio y Fitz Roy, Pehuen Co.

sábado 10, a las 19:00, en la Casa Molino, 9 de Julio y Fitz Roy, Pehuen Co. Descripción: recorrido guiado por el predio, ingreso a sus distintas edificaciones para conocer la simbología, historia y elementos decorativos ligados a Don Quijote.

recorrido guiado por el predio, ingreso a sus distintas edificaciones para conocer la simbología, historia y elementos decorativos ligados a Don Quijote. Entrada gratuita .

. Organiza la Municipalidad de Coronel Rosales.

la Municipalidad de Coronel Rosales. Más información: www.instagram.com/municipiocoronelrosales/ - www.instagram.com/turismo_mcr/ - www.facebook.com/people/Municipio-Coronel-Rosales/61554861831663/

Mar Chiquita

Sendero de la Albúfera

Fecha, hora y lugar: sábado 10 y martes 13, a las 09:30, en el Centro de Atención al Visitante del Balneario Parque Mar Chiquita, av. Fernando Soler 1424.

sábado 10 y martes 13, a las 09:30, en el Centro de Atención al Visitante del Balneario Parque Mar Chiquita, av. Fernando Soler 1424. Descripción: introducción a la biodiversidad del lugar. Exhibición de material biológico, interpretación ambiental, identificación de especies. Observación de médanos, pastizal, mar y laguna.

introducción a la biodiversidad del lugar. Exhibición de material biológico, interpretación ambiental, identificación de especies. Observación de médanos, pastizal, mar y laguna. Inscripción previa.

Actividad gratuita .

. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

la Municipalidad de Mar Chiquita. Más información: www.turismomarchiquita.com.ar/

Mar Chiquita

Sendero Cordón Médanos

Fecha, hora y lugar: miércoles 14, a las 09:00, en Santa Elena y Reconquista.

miércoles 14, a las 09:00, en Santa Elena y Reconquista. Descripción: circuito que recorre dunas de arena fina que forman un cordón de médanos a lo largo de la costa. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.

circuito que recorre dunas de arena fina que forman un cordón de médanos a lo largo de la costa. previa a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita .

. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

la Municipalidad de Mar Chiquita. Más información: https://marchiquita.tur.ar/

Tres Arroyos (San Mayol)

Marea Rural 2026 - Edición Verano

Fecha, hora y lugar: miércoles 14, a las 16:30, desde Claromecó y a las 17:00, desde Tres Arroyos.

miércoles 14, a las 16:30, desde Claromecó y a las 17:00, desde Tres Arroyos. Descripción: salidas gratuitas en combi desde la ciudad y las playas para descubrir la magia de los pueblos rurales de la región. En esta ocasión: visita a la localidad de San Mayol. Los consumos y servicios en cada destino corren por cuenta de los visitantes, incluidos los productos regionales, las artesanías, la gastronomía, los espectáculos y las visitas guiadas.

salidas gratuitas en combi desde la ciudad y las playas para descubrir la magia de los pueblos rurales de la región. En esta ocasión: visita a la localidad de San Mayol. Los consumos y servicios en cada destino corren por cuenta de los visitantes, incluidos los productos regionales, las artesanías, la gastronomía, los espectáculos y las visitas guiadas. Cupos limitados con inscripción previa en: linktr.ee/tresarroyosturismo

con inscripción previa en: linktr.ee/tresarroyosturismo Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos.

la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos. Más información: www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ - www.facebook.com/turismo.tresarroyos

Mar Chiquita

Sendero Parque Lago

Fecha, hora y lugar: jueves 15, a las 18:00, en av. Del Lago y Colectora.

jueves 15, a las 18:00, en av. Del Lago y Colectora. Descripción: recorrido por un entorno natural que abarca el lago, las áreas de vegetación y la biodiversidad local.

recorrido por un entorno natural que abarca el lago, las áreas de vegetación y la biodiversidad local. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.

previa a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita .

. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

la Municipalidad de Mar Chiquita. Más información: https://marchiquita.tur.ar/

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.