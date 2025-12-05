Los imperdibles para disfrutar el fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires respira adrenalina

Llega la quinta edición de Buenos Aires Extremo, una propuesta que combina disciplinas olímpicas como breaking, básquet 3x3, skate y BMX. Como novedad, también habrá exhibiciones de motocross, y bandas en vivo como A.N.I.M.A.L y Camionero para musicalizar la jornada. Se hará en el Parque Deportivo Costanera (Av. Costanera Rafael Obligado 76) el domingo desde las 10.

Carrera por la inclusión

Llega una nueva edición de la Carrera por la Inclusión en el marco de la Semana de la Discapacidad . El evento incluye propuestas recreativas y deportivas adaptadas a distintas edades y niveles de apoyo, reafirmando el espíritu inclusivo que caracteriza a esta celebración. Habrá una feria de emprendedores, bandas infantiles, DJ en vivo y un domo de autorregulación sensorial. Se hará el sábado desde las 11 en el Parque Sarmiento.

Caballito a la carta

El Parque Rivadavia (Av. Rivadavia 4950) será la sede Barrios a la Carta edición Caballito. El evento gastronómico reunirá los mejores restaurantes, cafeterías, heladerías y comercios de la zona. Además, habrá espectáculos y clases de cocina. Será el sábado y el domingo, de 17 a 24.

Golpe de realidad en el Obelisco

La Ciudad y el Instituto de Trasplante instalaron frente al Obelisco la muestra visual “No hay más tiempo” para visibilizar la importancia de la donación de órganos y la urgencia que atraviesan las personas que necesitan un trasplante. La obra del artista Leandro Matías Sivori permanecerá en exhibición hasta el domingo.

Mate amargo y retruco

El domingo de 11 a 19 habrá más de 30 productores y artesanos que ofrecerán yerbas, bombillas, mates y accesorios por el Día del Mate. Estarán en Av. De Mayo, entre Piedras y Bernardo de Irigoyen. También se inaugurará el Museo del Mate, en Avenida de Mayo 853.

El país en los Bosques de Palermo

Los Bosques de Palermo (Infanta Isabel 600) serán el punto de encuentro para todas las provincias argentinas en una nueva edición de la Feria de las Regiones. Habrá más de 100 emprendimientos y espectáculos para disfrutar y celebrar la diversidad del país. Se hará el sábado de 12 a 20.

El Planetario accesible para todos

El centro de divulgación espacial del Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Av. Figueroa Alcorta) ofrecerá funciones distendidas para infancias neurodivergentes. El sábado a las 12, se presenta Una de Pirata Azul. El domingo se proyectará Veo Veo a las 12 y De la Tierra al Universo, a las 13, interpretado en lengua de señas. La entrada es gratuita y con reserva previa en planetario.buenosaires.gob.ar

Homenaje a la Negra

El sobrino de Mercedes Sosa, Claudio, interpretará un concierto en tributo a la gran cantora argentina. El recital reconstruye el legado de la artista, con guitarra y voz. Se hará el domingo a las 19 en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930).

Música de película en el Anfiteatro

La Banda Sinfónica de la Ciudad se presentará en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo) con un repertorio lleno de bandas sonoras emblemáticas del cine. Se hará el viernes a las 20. La entrada es libre hasta agotar la capacidad del lugar.

La Misa Criolla de Abel Pintos

Para empezar con las celebraciones de fin de año, el lunes a las 21 el cantante Abel Pintos interpretará la Misa Criolla. Se presentará junto a Maggie Cullen, Nahuel Pennisi y muchos más artistas en escena, con dirección musical de Lito Vitale. El concierto se hará en la Ciudad Universitaria (Av. Costanera 2160, Pabellón 3).