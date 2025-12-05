ATE denuncia persecución gremial en el Garrahan tras lograr un aumento

“El Gobierno quiere disciplinar el Garrahan y el mundo del trabajo”, denunció Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan, en una entrevista con AM 530. Según detalló, el Ejecutivo nacional inició 44 sumarios contra trabajadores que participaron de recientes protestas. El sindicato considera que se trata de una represalia por el aumento del 61% al salario básico que obtuvieron tras meses de lucha.

“Es revanchismo puro. Castigan a quienes se movilizaron”, señaló Lipcovich. Entre los afectados hay delegados de ATE, de APyT (otro sindicato del hospital), y trabajadores sin afiliación. Según el dirigente, los sumarios no responden a faltas concretas sino a la participación en medidas de fuerza. “El único crimen, entre comillas, que cometieron, fue protestar dentro del hospital”, dijo.

El conflicto se da luego de una victoria gremial que obligó al Gobierno a aplicar parcialmente una ley salarial que había rechazado, lo que derivó en el aumento. “Es un ejemplo peligroso para ellos, porque muestra que la lucha da resultados. Por eso ahora intentan descabezarla”, sostuvo Lipcovich.

Además del reclamo por las sanciones, desde ATE alertan sobre una crisis estructural en el Garrahan. “Desde que empezó esta gestión, renunciaron más de 300 trabajadores y no se reemplazaron las jubilaciones. Hay menos personal para las mismas tareas, y la situación es muy seria”, advirtió el dirigente.

En ese contexto, los gremios convocaron a una conferencia de prensa frente al hospital para exigir la anulación de los sumarios, el cese de las sanciones y la apertura de una discusión sobre la situación laboral en el centro de salud.

“El aumento fue un logro colectivo. Ahora quieren imponer sanciones para apagar esa celebración”, concluyó Lipcovich, quien remarcó que la pelea continúa no solo por los salarios, sino por la defensa integral del hospital y de los derechos laborales.

