Día Mundial del Chimpancé: ¿por qué se celebra el 14 de julio?

Cada 14 de julio se conmemora el Día Mundial del Chimpancé, una jornada dedicada a promover la protección de una de las especies más emblemáticas del planeta y a difundir la importancia de conservar los bosques donde habita. La fecha recuerda el inicio del trabajo de la reconocida primatóloga Jane Goodall, quien el 14 de julio de 1960 comenzó sus investigaciones en el Parque Nacional Gombe, en Tanzania, revolucionando el conocimiento científico sobre los chimpancés.

Durante más de seis décadas, los estudios de Goodall cambiaron la forma en que la ciencia entendía el comportamiento de estos primates. Sus observaciones demostraron que los chimpancés fabrican y utilizan herramientas, mantienen complejas relaciones sociales, expresan emociones y desarrollan formas de cooperación que hasta entonces se consideraban exclusivas del ser humano.

Nuestros parientes evolutivos más cercanos

Los chimpancés pertenecen al grupo de los grandes simios y comparten cerca del 98,8 % del ADN con los seres humanos, lo que los convierte en una de las especies evolutivamente más próximas a nuestra.

Habitan principalmente en los bosques tropicales y sabanas de África central y occidental, donde viven en comunidades que pueden superar el medio centenar de individuos. Dentro de estos grupos establecen jerarquías, alianzas, vínculos familiares y mecanismos de comunicación que incluyen gestos, vocalizaciones y expresiones faciales.

Su dieta es mayormente frugívora, aunque también consumen hojas, semillas, flores, insectos y, ocasionalmente, pequeños vertebrados.

El legado de Jane Goodall

Antes de las investigaciones realizadas por Jane Goodall, se creía que la fabricación de herramientas era una capacidad exclusiva del ser humano. Sin embargo, la científica observó cómo los chimpancés modificaban ramas para extraer termitas de sus nidos, un descubrimiento que marcó un antes y un después en la primatología.

Sus trabajos también revelaron aspectos complejos del comportamiento social de estos animales, como el cuidado de las crías, las estrategias de cooperación, los conflictos entre grupos y la capacidad para aprender mediante la observación.

Además de su aporte científico, Goodall se convirtió en una de las principales referentes mundiales en materia de conservación y bienestar animal, impulsando programas educativos y proyectos destinados a proteger la biodiversidad.

Las amenazas que enfrentan los chimpancés

A pesar de su importancia ecológica y científica, las poblaciones de chimpancés disminuyeron de manera significativa durante las últimas décadas.

La deforestación, impulsada por la expansión agrícola, la explotación forestal y el desarrollo de infraestructura, destruye gran parte de su hábitat natural. A esto se suman la caza furtiva, el tráfico ilegal de fauna silvestre y las enfermedades, algunas de las cuales pueden transmitirse entre humanos y primates.

La fragmentación de los bosques también dificulta el desplazamiento de las comunidades, limita el acceso a los alimentos y reduce las posibilidades de reproducción, incrementando el riesgo para la supervivencia de la especie.

Un papel clave en los ecosistemas

Los chimpancés cumplen una función fundamental en la conservación de los bosques africanos. Al alimentarse de frutas y desplazarse por amplias extensiones de territorio, dispersan semillas que favorecen la regeneración de numerosas especies vegetales.

Por este motivo, los especialistas consideran que proteger a los chimpancés también significa preservar la salud de los ecosistemas tropicales y la biodiversidad que depende de ellos.

La conservación de estos primates beneficia, además, a otras especies que comparten su hábitat y contribuye a mantener servicios ambientales esenciales para el planeta, como la captura de carbono y la regulación del clima.

Una fecha para reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza

Cada 14 de julio, el Día Mundial del Chimpancé invita a reconocer el valor de una especie que ha permitido comprender mejor la evolución, el comportamiento y la inteligencia de los seres vivos. La efeméride también recuerda que la protección de la fauna silvestre requiere acciones concretas para combatir la destrucción de los hábitats naturales y el comercio ilegal de animales.

Conservar a los chimpancés significa preservar una parte irremplazable del patrimonio natural del planeta. La educación ambiental, el apoyo a proyectos de conservación y el compromiso con prácticas sostenibles son herramientas fundamentales para asegurar que las futuras generaciones puedan seguir conociendo a uno de los animales más fascinantes de la Tierra.

NB