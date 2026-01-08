Calendario de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires
Las celebraciones culturales, productivas y gastronómicas serán las protagonistas de la agenda turística en los municipios bonaerenses. Puan realizará la 51° Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera 2026; General Guido, la 37° Fiesta Provincial del Caballo Criollo en Labardén; Mar Chiquita, la 20° Fiesta Provincial del Costillar en Vivoratá; General Paz, la 22º Festival de Fortines de Ranchos; La Plata, el 25° Bon Odori en Melchor Romero; Tapalqué, la 14° Fiesta de la Torta Negra y Patagones, la 17° Fiesta Provincial de la Ostra en el Balneario Los Pocitos.
Villa Gesell
Parador Recreo 2026
- Fecha, hora y lugar: durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.
- Descripción: servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses.
- Entrada gratuita.
- Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
- Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar
General Alvarado (Miramar)
Parador Recreo 2026
- Fecha, hora y lugar: durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.
- Descripción: servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses.
- Entrada gratuita.
- Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
- Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar
Fiestas populares
Puan
51º Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera 2026
- Fecha, hora y lugar: jueves 8 al domingo 11, en distintos horarios, en el predio de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera.
- Descripción: jineteadas, camping, fogones, playa, y deportes náuticos.
- Espectáculos: jueves, Gauchos of The Pampa; viernes, Luck Ra y Cebada Fest; sábado, Emanero, Juan Fuentes y La Peña del Cebado; domingo, Pancho Figueroa y Q’ Lokura.
- Entrada arancelada.
- Organiza la Comisión de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera.
- Más información: https://fiestacebadapuan.com.ar/ - www.instagram.com/fnccpuan/ - www.facebook.com/FiestaNacionaldelaCebadaCervecera
General Guido (Labardén)
37º Fiesta Provincial Del Caballo Criollo
- Fecha, hora y lugar: viernes 9, a las 21:00, en el Polideportivo Municipal; sábado 10, a las 07:30, en el Campo de Doma; domingo 11, a las 09:00, en la Plaza San Martín.
- Descripción: viernes, apertura y actuación de artistas locales y zonales. Sábado, apertura e izamiento del Pabellón Nacional, pialada de terneros por equipo, jineteada de vacunos, competencia de obstáculos con caballos potros de sulky, almuerzo y baile de sobremesa con Cristian Farías; por la noche, en el Polideportivo, espectáculos folclóricos y elección de la nueva soberana. Domingo, desfile tradicionalista en la plaza San Martín y desde las 15:00, en el Campo de Doma, destrezas criollas y baile campero.
- Entrada arancelada.
- Organiza la Asociación Amigos del Caballo Criollo de Labardén con el acompañamiento de la Municipalidad de General Guido.
- Más información: www.instagram.com/fiestaprovcaballocriollo/ - www.facebook.com/fiestaprovincialdelcaballocriollo.labarden.9/
Mar Chiquita (Vivoratá)
20° Fiesta Provincial del Costillar
- Fecha, hora y lugar: viernes 9 y sábado 10, a las 20:00; domingo 11, desde las 09:00, en Ruta 2 KM 367.
- Descripción: prueba de riendas, jineteada nocturna, puestos gastronómicos y de artesanías.
- Espectáculos artísticos: viernes, agrupación por los Campos de mi Pago, Mediterráneo, A Destiempo, Tanop Vera, Tributo a Leo Mattioli, Dale Q’ Salee y Grupo la Vuelta. Sábado, Santiago Cañete, Osmar Rivero, La Nueva Cumbia, agrupación Sangre Criolla, Norberto Quiroga, Los Musiqueros Entrerrianos, Sebastián Pochi Lescano y DJ Campero. Domingo por la mañana, desfile; por la noche, actuaciones de La Nueva Era, Camila Liendres, Sangre Criolla, Lázaro Moreno, Germán Montes y Los de Salta.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
- Más información: www.instagram.com/fiestadelcostillar/ - www.facebook.com/profile.php?id=100068993011975&locale=es_LA
General Paz (Ranchos)
22º Festival de Fortines de Ranchos
- Fecha, hora y lugar: sábado 10, a las 20:30, en la Isla Central de la Laguna.
- Descripción: espectáculos: ballet Guardia de los Ranchos, Fabián Castro, Nelio y sus amigos del Chamamé, ballet Infanto Juvenil de General Paz y la presencia especial del jujeño Bruno Arias. Cierre con el grupo La Farola. Patio de comidas y paseo de artesanías.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de General Paz.
- Más información: www.facebook.com/FestivalDeFortines - www.instagram.com/turismogeneralpaz/ - www.facebook.com/profile.php?id=100078431975369
La Plata (Melchor Romero)
25º Bon Odori
- Fecha, hora y lugar: sábado 10, desde las 17:00, en el predio de calle 186 y 482, Colonia Urquiza, Melchor Romero.
- Descripción: festival para disfrutar en familia y celebrar el espíritu del año nuevo con bailes, música, comida típica y encuentro con la comunidad japonesa.
- Organiza Padres de alumnos de la Escuela Japonesa de la ciudad junto a colonias japonesas de la zona.
- Más información: www.instagram.com/bonodori_laplata/ - www.facebook.com/bonodori
Tapalqué
14° Fiesta de la Torta Negra
- Fecha, hora y lugar: sábado 10 y domingo 11, desde las 10:00, en el Balneario Municipal.
- Descripción: talleres de elaboración de torta negra, torta negra gigante, degustación y venta de tortas negras; feria de artesanías, emprendimientos, patio gastronómico, juegos y festival musical.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Tapalqué con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
- Más información: www.instagram.com/muni_tapalque/ - www.facebook.com/municipalidadtapalque/ - www.facebook.com/profile.php?id=100081037912510 - www.instagram.com/culturayeducacion.tapalque/
Patagones (Balneario Los Pocitos)
17º Fiesta Provincial de la Ostra
- Fecha, hora y lugar: sábado 10, a las 21:00, en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión de Fomento.
- Descripción: por la tarde, actividades recreativas, deportivas y culturales. Por la noche, baile con Grupo Astral, estreno de una nueva receta de paella de ostras y un amplio abanico gastronómico.
- Entrada arancelada.
- Organiza la Comisión de Fomento de Los Pocitos con el acompañamiento de la Municipalidad de Patagones.
- Más información: www.instagram.com/turismolospocitos/ - www.facebook.com/turismolospocitos
General Pinto (Iriarte)
Carnaval Iriarte 2026
- Fecha, hora y lugar: viernes 9 y sábado 10, a las 21:00, en Iriarte.
- Descripción: desfile de carrozas y concurso de disfraces con fabulosos premios. Por la noche, música y baile popular. Cantinas a beneficio de las instituciones locales.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de General Pinto.
- Más información: www.instagram.com/generalpintogobiernopresente/ - www.facebook.com/profile.php?id=100067434391008#
Lincoln (Martínez de Hoz y Arenaza)
Carnaval 2026 en las Localidades de Lincoln
- Fecha, hora y lugar: viernes 9 y sábado 10, en la localidad de Martínez de Hoz; sábado 10 y domingo 11, en Arenaza. Todos los días, por la noche.
- Descripción: previa del gran Carnaval Artesanal de Lincoln en las localidades del distrito. Presentación de atracciones mecánicas, los autos locos, batucadas, comparsas y espectáculos en vivo.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Lincoln y delegaciones municipales.
- Programación: https://carnavalincoln.com/
- Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/ - www.facebook.com/MuniLincoln/
Veinticinco de Mayo
Apertura de Carnaval de 25 de Mayo 2026
- Fecha, hora y lugar: sábado 10, a las 22:00, en el Corsódromo Boulevard Valmarrosa.
- Descripción: noche de apertura para disfrutar del mayor espectáculo a cielo abierto en la Capital Provincial del Carnaval.
- Entrada arancelada.
- Organiza la Municipalidad de Veinticinco de Mayo.
- Más información: www.instagram.com/carnaval25demayo/ - www.facebook.com/carnaval25DM/?locale=es_LA
Eventos culturales
La Plata
17º Cuentos Bajo la Luz de la Luna
- Fecha, hora y lugar: jueves 15, a las 20:00, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, av. 19 y calle 51.
- Descripción: segundo encuentro del ciclo de verano para escuchar, disfrutar y conocer historias que hablan de nuestras identidades y culturas. Narrarán Miguel Fo y Claudio Ledesma.
- Entrada a la gorra.
- No se suspende por lluvia. Se sugiere estar 20 minutos antes.
- Organiza Cuentería Escuela de Cuentos y la Municipalidad de La Plata.
- Más información: www.instagram.com/centroculturalymislasmalvinas/
Pinamar (Cariló)
3º Festival de Jazz
- Fecha, hora y lugar: jueves 8 al domingo 11, a las 21:30, en el Templeton Music Bar.
- Descripción: presentación de artistas de amplia trayectoria. Apertura a cargo de Experiencia Científico Musical, con Javier Malosetti, Ramiro Flores, Sergio Verdinelli y Juan Canosa. El ciclo continúa con las formaciones Organ Quartet Blues Night, de la mano de JuanMa Torres, Darío Soto, Guille Raíces y Ger Pedraza y Argentas, con Yamile Burich, Ornella Contreras y Lara Fichera. El cierre será con Diplodocus, integrado por Patan Vidal, Ramiro Penovi, Víctor Sanders y Pato Raffo. Además, se presentarán artistas como Funky Torinos, Timoty Cid, Juan Valentino, Patán Vidal, Miguel Talaritaç, Hubert Reyes, Nacho Porqueres y Paul Dourge Trio (latin jazz funk). La programación continúa los días 15 y 16 de enero.
- Entrada arancelada.
- Organiza Templeton Music Bar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.
- Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/festival-de-jazz/
Eventos deportivos
Tandil
15º Cruce Tandilia
- Fecha, hora y lugar: viernes 9 y sábado 10, a las 09:00, en Posta Natural Resort, Bulewski 2550; domingo 11, a las 08:00, en el Paseo de los Españoles.
- Descripción: viernes, acreditación y retiro de kits; 16:30, largadas individuales Tandil Vertical desde la portada del Parque Independencia; 17:10, largadas individuales Elites; 19:45, ceremonia de apertura, entrega de premios de Tandil Vertical y charla técnica en Posta Natural Resort; 21:30, Fiesta con DJ. Sábado, de 9:00 a 12:00, acreditación y retiro de kits en Posta Natural Resort; 17:00, largada de la primera etapa; 20:00, entrega de premios Cruce Tandilia distancias 8 y 15 kilómetros. Domingo, 8:00, largada segunda etapa 30 y 50 kilómetros; 13:00, largada Mini Cruce Tandilia; 13:30, entrega de premios 30 y 50 kilómetros.
- Actividad arancelada.
- Organiza Trail & Run Tandil Club con el auspicio de la Municipalidad de Tandil.
- Más información: https://crucetandilia.com.ar/ - www.tandil.tur.ar/evento-cruce-tandilia-163 - www.instagram.com/crucetandilia/ www.facebook.com/CruceTandilia
Chascomús
Aguas Abiertas 2026
- Fecha, hora y lugar: sábado 10, desde las 10:00, en la Oficina de Deportes, calle Lastra 1.
- Descripción: segunda fecha de Aguas Abiertas con dos modalidades: carrera promocional de 500 metros y principal de 2000 metros.
- Actividad gratuita.
- Enlace de inscripción: https://apps.chascomus.gob.ar/deportes/aguasabiertas/
- Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chascomús.
- Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok/ - www.facebook.com/profile.php?id=100064269356621
Guaminí (Lago del Monte)
5º Over Wheels
- Fecha, hora y lugar: sábado 10, a las 18:00; y domingo 11, a las 09:00, en el Lago del Monte, RN 33, KM 198.
- Descripción: sábado, apertura del predio, muestra de Audio Cars, juegos y previa con espectáculos de Audio Cars. Domingo, apertura del predio, muestra de Audio Cars, presentación de Bumblebee, juegos, sorteos y entrega de menciones a vehículos destacados. Camping, cantina, parrillas y sanitarios.
- Entrada solidaria: un alimento no perecedero.
- Organiza Over Wheels junto a la Municipalidad de Guaminí.
- Más información: www.instagram.com/over_wheels/ - www.instagram.com/turismo.guamini/
Tres Arroyos (Orense)
25º Concurso 6 horas a la Corvina de Mayor Peso
- Fecha, hora y lugar: domingo 11, de 10:00 a 16:00, en el Balneario Orense.
- Descripción: competencia deportiva desde la Cantina Vieja hasta el Arroyo Cristiano Muerto y desde el Arroyo de la Medialuna hasta la Bahía del Cuarto Salto. Premios por $75.000.000 y sorteo de un auto 0 kilómetro.
- No se suspende por mal tiempo.
- Inscripción arancelada.
- Organiza Club de Pesca Orense con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.
- Más información: (29283) 512191 - https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/25o-concurso-6hs-a-la-corvina-de-mayor-peso
Balcarce
Maratón Nocturna de Reyes
- Fecha, hora y lugar: sábado 10, a las 18:00, en el Club de Teléfonos.
- Descripción: distancias: marcha atlética, 3 kilómetros; marcha nórdica y caminantes, 5 kilómetros; running, 5, 10 y 15 kilómetros.
- Inscripción previa y arancelada.
- Acreditación a partir de las 16:00.
- Organiza Vidal - Candia eventos deportivos con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.
- Más información: https://balcarce.gob.ar/event/maraton-nocturna-de-reyes/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvAF3WqkOH2tDm_SpJpMY0WHQduW9pQYOawyKuVmG53uvIVw/viewform
Visitas guiadas
General Alvarado (Miramar)
Visita Guiada en el Bosque Vivero Florentino Ameghino
- Fecha, hora y lugar: domingo 11, a las 10:00; salida, desde la Base de Guardaparques.
- Descripción: durante los domingos de enero se realizan circuitos turísticos y recreativos por el Bosque Vivero Florentino Ameghino. Senderos y atractivos en un escenario natural con personal especializado.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad de General Alvarado.
- Más información: https://miramar.tur.ar/index.php/2025/12/22/visitas-guiadas/
Coronel Rosales (Pehuen Co)
Visitas Guiadas Casa Molino
- Fecha, hora y lugar: sábado 10, a las 19:00, en la Casa Molino, 9 de Julio y Fitz Roy, Pehuen Co.
- Descripción: recorrido guiado por el predio, ingreso a sus distintas edificaciones para conocer la simbología, historia y elementos decorativos ligados a Don Quijote.
- Entrada gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Coronel Rosales.
- Más información: www.instagram.com/municipiocoronelrosales/ - www.instagram.com/turismo_mcr/ - www.facebook.com/people/Municipio-Coronel-Rosales/61554861831663/
Mar Chiquita
Sendero de la Albúfera
- Fecha, hora y lugar: sábado 10 y martes 13, a las 09:30, en el Centro de Atención al Visitante del Balneario Parque Mar Chiquita, av. Fernando Soler 1424.
- Descripción: introducción a la biodiversidad del lugar. Exhibición de material biológico, interpretación ambiental, identificación de especies. Observación de médanos, pastizal, mar y laguna.
- Inscripción previa.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
- Más información: www.turismomarchiquita.com.ar/
Mar Chiquita
Sendero Cordón Médanos
- Fecha, hora y lugar: miércoles 14, a las 09:00, en Santa Elena y Reconquista.
- Descripción: circuito que recorre dunas de arena fina que forman un cordón de médanos a lo largo de la costa. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
- Más información: https://marchiquita.tur.ar/
Tres Arroyos (San Mayol)
Marea Rural 2026 - Edición Verano
- Fecha, hora y lugar: miércoles 14, a las 16:30, desde Claromecó y a las 17:00, desde Tres Arroyos.
- Descripción: salidas gratuitas en combi desde la ciudad y las playas para descubrir la magia de los pueblos rurales de la región. En esta ocasión: visita a la localidad de San Mayol. Los consumos y servicios en cada destino corren por cuenta de los visitantes, incluidos los productos regionales, las artesanías, la gastronomía, los espectáculos y las visitas guiadas.
- Cupos limitados con inscripción previa en: linktr.ee/tresarroyosturismo
- Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos.
- Más información: www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ - www.facebook.com/turismo.tresarroyos
Mar Chiquita
Sendero Parque Lago
- Fecha, hora y lugar: jueves 15, a las 18:00, en av. Del Lago y Colectora.
- Descripción: recorrido por un entorno natural que abarca el lago, las áreas de vegetación y la biodiversidad local.
- Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423.
- Actividad gratuita.
- Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
- Más información: https://marchiquita.tur.ar/
Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.
Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.
0