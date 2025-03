Un paro, la medicación o el psicólogo: las excusas con las que pidieron la absolución de los más complicados

Los más complicados en el juicio que se inició por la muerte de Diego Armando Maradona son Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de confianza del exfutbolista; Agustina Cosachov, psiquiatra, y Carlos Díaz, psicoanalista. Para los fiscales son los tres especialistas de cabecera, los que decidían sobre la rehabilitación a la que sometieron al exjugador en la casa de Tigre. Los abogados que los representan pidieron ante el tribunal la absolución para todos ellos.

Para la defensa de Leopoldo Luque, “el neurocirujano no participó de delito alguno”. Sus abogados apuntaron a las enfermedades previas.

Enumeraron las enfermedades cardiológicas, hepáticas y renales que “podrían haber influido en la causal de muerte”, que está en controversia. Y que la indicación de internación domiciliaria no fueron indicados por Luque. “Su conducta fue coherente con la práctica médica de la época”, apuntó Mara Digiuni y pidió su absolución.

“No se pudo saber cuál es la causa de la muerte, pero sí que hubo un evento cardíaco. Ahora, si fue prolongado en el tiempo de doce horas o si fue en minutos como dicen, no se pudo comprobar. Lo que sí se descartó es que la muerte haya sido producto de la medicación. La medicación que se le indicó y administró entre el 11 y el 25 no ocasionó la muerte de maradona. La medicación, además, era la misma medicación que le daban en la clinica de Olivos y en Ipensa. No hay responsaibiidad penal de Agustina Cosachov en la muerte de Maradona”, argumentó Vadim Mischanchuk. Y pidió su absolución.

Carlos Díaz, psicoanalista y especialista en adicciones, es según los fiscales parte del “plan criminal”. Diego Olmedo, su abogado indicó que para que exista tal plan, su defendido debería “de mínima” conocer a las personas, tener contacto con ellas o cierta “sinergia” para lograr el resultado.

Díaz conoció a Maradona el 26 de octubre, un mes antes de la muerte: muy poco tiempo para organizar un plan criminal, sostiene el abogado. “El no conocía a nadie. Maradona murió sin alcohol ni drogas en sangre, entonces algo positivo ocurrio con la intervención de Díaz. Pero no lo veía todos los días, no lo atosigó yendo todos los días: ¿quién va al psicólogo todos los días? Díaz fue de a poco”, concluyó el abogado y cerró: “Nada tiene que ver Díaz en el episodio de la muerte de Maradona”.

VDM/MC