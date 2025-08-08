Los imperdibles para disfrutar el fin de semana en la Ciudad

El Parque de Invierno estará abierto este finde y el otro

El Parque de la Ciudad (Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 4000) abre sus puertas este fin de semana y el que viene (Día del Niño) con una propuesta para todos los gustos. Funcionará la clásica pista de patinaje del Parque de Invierno, así como la rueda y los inflables. A las 9 empiezan dos talleres, el de Arte y el de Deportes. Y el sábado de 11 a 13 habrá clases de yoga. Desde las 13 estará la feria de emprendedores y habrá clases de salsa y bachata a partir de las 14. La milonga para los fans del 2x4 se hará el domingo desde las 13. Imperdibles: el patio gastronómico, el Jardín de las mariposas y los espacios verdes para hacer picnic y descansar al aire libre. Hay estacionamiento ($2150) y bicicletero disponible.

Un cafecito en la Floralis

Cafecito BA vuelve a Recoleta con más de 25 puestos de café, cine al aire libre, biblioteca a cielo abierto, juegos para la familia y música en vivo. Se hará de 10 a 19 en la Plaza de las Naciones Unidas (Av. Presidente Figueroa Alcorta 2901).

A leer que se acaba el mundo

Con más de 330 sellos nacionales e internacionales, escritores argentinos y extranjeros y muchas propuestas, vuelve la Feria de Editores de la Ciudad, un evento cultural que reúne a más de veinte mil lectores por año. Se llevará a cabo de jueves a domingo, de 14 a 21, en el Complejo C Art Media (Av. Corrientes 6271).

La Filarmónica y Beethoven en el Colón

El pianista Nikolái Lugansky se presentará como solista con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la dirección de Srba Dinić. El programa estará compuesto por obras de Beethoven y Rachmaninov. Se hará este sábado a las 20. Las entradas se pueden comprar en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) o a través de la web: www.teatrocolon.org.ar

Más flores en el Jardín Japonés

Comenzó la época en la que florece el Sakura, la flor de cerezo. Estos días toman el tono de un rosa pálido que invade el Jardín Japonés y traslada a los visitantes a la Nación del Sol Naciente. Ubicado en Av. Casares 2966, el Jardín abre sus puertas todos los días, de 10 a 18.

La mejor sátira catalana

La Calórica, la exitosa compañía teatral catalana se presentará en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) en el marco de su gira por Latinoamérica. Ofrecerá cuatro únicas funciones de Las Aves, una versión libre inspirada en la célebre sátira de Aristófanes. Se presentará de jueves a sábado, a las 20.30, y el domingo a las 19.30. Las entradas están disponibles en complejoteatral.gob.ar

De viaje a los barrios

Turismo en Barrios propone conocer el arte urbano, la arquitectura, la gastronomía y los comercios de la Ciudad a través de recorridos autoguiados que atraviesan los barrios de La Boca, Recoleta y Chacarita, entre otros 35 circuitos. Más información en turismo.buenosaires.gob.ar.

Kafka se sube al escenario

Pedro, un ser a medio camino entre un simio y un humano, quiere obtener sus derechos como hombre y dejar de ser un animal. La obra es una versión de Matías Bertilotti sobre _Informe para una academia_ de Franz Kafka con dirección de Víctor Laplace. Es en el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765) con dos funciones: sábado y domingo a las 17. Entradas en complejoteatral.gob.ar

Tango con perfume de mujer

Las Hermanas Rubí evocarán con humor a las cancionistas de la época dorada del tango. Espectáculo musical en el que dos cantantes atemporales de ficción, encarnadas por Veronika Silva y Daniela Horovitz, recorrerán el legado de míticas cantantes y compositoras de la música ciudadana porteña. Se hará este sábado a las 20 en el Bar Imperio del Hotel Savoy (Av. Callao 181).

Jazz en el Anfi

El sábado a las 16, el Anfiteatro del Parque Centenario recibirá al saxofonista Bernardo Monk con su sexteto para ofrecer un repaso de su repertorio original. El domingo a la misma hora será el turno del trío liderado por el pianista Nicolás Guerschberg, referente de la escena musical argentina e integrante de Escalandrum.

Mozart según la Orquesta Académica

Para celebrar sus 30 años, la Orquesta Académica del Colón ofrecerá una gala dedicada a Mozart, con la dirección musical de Javier Mas. Será este sábado a las 17. Entradas a la venta a través de www.teatrocolon.org.ar o en la boletería del Teatro (Tucumán 1171).

Se lanza el Mundial de Tango

Con un homenaje a Aníbal Troilo, el miércoles a las 20 será el lanzamiento de *Tango BA Festival* y Mundial en el Teatro Colón, con un repertorio lleno de clásicos del 2x4. La entrada es gratuita y se retira este viernes, de 10 a 19 en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575).