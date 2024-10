Marcos Galperin y sus puntos de encuentro con Javier Milei: “Soy supercholulo de Elon Musk”

En su primer mano a mano en cinco años con un medio argentino, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, cuenta anécdotas desconocidas de sus inicios, el plan de negocios original y su opinión sobre Elon Musk. Por qué cree que emprender es como “dar vida”, cuál es el lugar que ocupará la inteligencia artificial y qué lo llevó a invertir en criptomonedas; la trastienda de la visita de Milei.

Galperin concedió una entrevista con La Nación y contó que la idea de crear Mercado Libre surgió cuando cursaba en la Universidad de Stanford, pero se encontró con opiniones muy negativas de la mayoría de sus compañeros.

“Todos me decían que no iba a funcionar. Que en América Latina nadie iba a comprar nada si no podía verlo o tocarlo y que mucho menos iban a pagar una comisión. Pero cuando estás convencido de algo, cuanto más te dicen que no, de alguna manera más energía te da. Porque ahí está la oportunidad. Si todo el mundo la ve, no hay oportunidad”, sentenció, en diálogo con el periodista José Del Rio.

Según destacó, uno de los pasos más importantes en el surgimiento de la empresa fue el día que conoció a John Muse y lo convenció para ser inversor. “Jack MacDonald era mi profesor y todo el tiempo había invitados especiales en sus clases. Un día vino Warren Buffet y yo no lo reconocí. Estuve como cinco minutos con él y no le dije nada. Así que le pedí por favor a Jack que me ayudara porque yo estaba buscando inversores. Él me dijo que iba a venir John Muse, que quería invertir en América Latina y encima en la clase el tipo dijo que si tuviera nuestra edad invertiría en Argentina. Así que estaba todo alineado y arreglamos para que yo lo lleve al aeropuerto”, contó.

“Cuando llegamos al aeropuerto, nos bajamos para despedirlo, se subió al avión y nos quedamos ahí. Y de golpe baja, y ya en medio del ruido del avión me agarra y me dice al oído: me quedé fascinado con tu idea, avísame cuando la lances que quiero invertir. Y se va. Mis compañeros se quedaron mudos”, detalló.

La llegada de eBay al capital de Mercado Libre

Otro de los “momentos bisagra” fue la asociación con eBay, por esos momentos, la empresa más importante de tecnología del mundo. “Ellos tenían una subsidiaria en Brasil y estaban buscando un socio para que lo maneje. Nos compraron el 20% y no nos pagaron ni un dólar. Nos dieron esa subsidiaria en Brasil, pero nosotros con tal de asociarnos con eBay hacíamos cualquier cosa”.

Al día de hoy, el motivo de mayor orgullo según Galperin no es la valuación bursátil de la compañía sino “la cantidad de gente que usa la plataforma” (100 millones de personas) y la cantidad que trabaja a partir de su uso (2 millones).

Hacia el futuro, anticipó que en los próximos 10 o 20 años MELI será muy distinta a lo que vemos hoy y puntualizó algunas de las ideas que tienen en mente. “Veo muchas oportunidades hacia adelante. Tenemos un equipo de primer nivel mundial y estamos compitiendo contra las empresas más importantes del mundo. Hay muchos productos que tenemos en la cabeza que todavía no hemos lanzado. Por ejemplo, en el mundo del comercio, de las finanzas personales, y del contenido”.

La inteligencia artificial: ¿una amenaza o una oportunidad?

El fundador de ML se refirió a la llegada de la IA. “Se trata de las dos cosas. Para la gente que la rechaza es una amenaza. Es decir, a vos no te va a dejar sin trabajo un robot de inteligencia artificial, te va a dejar sin trabajo alguien que entendió la inteligencia artificial y la está usando y vos no la estás aplicando. Entonces creo que es una oportunidad enorme, pero todos estos cambios generan oportunidades y amenazas”.

Sobre las versiones que indicaban que quería meterse en la política lo desmintió rotundamente: “Es un mito total, ni siquiera sé de dónde salieron esas versiones. No me interesa para nada”.

Su admiración por Elon Musk

“A mí Elon Musk me parece increíble, hace mucho tiempo que me parece la persona más increíble, yo te decía que no soy cholulo de los empresarios, pero sí de Elon Musk, soy supercholulo, me parece una persona fascinante, me parece superimportante lo que ha hecho en X (ex-Twitter) porque las otras redes sociales han sido muy censuradas y la gente no lo sabía, entonces ciertas opiniones o ciertas ideas, por ejemplo cuando vino el Covid y había gente que decía tal vez las vacunas no están probadas o tal vez el virus vino de China, eran cancelados y Twitter era tal vez el lugar que más censuraba. A partir de que comprobé que se ha convertido en un lugar donde las opiniones pueden, siempre y cuando respeten la ley de cada uno de los países, ser dichas sin censura del que es dueño de la plataforma, me parece espectacular todo lo que está haciendo. También lo que está haciendo con los cohetes es una locura total, está en otro planeta literal”.

