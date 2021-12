"Es lo que podemos hacer" - 17/12/2021

“Es lo que podemos hacer después de dos años muy difíciles”, reconoció ayer Alberto Fernández durante el anuncio del otorgamiento de un bono de $8.000 para los jubilados que cobran la mínima ($29.062). La medida también compensará a aquellos que cobran haberes entre esa cifra y los $37.062 para que nadie gane en diciembre menos que ese último monto.

“Esto es lo que podemos hacer desde el Estado por ustedes”, insistió asumiendo las limitaciones de un ejecutivo que al momento de enviar este nius todavía debatía en la Cámara de Diputados la posibilidad de contar con un presupuesto actualizado en 2022 o si tendrá que tomar de base el de 2021, proyectado con otra realidad sanitaria y económica. Para que puedan dimensionar las diferencias alcanza considerar que desde que se aprobó el presupuesto 2021 el Índice de Precios al Consumidor experimentó una suba de 52,1% según el INDEC. Las proyecciones privadas para 2022 replican esos valores. De no aprobarse el presupuesto de Guzmán, las modificaciones indispensables por las que hace 19 horas debaten ampulosamente ante las cámaras los legisladores, terminarán siendo realizadas con mayor discrecionalidad por orden del Jefe de Gabinete.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Que no falte el sanguchito en las fiestas. La frase de Alberto Fernández con la que abrimos el nius también aplica para las negociaciones de precios. Paso a paso el gobierno fue armando el menú de las fiestas. Primero anunciaron el acuerdo para los cortes de carne parrilleros y ahora confirmaron que se mantendrá estable el precio del pan hasta el 31 de diciembre luego de una reunión del secretario de Comercio Interior Roberto Feletti con representantes del sector molinero y panaderil. El compromiso tiene una extensión de dos semanas, pero garantiza el sanguche para las fiestas. ¿Llegó la hora de ir por el chimichurri?

La Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura. El posibilismo al que se aferra Alberto Fernández también compromete al gobierno en su relación con la Justicia y vaya si lo sabe el Máximo Tribunal. Quince años después de que una ley votada por el Congreso de la Nación definiera reducir de 20 a 13 el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema consideró por unanimidad que la composición no respeta el “equilibrio” de los sectores en el organismo que selecciona, sanciona y remueve magistrados. En su fallo además le dio 120 días al nuevo Congreso para que acuerde una nueva composición. El titular de la Corte, Horacio Rosatti, quedará mientras tanto a cargo de la presidencia del Consejo. La ley votada en 2006 había sido propuesta por la entonces senadora Cristina Fernández, hoy vicepresidenta.

¿Cómo le cayó al gobierno esta decisión? Mal, para qué te voy a ahorrar el spoiler de esta nota de Pablo Ibáñez si está más cantado que Wapo Traketero de Nicki Nicole . El fallo que determina la inconstitucionalidad de la reforma de 2006 era esperado, cuenta nuestro compañero platense. Por eso incluso hace unos días se conoció un proyecto del Poder Ejecutivo que busca modificar la composición actual del Consejo. Pero lo que generó sorpresa e inquietud del fallo de ayer es el plazo de 120 días que impuso el tribunal para designar nuevos integrantes y ampliar la composición. Para algunos, busca condicionar al gobierno; para otros es una movida de la Corte para tomar el control de todo el Poder Judicial.

Opinión. Magistratura: barajar y dar de nuevo. Por Pablo Caprarulo, (Coordinador del programa de Fortalecimiento Democrático de ACIJ).

Gerardo Morales sueña con ir del Comité Nacional de la UCR a la Rosada. Hoy al mediodía buscará ser ungido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional. Para eso negocia un espacio minoritario del nosiglismo, que amenaza con judicializar la elección y suspender sus aspiraciones. Mientras tanto, el gobernador jujeño afina su agenda rumbo al 2023. Según cuenta Andrés Fidanza, Morales planea realizar un Congreso nacional del radicalismo en junio del 2022, con el objetivo de mostrar un plan nacional y primerear al PRO. El avance del juicio contra Milagro Sala como parte de su campaña presidencial.

"Por la patria cartonera y por la lucha de los pobres". Ese fue el juramento de Natalia Zaracho al asumir como diputada nacional. La dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nació y vive en Lomas de Zamora, asumió en reemplazo de Daniela Vilar, quien aceptó el convite para ser ministra de Ambiente del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Oil Combustibles: condenaron a Echegaray y absolvieron a los empresarios López y De Sousa. El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 condenó a 4 años y ocho meses de prisión al extitular de la AFIP y dictó la absolución de los empresarios en el juicio por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a la petrolera Oil Combustibles.

¿Ser van a cuidar? Enésimo aviso. Sigue el ascenso sostenido de casos de CONVID-19. Ayer se registraron 5.301 nuevos contagios y 19 muertos por coronavirus en 24 horas. La cartera sanitaria indicó que son 756 los internados en unidades de terapia intensiva. Los casos vienen en alza en las últimas semanas.

Que no falte el espíritu navideño

A mi no me va a derrotar la pobreza.. pic.twitter.com/Op4DHX8va5 — Susana Beatriz Granatto (@Susu57955841) 12 de diciembre de 2021

Incendiaron edificios públicos en Chubut en rechazo a la ley de megaminería. Luego de que el gobernador Mariano Arcioni promulgara la ley que rehabilita la megaminería en la zona de La Meseta, se produjeron protestas que culminaron con la quema de un sector de la Casa de Gobierno provincial y otros 15 edificios públicos. Hubo 30 heridos y siete manifestantes fueron detenidos.

Opinión: La historia de la megaminería en Chubut, atravesada por una crisis democrática. Por Nicki Becker y Laura Aluminé García

Condenan a un exintendente salteño a seis años y medio de prisión por el millonario robo de caños del Gasoducto del NEA. Se trata de Jorge Enrique Prado, exalcalde de Aguaray perteneciente al partido de la Victoria. Era una obra del Gobierno Nacional que quedó inconclusa y que iba a beneficiar a miles de personas del norte del país. Por esta causa, el municipio del norte salteño fue intervenido el año pasado y el 21 de octubre último asumió el nuevo intendente, Guillermo Alemán, tras resultar electo en los comicios provinciales del 15 de agosto.

El efecto snack: cuando la comida tradicional es sólo químicos y aditivos con juguetitos. En Colombia, cuatro de cada cinco estudiantes consumen productos de paquete. Esta nota de Laura Rodríguez Salamanca para Bocado Colombia analiza cómo hizo el boom de los snacks para conquistar el mercado destinado a la infancia.

De México hacia el mundo, la historia de la fábrica Bimbo y sus vínculos con políticos y sectores del Opus Dei Lo cuenta Brenda Navarro en otra nota especial de Bocado, la red de periodistas en defensa del sistema alimentario.

Google avisó a sus empleados de que si no se vacunan podrán ser despedidos. Los empleados que no hayan cumplido con las reglas de vacunación antes del próximo 18 de enero serán puestos en baja administrativa remunerada durante 30 días, tras los que la empresa los pondrá en situación de baja no remunerada para, de mantenerse la situación, posteriormente rescindir el contrato

Bonus track