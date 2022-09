Mendy, señalada como la “reclutadora de geishas” de la secta, también logró la prisión domiciliaria

La tercera en dos días. Susana Mendelievich, alias “Mendy”, consiguió esta tarde el beneficio de prisión domiciliaria. De los 19 detenidos, todos miembros de alto rango de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, 16 permanecen en dependencia policial. Los varones en la alcaldía de Madariaga y las mujeres, en la de la calle Cavia. Ser mayor de 70 años es uno de los requisitos para acceder al derechos. Mendelievich tiene 75 años y se rehabilita de dos operaciones recientes: una cirugía de ojos y otra de cadera.

Le otorgaron prisión domiciliaria a una referenta de la secta investigada por trata

Saber más

De acuerdo a la causa, la organización contaba con distintos grupos de mujeres que eran obligadas a mantener encuentros sexuales a cambio de dinero. Uno de ellos era el denominado “Geishado Vip”, cuya encargada era Susana Mendelievich. El Geishado VIP consistía en seleccionar y controlar a las alumnas que eran explotadas sexualmente. En la investigación preliminar, comprobaron que al menos siete mujeres “fueron sexualmente explotadas e incorporadas a la organización por sus familias cuando aún eran niñas o adolescentes”.

En las escuchas telefónicas ordenadas por el juez Ariel Lijo, que investiga a la organización por trata de personas, lavado de activos y ejercicio ilegal de la medicina -entre otros delitos- fue identificada la voz de Mendy. En los audios, la mujer habla con el líder de la organización, Juan Percowicz, y le avisa que alguien llamado Plácido los visitará: “Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme. Porque él va a casa en Nueva York y lo recordó ayer”.

En un segundo audio se oye a un hombre que dice: “Cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso”. Quien habla sería el tenor y director de orquesta, Plácido Domingo. Los líderes de la organización habrían habilitado el “Museo” para coordinar un encuentro, la sede principal de la comunidad y el lugar donde se habrían hecho las orgías. Domingo no está imputado en la causa. Por lo pronto es sólo una persona que solicitó los servicios sexuales que la organización ofrecería.

Una vez consumado el encuentro, Mendy y Percowicz hablan por teléfono. Aquí las transcripción de la charla:

Mendy: Ya me llamó y armó la matufia para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta.

Percowicz: Qué degenerada que sos.

Mendy: Me parece que un poquito colaboraste con este producto. Está hecho mierda, Juan, me da pena, yo no le deseo ningún daño, pero es tan maravilloso vernos a nosotros brillando y volando por los cielos y él hecho mierda, nos contó todo lo que le hicieron. ¿Estás emocionado? Te quiero tanto.

Percowicz: Sí, pero bien emocionado.

Mendy: Claro, porque seguís haciendo milagros todo el tiempo, son enormes milagros porque realmente no estaba escrito para nosotros tener esta vida tan abundante, Juan.

Percowicz: Yo estoy leyendo las primeras clases de cuando empezó la escuela y en un momento dado empieza a haber vídeos y en los vídeos se ve a la gente con una ropa mucho más pobre.

Mendy: Y éramos todos mucho más pobres que ahora. Yo tenía dos pesos en la cartera cuando te conocí. Ha habido una o dos personas que tenían plata, pero los demás éramos todos muy pobres. A todos nos diste un bienestar que nunca hubiéramos logrado sin vos.

Esta y una gran cantidad de escuchas fueron tomadas entre febrero y julio, lo que indica que el contacto entre Plácido Domingo y la Escuela habría sido este año. El tenor se presentó en Buenos Aires en abril, después de dos décadas de no pisar suelo argentino.

VDM/SH