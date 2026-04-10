Encontraron sin vida a Maitena Garófalo, la adolescente desaparecida en Merlo: investigan qué ocurrió

La adolescente de 14 años Maitena Luz Rojas Garófalo, que era intensamente buscada desde el miércoles en el partido bonaerense de Merlo, fue hallada muerta en la localidad de Las Heras, según confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los pesquisas trabajan sobre la hipótesis de un posible suicidio, aunque continúan realizando peritajes para esclarecer las circunstancias del hecho. “Todo indica que se quitó la vida”, señalaron voceros consultados.

Los investigadores pudieron reconstruir parte del recorrido de la menor y determinaron que habría utilizado el Tren Sarmiento en el ramal Merlo–Las Heras para trasladarse hasta el lugar donde finalmente fue encontrada. Según la denuncia de su familia, la adolescente había salido de su vivienda con una tarjeta SUBE y dinero en efectivo.

La desaparición había generado una fuerte preocupación en su entorno. El último contacto se produjo cuando Maitena se despidió de su hermana, tres años mayor, en la puerta de la escuela, tras decirle que iba a saludar a una amiga, aunque nunca regresó.

En paralelo, los peritajes sobre su teléfono celular —que había quedado en su casa— revelaron la existencia de contactos con números de origen extranjero. Según trascendió, en esas conversaciones habría habido situaciones de hostigamiento e incluso mensajes que la incitaban al suicidio.

Antes de que se confirmara el hallazgo, familiares y allegados habían convocado a una marcha para exigir su aparición con vida. “Desde las 9 de la mañana de ayer, que apareció la última imagen, no sabemos nada. Solo sabemos que el peritaje de su celular indicó que hay conversaciones con personas que hostigan y la incitan al suicidio”, había señalado Noelia, amiga de la madre de la adolescente.

En ese sentido, el entorno también había planteado la posibilidad de que se tratara de un caso de trata de personas, debido a que los contactos detectados correspondían a números de países limítrofes. “Puede ser un caso de trata de personas”, advirtieron en medio de la búsqueda.

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades buscan determinar con precisión qué ocurrió en las horas previas y si existió algún tipo de intervención externa.