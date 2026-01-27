Efemérides
Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto: ¿por qué se conmemora el 27 de enero?
El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto se conmemora cada 27 de enero, fecha que recuerda la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau en 1945 por el ejército soviético. La jornada fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas para honrar a los seis millones de judíos asesinados por el régimen nazi, así como a millones de otras víctimas perseguidas por motivos políticos, religiosos, étnicos y sociales.
El Holocausto fue uno de los crímenes más atroces del siglo XX y un punto de inflexión en la historia de la humanidad. A través de una maquinaria estatal planificada, el nazismo llevó adelante un genocidio sistemático que incluyó campos de concentración, trabajos forzados, deportaciones masivas y asesinatos industriales, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva mundial.
La conmemoración del 27 de enero busca preservar la memoria histórica y alertar sobre los peligros del odio, la discriminación, el antisemitismo y el racismo. Recordar el Holocausto no es solo un acto de homenaje a las víctimas, sino también una herramienta fundamental para prevenir nuevos crímenes de lesa humanidad.
En un contexto global atravesado por discursos de intolerancia, negacionismo y violencia, esta fecha adquiere una relevancia renovada. Organismos internacionales, instituciones educativas y organizaciones de derechos humanos coinciden en la necesidad de fortalecer la educación, la memoria y la transmisión de los testimonios de los sobrevivientes a las nuevas generaciones.
El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto es, en definitiva, un llamado a la reflexión colectiva. Mantener viva la memoria es una forma de defender la dignidad humana y de reafirmar el compromiso con una sociedad basada en el respeto, la justicia y la paz.
