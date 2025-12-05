Las ventas en supermercados cayeron 0,8% interanual en septiembre y muestran el deterioro del ingreso

Las ventas en supermercados volvieron a caer en septiembre. Según el Indec, retrocedieron 0,8% interanual a precios constantes y 0,2% en relación con agosto, lo que indica que la mejora macroeconómica no se traduce en una recuperación del consumo popular. El dato se conoce en un contexto en el que el propio organismo informó que la economía creció 5% interanual ese mes y 0,5% respecto del mes anterior, lo que permitió esquivar la recesión técnica.

La persistencia de la caída en supermercados —uno de los principales termómetros del poder de compra— expone el deterioro del ingreso de los hogares, a casi dos años del inicio del gobierno de Javier Milei con Luis Caputo a cargo del Ministerio de Economía. Aunque en términos acumulados el sector muestra una suba de 2,7% respecto a los primeros nueve meses de 2024, la tendencia mensual es negativa y el índice desestacionalizado lleva tres meses consecutivos en baja.

Más del 44% de las ventas se concretó con tarjeta de crédito, lo que confirma que muchas familias recurren al financiamiento incluso para compras básicas. Las tarjetas de débito representaron el 26,4% de las transacciones y el efectivo, apenas el 16,2%. Los canales online, con una participación marginal (3,5%), crecieron 34,8% interanual, impulsados por sectores con mayor poder adquisitivo.

El informe también muestra que el ticket promedio fue de $30.099, con un alza interanual del 31,2% que quedó muy por debajo de la inflación acumulada en el período. En cuanto a las ventas por metro cuadrado, se ubicaron en $580.046, con una mejora nominal del 23,5%.

Por fuera de los supermercados, las ventas en shoppings cayeron 3,4% interanual y en los autoservicios mayoristas, el desplome fue del 13,1%. Ambas cifras refuerzan la misma conclusión: el consumo sigue en retroceso, incluso en un escenario de reactivación de algunos indicadores de actividad.

