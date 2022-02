Un herido en una escuela porteña: denuncian una explosión mientras hacía una instalación eléctrica

Un hombre que este martes hacía trabajos de electricidad en la Escuela "Almafuerte" del barrio de Boedo resultó herido luego de que se produjera un desperfecto. El SAME porteño tuvo que atenderlo. La información, que primero dio a conocer la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) a través de un comunicado de prensa, fue confirmada a elDiarioAR por fuentes del Ministerio de Educación de la Ciudad. Esas mismas fuentes dieron cuenta de que el servicio de emergencias de la Ciudad había atendido al trabajador y que se encontraba fuera de peligro.

"Hace instantes nos enteramos que el tablero de luces de la Escuela 8 del distrito 6to, ubicada en Maza 1935, explotó mientras se realizaban obras en la institución. Sabemos que un obrero resultó herido mientras instalaba paneles solares cuando sucedió la explosión y está siendo atendido por quemaduras en su cuerpo. Esta situación podría haber sido mucho más grave teniendo en cuenta que el tablero se encuentra en el mismo lugar que las calderas y que se encontraba presente el personal docente y administrativo de la escuela, que tuvo que ser evacuado por la explosión", detalla el comunicado oficial de UTE.

Sobre lo ocurrido, las fuentes de la cartera de Educación de la Ciudad explicaron: "Estaban instalando paneles solares en el marco del plan de escuelas verdes. Durante los trabajos de instalación hubo un desperfecto eléctrico. Y el operario que estaba realizando el trabajo resultó con heridas leves. Fue atendido en el lugar por el SAME y ya está bien". A la vez, detallaron que no hubo ninguna otra persona involucrada en ese hecho y que, por la fecha en la que se produjo el evento, no había ningún alumno en esa escuela primaria de gestión pública de la Ciudad.

"Exigimos al Gobierno de la Ciudad informe a la comunidad si existían las medidas de seguridad y protección correspondiente para estos trabajos", sostiene el comunicado de UTE, emitido hacia el mediodía de este martes. Ante la consulta de este diario, las fuentes del Ministerio de Educación no supieron dar detalles sobre cómo habían sido las heridas del trabajador aunque remarcaron que se trataba de un empleado de una empresa y no de personal de mantenimiento de la escuela. Según detallaron, el desperfecto se produjo cuando el trabajador intentó conectar los paneles solares al tablero eléctrico de la escuela de Boedo.

Fuentes de UTE aseguraron que al momento de llegar los Bomberos a la escuela, la alarma estaba activada porque aún salía humo del lugar en el que se produjo el desperfecto. Las fuentes de Educación remarcaron que sólo tenían información sobre "un desperfecto del tablero" ante la consulta sobre si había ocurrido una explosión.

JR