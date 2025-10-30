Cinco ideas fáciles y originales de maquillaje para chicos y chicas en Halloween

La noche más esperada de octubre, con motivo de Halloween, está a punto de llegar y, con ella, chicos, chicas y adultos se preparan para transformarse en personajes 'terroríficos', convirtiendo la calle en un desfile de brujas, vampiros, zombis y esqueletos.

Mientras que los más pequeños tienen ya su disfraz preparado, hay que empezar a pensar en un maquillaje espeluznante que complete su look para salir a pedir dulces en el vecindario con el mítico 'truco o trato'. En el caso de que no sepas cómo maquillarte a vos mismo o a tus vástagos o, simplemente, buscás una opción rápida y sencilla, acá te dejamos cinco ideas fáciles para lograr un resultado espeluznante.

Maquillaje de Merlina Addams

Merlina es la hija mayor de la misteriosa familia Addams, un personaje que muchos recordarán por la película homónima de 1991, que dio muestras de un humor negro que conquistó al público. Las nuevas generaciones la conocerán, en cambio, por la serie emitida en plataformas digitales. Debido a su popularidad, el maquillaje inspirado en Merlina Addams se volvió una de las tendencias más destacadas para este Halloween. Necesitamos los siguientes materiales:

Dos gomitas de pelo

Crema hidratante

Base de maquillaje de un tono pálido o polvos blancos

Una brocha, una esponjita y un pincel

Sombra de ojos mate o negro

Pintalabios color rosa mate

En primer lugar, dividí el pelo en dos mitades y realiza dos trenzas bien ajustadas, sujetándolas con las gomas del pelo. A continuación, aplicá un poco de crema hidrante en el rostro antes de poner el maquillaje. Después, tras aplicar la base de maquillaje, colocá un pequeño punto en la frente, la nariz, las mejillas y el mentón. Después, con una esponjita damos toques ligeros para que se integre en la piel.

Si preferís usar polvos blancos, tomá una brocha y pasala por la cara hasta obtener el tono deseado. Ahora llega el toque oscuro: con un pincel fino tomá un poco de sombra negra o mate, sacudile el exceso dando unos toques y aplicala sobre la cuenca de los ojos y las ojeras. Por último, pintamos los labios de un color rosa mate.

El 'Joker'

Este personaje ficticio de Batman es uno de los villanos más conocidos del mundo de los superhéroes. Su sonrisa macabra, su mirada desquiciada y su estilismo lo convirtieron en un símbolo del desorden y la locura. A lo largo del tiempo, ganó popularidad debido a sus múltiples apariciones en el cine. Para este sencillo maquillaje, vamos a necesitar los siguientes materiales:

Hisopos

Pintura para la cara de color blanco, negro y rojo

Spray verde para el pelo

Una esponjita o brocha

Crema hidratante

En primer lugar, prepará tu piel aplicando una crema hidratante. A continuación, con una brocha o una esponjita tomamos pintura blanca y, con suaves toquecitos, la extendés por el rostro, evitando la zona de los ojos. Repetí este proceso varias veces hasta conseguir una la tez completamente blanca.

Después, pintamos la brocha de negro y la pasamos por la cuenca de los ojos y las ojeras, formando un círculo oscuro. Para el siguiente paso, delinea una sonrisa amplia de mejilla a mejilla utilizando una brocha con pintura roja. Luego, con ayuda de un hisopo, hacé pequeñas líneas verticales a lo largo de la sonrisa, simulando las costuras o grietas. Por último, protegé tus ojos con las manos, buscá un lugar bien ventilado y, con ayuda de otra persona, rociá el spray de color verde sobre el cabello.

Maquillaje de Catrina

La Catrina, también conocida como la Calavera Garbancera, es uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos en México. Su origen se remonta a 1912, cuando fue creada por el caricaturista José Guadalupe Posada. Con los años, la Catrina cruzó fronteras, especialmente, tras su aparición en una película de Disney, donde se presenta como un personaje entrañable. Para imitarla necesitaremos los siguientes materiales:

Pintura blanca para la cara

Pintura negra para la cara

Una brocha o esponjita

Delineador negro

Sombra negra

Pintalabios rosa o crema

Un pincel

Crema hidratante

Polvos traslúcidos (opcional)

Para comenzar, aplicate una crema hidratante. A continuación, con ayuda de una brocha o una esponjita, aplicá pintura blanca a toquecitos por toda la cara, excepto por la zona de los ojos.

Por otro lado, con la brocha pintada de negro, dibujá un círculo en los ojos y rellenalo con cuidado. Si lo deseás, podés sellar el maquillaje con polvos traslúcidos para que dure más tiempo.

Después, llega el momento más creativo, con el delineador negro nos tocará hacer los rasgos de la Catrina. Para eso, trazá un pequeño corazón invertido en la nariz, añadí algún diseño en la frente y decorá las mejillas con líneas. Luego, con un pincel pintado de negro delineamos una sonrisa de mejilla a mejilla. Sobre los labios, trazá líneas verticales como si fueran las costuras. Para suavizar el resultado, con un poco de pintalabios rosado difuminamos ligeramente las líneas negras. Para acompañar el maquillaje, se puede añadir un complemento como una diadema de flores rojas y negras.

Maquillaje de calabaza

La calabaza es una de las protagonistas de Halloween. Para realizar este sencillo maquillaje necesitaremos los siguientes materiales:

Crema hidratante

Pintura negra y naranja aptas para la cara

Una brocha o esponjlta

Hisopos

En primer lugar, nos hidratamos la piel para evitar que el maquillaje se adhiera directamente al rostro. A partir de aquí, podés optar por dos estilos diferentes:

Con ayuda de una brocha pintada de naranja maquillaremos todo el rostro, excepto los ojos y la punta de la nariz. Luego, con la brocha bañada en pintura negra, dibujá un triángulo en cada ojo y otro en la nariz, y los rellenamos. A continuación, delineá una sonrisa amplia con la brocha en negro y trazá varias líneas verticales a lo largo de las mejillas y la boca.

Para la segunda opción, usamos un hisopo para delimitar la mitad de nuestro rostro con una línea negra irregular. Después, dibujá una sonrisa amplia con picos y rellenala con pintura negra con una broca. Pintá también la mitad de la nariz formando un triángulo negro, y finalmente cubrí el resto del rostro con color naranja.

Maquillaje de heridas

Podés optar por recrear una herida en el rostro, ya que este tipo de maquillaje le dará un toque realista a tu disfraz. Para necesitaremos los siguientes materiales:

Sangre falsa

Sombras rojas, granates y negras

Pincel fino

Un tenedor

Para crear un arañazo, comenzá tomando un tenedor y con su parte trasera dibujá suavemente las líneas sobre la piel usando pintura roja. Este primer paso marcará la forma básica de la herida. A continuación, dale profundidad con un pincel fino, aplicá toquecitos de color granate y negro alrededor de las líneas rojas, simulando hematomas. Luego, reforzá el centro de cada línea con más pintura roja. Para terminar aplicá un poco de sangre falsa sobre el arañazo.