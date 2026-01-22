Día mundial de la respiración: ¿por qué se celebra el 22 de enero?

Cada 22 de enero se celebra el Día de la Respiración, una efeméride dedicada a promover hábitos saludables vinculados a una de las funciones más esenciales del organismo humano. Respirar es un acto automático, pero su impacto va mucho más allá de la simple incorporación de oxígeno: influye en el equilibrio del cuerpo, la mente y las emociones.

Especialistas advierten que una gran parte de la población respira de forma superficial, lo que puede generar cansancio, estrés, dolores musculares y dificultades para concentrarse. En cambio, la respiración profunda y consciente mejora la oxigenación, regula el sistema nervioso y contribuye al bienestar general.

El Día de la Respiración también busca visibilizar la importancia de cuidar la salud pulmonar frente a enfermedades como el asma, la bronquitis crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que afectan a millones de personas en todo el mundo. A estos factores se suman la contaminación ambiental, el tabaquismo y el sedentarismo, que deterioran la capacidad respiratoria.

En los últimos años, distintas disciplinas incorporaron ejercicios de respiración como herramientas complementarias para mejorar la calidad de vida. Prácticas como la meditación, el yoga y la rehabilitación respiratoria demostraron beneficios tanto físicos como emocionales.

En el Día de la Respiración, la invitación es a detenerse, tomar conciencia y revalorizar un acto vital que acompaña cada instante de la vida, recordando que aprender a respirar mejor es una forma simple y accesible de cuidar la salud.

NB