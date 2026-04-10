Día Internacional de la Homeopatía: ¿por qué se celebra el 10 de abril?

El 10 de abril se conmemora el Día Internacional de la Homeopatía, una fecha que tiene como objetivo dar a conocer la práctica de la homeopatía, su historia y sus principios, así como promover el diálogo entre distintas formas de entender la salud.

Esta fecha ha despertado tradicionalmente en el gremio médico una cierta suspicacia, puesto que para muchos trabajadores de la salud, la homeopatía no es una ciencia comprobada y por ende, no brinda los resultados que tanto promete.

No obstante, el gremio de homeópatas ha crecido en los últimos años. Los productos homeopáticos se venden en más de 80 países. Cuenta con más de 300 millones de pacientes e incluso hay médicos tradicionalistas que recetan este tipo de medicamentos. Estas cifras hacen que uno se pregunte, si realmente la medicina homeopática es tan mala como la pintan.

¿Por qué se celebra un 10 de abril?

Aunque no se sabe desde cuando se celebra, lo que sí se sabe es que su creador, el médico alemán Samuel Hahnemann, nació un 10 de abril de 1755. Esta es la razón de la fecha elegida por el gremio de homeópatas.

En un principio Hahnemann experimentó con sustancias para observar su toxicidad y luego se le ocurrió crear medicamentos que contuviesen dichas sustancias para erradicar los efectos de la misma.

En pocas palabras, este hombre empezó a utilizar lo que hoy conocemos como fármaco resistencia, que es el hecho de que nuestro cuerpo se habitúa a ciertos tipos de sustancias y va ganando resistencia a ellas.

Algo que nos lleva a pensar en muchos rituales de paso de ciertas tribus en el mundo, donde a los niños de 12 años se les obliga a meter la mano en un panal de abejas o un hormiguero, para ser picado por cientos de estos animales y si sobreviven se habrán hecho hombres. Cabe destacar que este tipo de rituales son muchos más antiguos que la homeopatía.

Ventajas de la homeopatía

Aunque existen muchos detractores, los médicos homeópatas han señalado las siguientes ventajas de su método.

Los medicamentos homeopáticos son efectivos.

Siempre habrá medicamentos disponibles para todos los pacientes.

Cada medicamento se elabora de forma personalizada.

Favorece el autocuidado en el paciente, porque este debe entender su padecimiento para ser sanado.

Todos los medicamentos son altamente seguros, porque se centran en el paciente.

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