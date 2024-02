Cómo recuperar fotos borradas en tu Android y mantener tus recuerdos vivos

A veces, en un descuido, borramos archivos importantes de nuestro teléfono. Y cuando nos damos cuenta, parece que es demasiado tarde. Esa sensación de ‘¡Uy, qué hice!’ es algo que muchos hemos experimentado y que definitivamente no queremos volver a sentir. ¡Borrás algo pensando que no lo necesitás, y luego, justo cuando te hace falta, ya no está! Por eso hay que tener siempre mucho cuidado a la hora de eliminar cualquier documento en Android.

Pero todavía no es el momento de entrar en pánico. En muchos casos, esos archivos eliminados no desaparecen por completo del almacenamiento de tu teléfono. Aunque no los veas, a menudo siguen allí, esperando ser recuperados. El problema está en que Android no tiene una opción nativa para recuperar archivos borrados Android, así que vas a hacer uso de una aplicación de terceros para esto.

Acá es donde entra en juego Wondershare Dr.Fone, una herramienta que te permite rescatar esos archivos borrados de tu Android. Esta aplicación consiste en una completa suite de herramientas de mantenimiento para el celular, así que vamos a ver cómo utilizar Dr.Fone para recuperar esos preciados datos que creías haber perdido. ¡Prepárate para darles una segunda oportunidad a esos archivos importantes!

¿Por qué es importante recuperar archivos borrados en Android?

Recuperar archivos borrados en tu Android es más importante de lo que quizás pensás. No es solo una cuestión de recuperar una foto o un documento: es proteger tu trabajo, tus recuerdos y tu información valiosa. Con independencia del tipo de información que tengas en tu celular, es fundamental que puedas mantenerla siempre a salvo.

● Evitá la pérdida de datos importantes. Tus dispositivos contienen información vital, desde fotos familiares hasta documentos de trabajo. Perderlos puede ser desgarrador o incluso problemático para tu vida profesional. ¡Definitivamente no querés fallar con una entrega importante en el trabajo o en la universidad por algo así!

● Ahorra tiempo y esfuerzo. Reconstruir o rehacer archivos perdidos consume mucho tiempo y esfuerzo. Recuperarlos rápidamente te ahorra esa frustración y te permite continuar con tu vida sin interrupciones. Por eso es importante contar con aplicaciones de recuperación como Dr.Fone, que sean intuitivas y eficaces.

● Mantené tus recuerdos seguros. Tus fotos y videos son a menudo recuerdos irreemplazables. Recuperarlos significa preservar esos momentos especiales que no querés olvidar, y, además, no solo es importante para vos, sino también para tu familia y para tus seres queridos.

● Reduce el estrés causado por la pérdida de archivos. Saber que podés recuperar archivos borrados te da tranquilidad. No tener que preocuparte por la pérdida accidental de datos reduce el estrés y la ansiedad, sobre todo cuando gestionamos nuestros celulares tan deprisa que a veces borramos cosas sin darnos cuenta.

Recuperar los archivos borrados de Android con la papelera de reciclaje

Vamos a ver primero cómo recuperar fotos borradas de la papelera. Esta opción es muy útil, pero no siempre la tenés disponible. A diferencia de lo que ocurre con las computadoras Windows, los celulares Android usan diferentes gestores de archivos que pueden, o no, tener esta función.

En caso de que la tengan, sin embargo, podés usarla para recuperar los archivos que tengas ahí. Se hace así:

Revisá tu papelera de reciclaje. Normalmente, encontrarás la papelera de reciclaje en tu galería de fotos o en el administrador de archivos de tu dispositivo. Abrila para ver los archivos que han sido borrados recientemente. Elegí los archivos que quieres recuperar. Cuando estés en la papelera, podés ver todos los archivos eliminados Busca y elegí los que quieras restaurar. Restaurá los archivos seleccionados. Generalmente, habrá una opción para restaurar o recuperar los archivos seleccionados. Pulsala, y los archivos volverán a su ubicación original en tu dispositivo. Confirmá la restauración. Después de seleccionar restaurar, tu dispositivo puede pedirte que confirmes la acción. Hacelo, y tus archivos estarán de vuelta donde estaban antes de ser borrados.

Recuperar archivos borrados en Android con Dr.Fone

La opción más eficaz para recuperar archivos borrados de tu Android en casi cualquier situación es Wondershare Dr.Fone. Si borraste algo por accidente o tuviste algún problema con tu teléfono, con Dr.Fone podés recuperar esos archivos importantes en muy poco tiempo. ¡Además, es súper fácil de usar! No necesitás tener experiencia para manejarlo. ¡Bastan unos pocos clics para recuperar tus archivos o hacer una copia de seguridad!

El proceso para restaurar tus archivos eliminados de Android con Wondershare Dr.Fone es el siguiente:

1.Descargá e instalá Wondershare Dr.Fone. Primero, necesitás tener Dr.Fone en tu computadora. Andá a la página oficial de Wondershare Dr.Fone y descargá el programa. Seguí las instrucciones para instalarlo en tu PC o Mac.

2.Dirígete a recuperar datos de Android. Abre Wondershare Dr.Fone en tu computadora y selecciona “Recuperación de Datos” en la Caja de Herramientas. Luego, elige “Android” como tipo de dispositivo, ya que estás recuperando desde Android.

3.Seleccioná el tipo de recuperación de datos. Cuando accedas a la pantalla de seleccionar tipos de recuperación, seleccioná la opción 'Recuperación de Datos Perdidos en Android'. Esto te permitirá escanear tu dispositivo en busca de archivos borrados.

4.Conectá tu dispositivo Android a la computadora. Usá un cable USB para conectar tu dispositivo Android a la computadora. Asegúrate de que el dispositivo esté en modo de transferencia de archivos.

5.Elegí los archivos a restaurar. Una vez que conectes tu dispositivo a la computadora, elegí los archivos que querés recuperar y hacé clic en 'Iniciar Escaneo'.

6.Guardá los archivos recuperados. Después del escaneo, Dr.Fone te mostrará una lista de archivos que pueden ser seleccionados y recuperados. Previsualízalos para determinar cuáles son exactamente los que te hacen falta. Elegí una ubicación en tu computadora para guardar los archivos recuperados. Dr.Fone los restaurará en esa ubicación.

¡Así de fácil! Wondershare Dr.Fone te permite detectar los archivos que habías eliminado desde el sistema operativo, pero que siguen estando presentes en el almacenamiento del celular. Esto lo consigue gracias a una tecnología avanzada de detección y lectura de documentos, de modo que vas a poder usar esta aplicación cada vez que necesites recuperar archivos que ya creías perdidos para siempre.

Consejos adicionales para evitar la pérdida de archivos en Android

Si pasaste por una experiencia en la que creíste perdidos tus archivos de Android y los recuperaste en el último suspiro con Dr.Fone, seguro que sentiste un alivio enorme… ¡pero definitivamente no querés volver a pasar por eso! Con algunos consejos clave, podés minimizar el riesgo de perder este tipo de documentos en lo sucesivo. ¡Simplemente seguí estos consejos para tratar de contar con el mejor respaldo para tus archivos!

● Hacé copias de seguridad periódicas. Esto es fundamental. Hacé backups regulares de tu dispositivo Android para asegurarte de que tus datos estén seguros en caso de que algo salga mal. Podés programar estas copias de seguridad para que se hagan automáticamente, así no tenés que recordarlo cada vez.

● Usá servicios de almacenamiento en la nube. Plataformas como Google Drive, Dropbox o OneDrive te permiten guardar tus archivos importantes en la nube. Esto significa que incluso si perdés tu dispositivo, tus datos seguirán estando accesibles desde cualquier otro dispositivo con conexión a internet.

● Mantené tu software actualizado. Las actualizaciones de software a menudo incluyen mejoras de seguridad que pueden proteger tu dispositivo de amenazas y errores que podrían llevar a la pérdida de datos. Asegurate de instalar las actualizaciones de software y de las aplicaciones tan pronto como estén disponibles.

● Considerá usar Dr.Fone para copias de seguridad. Dr.Fone es una solución todo en uno que te permite hacer copias de seguridad de tu Android de manera fácil. Además de las copias de seguridad, ofrece otras funciones útiles como la recuperación de datos y la transferencia de archivos entre dispositivos.

Tené presente que la información digital se puede eliminar con mayor facilidad que la información física. Seguro que tenés a buen recaudo tus álbumes de fotos familiares, pero ¿prestás la misma atención a tus fotos de WhatsApp? Tu información digital es igualmente valiosa, ¡así que asegúrate de darle el cuidado que se merece!

¡Con Dr.Fone es más fácil que nunca recuperar tus fotos eliminadas!

Tener siempre a salvo tus documentos de Android es crítico porque representan horas de esfuerzo y momentos que no querés perder. ¡Imagínate perder un documento de trabajo importante o ese archivo que te llevó horas preparar! Definitivamente, querés tener una red de seguridad para ellos, ya sea en forma de copia de seguridad, almacenamiento en la nube, o, en última instancia, de una aplicación de recuperación como Dr.Fone.

A veces, puede pasar que, por un descuido, borres estos archivos valiosos. ¡Pero tranqui! En muchos casos, aún es posible recuperarlos. Acá es donde una aplicación como Wondershare Dr.Fone puede convertirse en todo un salvavidas digital para tu información más preciada. ¡Si borraste algo sin querer, no todo está perdido! Dr.Fone te ofrece la posibilidad de traer esos archivos de vuelta con solo un par de clics.

Wondershare Dr.Fone es una herramienta de mantenimiento del celular muy fácil de usar, eficiente y confiable. ¡Está diseñado para ser accesible para cualquiera! Además, su alta tasa de éxito en la recuperación de datos te da una buena oportunidad de recuperar esos archivos importantes. ¡Conseguí ahora Wondershare Dr.Fone para darles una segunda oportunidad a tus archivos y mantener tus datos siempre seguros!