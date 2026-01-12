La crisis económica en el sector privado deja casi 400 trabajadores en la calle en la primera semana del año

En apenas una semana, la primera de 2026, 386 trabajadores y trabajadoras perdieron su empleo en empresas industriales, comercios minoristas y plataformas tecnológicas de la Argentina. Los despidos golpearon a sectores diversos como el textil, la distribución, la petroquímica, la industria alimentaria y el e-commerce, en un contexto marcado por el ajuste del gasto, la caída del consumo y la liberalización comercial impulsada por el Gobierno nacional.

La ola de desvinculaciones comenzó el viernes 5, en la víspera de Reyes, con el anuncio de 32 despidos en Mercado Libre Argentina, en el área de Experiencia de Usuario. La empresa explicó la decisión como parte de una “evolución de la organización” regional, y aseguró que “no modifica la estrategia de crecimiento en el país ni en la región”.

Problemas en Lustramax y cierres de plantas en La Rioja y Munro

En el Parque Industrial de Tortuguitas, los trabajadores de Lustramax iniciaron una asamblea permanente tras la comunicación de 29 despidos, incluidos empleados en período de prueba. La empresa mayorista de artículos descartables adujo una crisis económica como motivo del ajuste, pero los trabajadores cuestionaron la medida y denunciaron la utilización del clima propicio al “reformismo laboral” para avanzar con cesantías sin costo político.

Desde hace 15 días, los trabajadores sostienen una medida de fuerza con estado de alerta, tras recibir las primeras amenazas de despido. El conflicto incluye además el reclamo por el pago de un bono de fin de año y la regularización de los aportes a la obra social, atrasados desde octubre. Bajo la consigna “Si tocan a uno, tocan a todos”, advirtieron que no aceptarán ninguna desvinculación, independientemente del tipo de contrato, y realizaron un llamado a la solidaridad del movimiento obrero y organizaciones sociales.

La profundización del modelo aperturista también afectó a la industria textil y alimentaria. Hilados S.A., parte del Grupo TN Platex, cerró su planta de confección en La Rioja y dejó sin empleo a 70 operarios y operarias. La firma mantendrá activa solo la hilandería, con una dotación mínima de 60 trabajadores. Desde el sector sindical señalaron que la apertura de importaciones y la caída del consumo interno forzaron el cierre, en una industria que ya opera con bajos niveles de utilización de su capacidad instalada.

La empresa había iniciado 2025 con 140 empleados y proyectaba una expansión que quedó truncada por la recesión. El cierre de la planta de confección en La Rioja no es un hecho aislado, sino parte de un deterioro estructural más amplio, que según gremios del sector textil provocó cientos de despidos en los últimos dos años.

En la provincia de Buenos Aires, la multinacional Lamb Weston anunció el cierre definitivo de su planta de Munro, afectando a 100 trabajadores. La empresa centralizará la producción de papas fritas congeladas en su nueva planta de Mar del Plata, construida con una inversión de US$320 millones. Aunque prometió indemnizaciones conforme a la ley, el cierre responde a una estrategia global de concentración operativa y abandono de plantas consideradas “menos eficientes”.

Farmacias y petroquímica: ajuste en sectores sensibles

En el comercio minorista, la cadena Farmacias del Dr. Ahorro cesó pagos y cerró 10 sucursales, con un saldo de 90 trabajadores despedidos. La empresa, de capitales mexicanos, acumuló cheques rechazados por más de $20 millones y enfrenta un escenario de desabastecimiento tras perder el crédito comercial de proveedores y droguerías. En el sector se evalúan distintas alternativas, desde una reestructuración hasta el retiro definitivo del mercado argentino.

En paralelo, la petroquímica Sealed Air despidió a 65 trabajadores tras una instancia de negociaciones fallidas con el gremio. Parte de las desvinculaciones se formalizaron como retiros voluntarios de empleados próximos a jubilarse, pero el conflicto derivó en un paro por tiempo indeterminado que mantiene la planta paralizada. La empresa justificó la decisión en un “proceso global de optimización de recursos”, aunque desde el sector sindical la lectura es otra: un recorte encubierto en un contexto de desprotección laboral.

Los despidos informados en Mercado Libre, Lustramax, Hilados S.A., Lamb Weston, Farmacias del Dr. Ahorro y Sealed Air suman al menos 386 trabajadores y trabajadoras desvinculados en la primera semana de enero. En todos los casos, las empresas confirmaron las medidas como parte de reorganizaciones internas, ajustes financieros o cambios en sus modelos operativos.

