100.000 no es un número - 15/07/2021

Las primeras 25 mil muertes por COVID en Argentina demoraron 222 días. Las últimas 25 mil apenas 50. Nos acostumbramos a leerlo como una estadística al final del día, pero son hijos, hermanos o amigos. Son padres o abuelos. Son vidas que cada vez se van más rápido. En el último mes falllecieron más de 19 personas por hora por complicaciones derivadas del coronavirus. Un año atrás eran 1,6 personas cada 60 minutos. Hoy paradójicamente sabemos mucho más de esta enfermedad y de cómo evitar su propagación. Hoy también contamos con vacunas efectivas para cortar la cadena de contagios. Julieta Roffo reunió las cifras que nos ayudan a dimensionar la tragedia. También habló con Silvia Bentonilla, psiquiatra experta en desastres, para entender cómo procesarla. Detrás de cada número hay una vida y muchas más afectadas por esa pérdida.

¿Sputnik para menores de 18 años?

Rusia anunció que antes del 20 de septiembre empezará a vacunar a los menores de edad en su país. Actualmente está realizando una prueba con voluntarios de entre 12 y 17 años y estima contar con resultados para esa fecha. Acá la información del Instituto Gamaleya.

Aumentos por las buenas o por la justicia.

El Enacom autorizó incrementos de hasta 5% en telefonía móvil y fija, internet y TV paga. Esta suba incluso podrá ser retroactiva al primero de julio de 2021. Las prepagas, cuyos aumentos habían sido suspendidos por el gobierno, lograron que la justicia anulara las resoluciones del Ministerio de Salud que los frenaban. Las medidas habían congelado subas de un 10% en diciembre 2020 y de un 7% en febrero 2021. Emilia Delfino repasa en esta nota el conflicto que crece entre el gobierno y las prepagas. Una minuciosa radiografía de una disputa que incluye choques en televisión, distintas miradas ideológicas y un sistema en crisis permanente.

Como te digo una “co”, te digo la “o”.

La jueza que había decretado la quiebra de Correo Argentino ordenó suspender su propia medida. Fue ante un pedido de la empresa de los Macri, que apeló la quiebra y solicitó dejarla en suspenso hasta que la Cámara de Apelaciones en lo Comercial analice el caso.

Alberto recibió a la AMIA.

A cuatro días del aniversario por el atentado contra la entidad judía el presidente se reunió con sus autoridades en la Casa Rosada. El acto oficial en homenaje a las víctimas se hará el viernes a las 9.53, minutos antes de la audiencia a la que fue citada Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por el memorándum con Irán y en la que la actual vicepresidente pedirá la nulidad del juicio.

El FIT ya tiene los candidatos.

¿Te creías que te iba a dejar un día sin rosca electoral? Pues no mi ciela, hoy te cuento que el Frente de Izquierda ya anunció quiénes encabezarán sus boletas legislativas. En la Provincia de Buenos Aires, la lista a diputados nacionales contará con Nicolás del Caño, Romina Del Plá y Néstor Pitrola. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán en los primeros lugares para diputados y legisladores respectivamente, Myriam Bregman, Gabriel Solano y Alejandrina Barry.

Somos tan neuróticos

Si Mc Gyver resolvía todo con una navaja suiza (para chivos de marcas contactarse con comunidad@eldiarioar.com, 😉), por qué no podría yo reemplazar un bloc de notas con la herramienta de más uso en el celular. Para mi terapia queda el reconocimiento de que cada tanto me clavo el visto. Pero este niusleter no sería posible sin ese recurso de automandarse un link o un título para más tarde. Si no lo probaste, no se qué estás esperando.

"No hay una porción adecuada para productos que te pueden dar cáncer".

Mélissa Mialon es ingeniera en alimentos, doctora en nutrición, y referencia académica mundial en investigaciones sobre la interferencia corporativa en las políticas públicas. Desde Francia conversó con Delfina Torres Cabreros a propósito de la ley de etiquetado frontal que próximamente se debatirá en Diputados.

Vuelta al mundo

Bolsonaro internado de urgencia. El presidente brasileño fue internado en el Hospital Militar de Brasilia tras presentar hipo por 13 días y padecer "mucho dolor" abdominal en la madrugada. Ayer publicó una foto en Twitter (algo impresionante) desde la cama del hospital diciendo que estará de regreso pronto, si Dios quiere.

El análisis de Alfredo Grieco y Bavio sobre la relación entre el gigante norteamericano y la isla caribeña en plena crisis política y social. Al menos 72 muertos en Sudáfrica en plena ola de saqueos. Lo que comenzó como una protesta por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma ha degenerado en una oleada de saqueos y disturbios que las autoridades consideran las peores desde el fin del apartheid. Hay más de 1200 detenidos.

. El análisis de Alfredo Grieco y Bavio sobre la relación entre el gigante norteamericano y la isla caribeña en plena crisis política y social. Al menos 72 muertos en Sudáfrica en plena ola de saqueos. Lo que comenzó como una protesta por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma ha degenerado en una oleada de saqueos y disturbios que las autoridades consideran las peores desde el fin del apartheid. Hay más de 1200 detenidos.

