La SEC de Estados Unidos declara que las memecoins no califican como valores

En un reciente anuncio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) marcó un cambio significativo en su postura regulatoria respecto a las criptomonedas, específicamente las memecoins. Según la declaración oficial emitida este jueves por la noche, la SEC concluyó que las memecoins no cumplen con los criterios establecidos por la Prueba de Howey para ser consideradas valores.

El comunicado destaca que las memecoins no proporcionan rendimientos financieros ni derechos sobre activos o ganancias de una empresa. Por lo tanto, la SEC ha determinado que aquellos que emiten y comercian con memecoins no están obligados a registrarse ante la SEC ni cumplir con las regulaciones tradicionales de valores.

“La oferta y venta de monedas meme no implica una inversión en una empresa ni se lleva a cabo con una expectativa razonable de obtener ganancias de los esfuerzos empresariales o de gestión de otros. En primer lugar, los compradores de monedas meme no están realizando una inversión en una empresa. Es decir, sus fondos no se agrupan para que los promotores u otros terceros los utilicen para desarrollar la moneda o una empresa relacionada”, declaró la SEC en su comunicado.

En segundo lugar, “cualquier expectativa de ganancias que tengan los compradores de monedas meme no se deriva de los esfuerzos de otros. Es decir, el valor de las monedas meme se deriva del comercio especulativo y del sentimiento colectivo del mercado, como un objeto de colección. Además, los promotores de las monedas meme no están realizando (o indicando una intención de realizar) esfuerzos empresariales y de gestión de los que los compradores podrían esperar razonablemente obtener ganancias.”, continúa.

Esta decisión marca un hito significativo para tokens populares como Dogecoin, Shiba Inu y PEPE, permitiéndoles operar en los mercados sin el riesgo inmediato de intervención regulatoria por parte de la SEC.

AB