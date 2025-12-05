Una trabajadora necesita hasta $557.000 por hijo para cubrir el mes de crianza

Criar a un hijo en Argentina cuesta entre $441.000 y $557.000 por mes, dependiendo de la edad. Lo reveló el INDEC al publicar la valorización de la canasta de crianza de octubre. Más del 60% del monto corresponde al tiempo de cuidado, un trabajo históricamente no remunerado y cargado sobre las espaldas de mujeres trabajadoras.

El informe oficial calcula el costo mensual para cubrir alimentos, ropa, salud, transporte, vivienda y tiempo de cuidado. Este último se estima a partir del salario del personal de casas particulares y de las horas mínimas requeridas por edad. En bebés y niños pequeños, el cuidado supera largamente al consumo.

Por ejemplo:

Menor de 1 año: $441.173 → $303.687 en cuidado / $137.485 en bienes.

$441.173 → $303.687 en cuidado / $137.485 en bienes. 1 a 3 años: $524.597 → $347.071 en cuidado / $177.526 en bienes.

$524.597 → $347.071 en cuidado / $177.526 en bienes. 6 a 12 años: $557.173 → $276.695 en cuidado / $280.478 en bienes.

El informe oficial visibiliza el trabajo de cuidado, central para la economía, pero invisibilizado y feminizado.

Para una trabajadora asalariada o informal, sostener ese costo mensual sin redes públicas ni apoyo familiar es inviable. Menos aún si tiene a su cargo más de un niño. En muchos casos, eso deriva en la imposibilidad de acceder a un empleo registrado o en la aceptación de trabajos precarizados.

“El costo del cuidado no está en el recibo de sueldo, pero sí pesa en cada decisión laboral que tomamos”, explican desde espacios sindicales de trabajadoras informales. En sectores como el personal doméstico, la economía popular o las cooperativas, el cruce entre crianza y trabajo es una barrera estructural.

El INDEC calcula esta canasta con metodología del Ministerio de Economía y UNICEF, que parte del enfoque de “cuidado necesario” según edad y jornada escolar. El objetivo es mostrar cuánto cuesta sostener la crianza en condiciones mínimas de bienestar, con un enfoque de derechos.

La publicación se vuelve una herramienta clave para sindicatos, movimientos de mujeres y organizaciones sociales que exigen licencias extendidas, jardines comunitarios y políticas integrales de cuidado.

JJD