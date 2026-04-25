Día Internacional del ADN: por qué se celebra cada 25 de abril
El Día Internacional del ADN se celebra cada 25 de abril en conmemoración de uno de los descubrimientos más trascendentales de la ciencia moderna: la publicación, en 1953, del modelo de doble hélice del ADN por los científicos James Watson y Francis Crick. Ese hallazgo permitió comprender cómo se almacena y transmite la información genética en los seres vivos, sentando las bases de la biología molecular.
La fecha también recuerda otro hito clave: la culminación del Proyecto Genoma Humano en 2003, que logró descifrar la secuencia completa del ADN humano. Este avance abrió nuevas puertas para la medicina personalizada, el diagnóstico temprano de enfermedades y el desarrollo de terapias génicas.
El ADN (ácido desoxirribonucleico) es la molécula que contiene las instrucciones necesarias para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de todos los organismos. Se encuentra en casi todas las células del cuerpo y determina características hereditarias, desde rasgos físicos hasta la predisposición a ciertas patologías.
A lo largo de las últimas décadas, el estudio del ADN revolucionó múltiples campos: en medicina, permitió mejorar tratamientos y entender enfermedades genéticas; en criminología, facilitó la identificación de personas mediante pruebas forenses; y en biotecnología, impulsó avances como la ingeniería genética y la edición de genes.
Así, el Día Internacional del ADN no solo celebra un descubrimiento histórico, sino que invita a reflexionar sobre el impacto presente y futuro de la genética en la vida humana.
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