Echaron al jefe y al subjefe de la Policía de la Ciudad tras la fuga de 17 presos de una comisaría de Liniers

Tras una nueva fuga en una comisaría porteña, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, echó al jefe y al subjefe de la fuerza policial, Pablo Kisch y Jorge Azzolina. Serán reemplazados por el Comisario Mayor Diego Casaló y la Comisaria Mayor Carla Mangiameli, respectivamente.

Macri se reunió esta mañana con el Ministro de Seguridad, Waldo Wolff, para analizar la situación y tomar la decisión. En un comunicado, anticiparon que se hará una “investigación exhaustiva” para determinar las responsabilidades de los jefes policiales en la fuga y una posible connivencia.

“Se pusieron en marcha una serie de acciones y medidas tendientes a esclarecer este episodio”, explicaron. En este sentido, adelantaron que están en contacto con el fiscal general, Juan Mahiques, a cargo de la investigación contra los jefes policiales.

“No vamos a permitir ni incapacidad ni connivencia”

Este martes al mediodía, Waldo Wolff dio una conferencia de prensa para dar detalles de la decisión de remover a la cúpula policial y adelantó que también habrá una restructuración en distintas áreas del Ministerio de Seguridad porteño.

“Los cambios que estamos proponiendo con el jefe de Gobierno no es solo en la cúpula, sino también en la plana mayor. Lo vamos a definir en las próximas horas. Serán todas las superintendencias y las áreas civiles”, contó.

“Confiamos en la conducción de nuestra fuerza y todos somos sujetos de examen y análisis permanente, pero no vamos a permitir que ocurran hechos de esta naturaleza. Sabemos que hay un problema sistémico en la Ciudad, donde detenemos más gente que nunca y tenemos una superpoblación, eso no quita que no tengamos que preservar la seguridad de los vecinos. No vamos a permitir ni incapacidad ni connivencia”, expresó el ministro.

“Hemos tenido un 30% menos de fugados que el año pasado, aun con más detenidos. Pero aun así no puede ser noticia esto. No se pueden fugar 17 personas sin que los vea nadie, haciendo un boquete o como sea. Hay que hacer profundos cambios en la policía y los estamos haciendo”, sostuvo.

Sobre el hecho que generó polémica, contó: “Están trabajando todas las divisiones en la búsqueda de los detenidos, también en conjunto con el Ministerio de la Nación a cargo de Patricia Bullrich”, explicó Wolff. En ese sentido, especificó que interviene además la División Unidad Táctica de Intervenciones en Alcaidías (DUTIA).

Con un boquete que hicieron en una pared: así se fugaron los 17 presos

Esta madrugada una nueva fuga en una comisaría de la Ciudad puso en alerta a los efectivos policiales. En la Alcaidía 9, 17 presos realizaron un boquete en una de las paredes y escaparon del lugar. Todo sucedió en la dependencia policial ubicada en el mismo edificio de la alcaidía 9B, en la calle Gana al 400, en el barrio porteño de Liniers.

De acuerdo a lo informado por los investigadores, los delincuentes realizaron un boquete de unos 30 centímetros de diámetro en una pared que separa los calabozos de un patio interno. Luego de pasar por allí, los detenidos salieron a la calle y escaparon. En total, en el lugar hay 58 personas alojadas, pero 17 fueron las que participaron de la fuga.

Se cree que el hueco fue realizado con una especie de punta metálica, con la cual fueron picando la pared hasta que lograron hacer un hueco que permitió que pasaran por allí. De los 17 prófugos, once son argentinos y seis de nacionalidad chilena.

Luego de que los efectivos advirtieran la fuga, comenzaron a realizar tareas de investigación en la zona y lograron recapturar a uno de los delincuentes. La Policía de la Ciudad, además, lleva adelante un operativo cerrojo para dar con el resto de los detenidos.

NB