Día Mundial de las Aves Playeras: ¿por qué se celebra el 6 de septiembre?

Cada 6 de septiembre se homenajea a una de las especies de aves más peculiares del mundo. Se celebra el Día Mundial de las Aves Playeras.

La principal finalidad de la celebración del Día Mundial de las Aves Playeras es la de promover la investigación y monitoreo de estas especies, así como destacar la importancia de su conservación a nivel mundial.

Es preciso proteger su hábitat y las rutas migratorias de estas aves, debido a que en las últimas décadas han mermado las poblaciones de aves playeras. De esta manera se garantiza la preservación de las distintas especies.

Las aves playeras: viajeras peculiares

Las aves playeras son aves acuáticas y migratorias del orden Charadriiformes que se encuentran en dunas, playas de arena, humedales costeros e interiores, pastizales y otros hábitats. Algunos de estos espacios se han visto afectados por los siguientes factores:

Contaminación ambiental.

Afluencia vehicular en zonas de nidificación.

Actividades recreativas.

Acecho de animales a sus nidos.

Las aves playeras se caracterizan por recorrer grandes distancias, provenientes de varias partes del mundo. Generalmente realizan dos movimientos migratorios anuales: en otoño hacia el sur para llegar a sus áreas de invernada y hacia el norte en primavera para la temporada reproductora.

Se estima la existencia de unas 217 especies de aves migratorias y residentes. Son uno de los grupos de aves más variados en forma y tamaño. Funcionan como indicadores de cambios ambientales.

Algunas de las características físicas de estas aves son las siguientes:

Dedos largos, que le otorgan estabilidad y equilibrio sobre sustratos blandos.

Patas largas y delgadas, para caminar en la arena, el lodo y en aguas poco profundas.

Picos alargados, para buscar alimento en el lodo y en el agua.

Plumaje moteado, que les permite camuflajearse y esconderse de depredadores. Con largas plumas primarias para volar a gran velocidad.

De acuerdo a cada especie de ave playera, se reproducen y nidifican en ciertas épocas del año. La mayoría de estas especies tienen hábitats alejados de las costas playeras. Muchas de ellas son aves migratorias de larga distancia.

Algunas especies de aves playeras

A continuación mencionamos algunas de las especies más conocidas de aves playeras:

Playero Canuto (calidris canutus) Playero semipalmeado (calidris pusilla) Ostrero americano (haematopus palliatus) Playero rojizo (calidris canutus roselaari) Playero Blanco (calidris alba) Gaviota común (larus canus) Gaviota del Pacífico (larus pacificus) Alcatraz común (morus bassanus)

