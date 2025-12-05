El consumo se enfría pese al aumento nominal en supermercados

Las ventas a precios constantes en supermercados mostraron una suba marginal de 0,3% interanual en agosto, mientras que el índice desestacionalizado cayó 0,2% respecto a julio. El dato se inscribe en una tendencia de estancamiento del consumo que arrastra una secuencia de diecisiete meses consecutivos de variaciones interanuales negativas, iniciada en marzo de 2023 y extendida durante todo 2024.

Ese derrumbe prolongado fue una marca estructural de la gestión Milei: durante su primer año, los supermercados vendieron menos en términos reales mes tras mes. En ese escenario, el freno del consumo no se debe a un cambio de hábitos sino a que las familias trabajadoras no tienen plata.

En total, los supermercados facturaron $2.107.204 millones en agosto. El canal presencial concentró el 96,7% de esas ventas, mientras que el online, aunque en crecimiento (27,4% interanual), representó solo el 3,3%.

Los rubros que más crecieron fueron “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar” (+55,1%), “Carnes” (+52,3%) y “Alimentos preparados y rotisería” (+39%). Por otro lado, alimentos básicos como “Almacén” (+23,1%) y “Lácteos” (+21,9%) se expandieron por debajo del promedio.

El uso de billeteras virtuales y medios alternativos de pago se disparó 85,4%, aunque las tarjetas de crédito siguen liderando, con el 45,1% de las ventas. El pago en efectivo, por su parte, creció apenas 12,9% y perdió participación.

En términos geográficos, las mayores subas en ventas nominales se registraron en Catamarca (+36,7%), Neuquén (+34,8%) y Río Negro (+32,4%), mientras que Buenos Aires y el AMBA mostraron variaciones por debajo del promedio nacional. Las ventas por habitante más altas se dieron en Tierra del Fuego ($149.044), Santa Cruz ($139.514) y CABA ($116.012).

El informe también relevó datos laborales: los salarios brutos promedio de cajeros, repositores y administrativos alcanzaron $1.756.104, con una suba interanual de 94,8%, superior a la del personal jerárquico (+50,4%). El personal total ocupado fue de 99.901 trabajadores, un aumento de apenas 1,3%.

JJD