Están bien los 23 - 26/11/2021

Están bien los 23. No es necesario que le manden un mensaje escrito de puño y letra al presidente para saberlo. A partir del 10 de diciembre serán los únicos diputados que no pertenezcan a las dos principales coaliciones políticas y, por lo tanto, serán claves para decidir las votaciones. Eso les da un notable poder de negociación y varios ya se relamen pensando en las posibilidades. Es un grupo heterogéneo de libertarios, representantes de la izquierda, lavagnistas, socialistas, schiarettistas, exponentes provinciales y el solitario Randazzo (aunque en la campaña decía que va con vos). Andrés Fidanza le sacó punta al lapiz y precisó el cálculo político: “sacando de lado a los ocho representantes de los extremos, los cuatro de la izquierda y los cuatro libertarios, Massa pescará en una pecera de 15 personas”. Ahí hay siete (casi la mitad) que corresponden al interbloque Federal que ayer ya advirtió que el Congreso no le entregará un cheque en blanco al gobierno en su negociación con el FMI.

Infusión out of context: Se acuerdan cuando la esposa del presidente chileno Sebastián Piñera quedó escrachada en un video pidiéndole en medio de una gira europea que ya dejara de mostrar el papelito de “estamos bien los 33”. #Papelón

Manzur prometió buscar "por todos los medios" un acuerdo con el FMI, pero admitió que la negociación "va a llevar tiempo". El jefe de Gabinete disertó ante empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción y aclaró que el acuerdo no debe "impedir el desarrollo" de la Argentina. Hace un mes el recientemente electo diputado Diego Santilli había tenido una convocatoria más amplia en el mismo consejo, cuenta Alejandro Rebossio. Pero ahora igual estaban los más importantes: los presidentes del G6, el grupo de seis cámaras empresariales que incluyen a la UIA, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Buenos Aires, la Sociedad Rural y la Asociación de Bancos Argentinos).

Te hicieron creer que podías pagar un pasaje al exterior en cuotas. Pues ya no, mi ciela. En una medida que hace acordar a Javier González Fraga, el Banco Central prohibió que se financien en cuotas con tarjetas de crédito los pasajes al exterior y servicios turísticos. Según explicó el BCRA se hace para desincentivar la salida de dólares del país y cuidar las reservas. Se implementará a partir de este viernes. Ahora los que quieran comprar pasajes al exterior y adquirir servicios turísticos por fuera del país deberán optar por sacar un préstamo personal con una tasa que ronda actualmente el 78% u optar por pagar el mínimo de la tarjeta y refinanciar el resto con una tasa del 43 por ciento.

El Gobierno impulsa cambios en la ley de alquileres. La vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró que “la implementación de la ley en el momento de la aplicación no trajo los resultados que se esperaban”. Días atrás Sergio Massa había asegurado que la medida había

fracasado. Ayer también se sumó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat.

En septiembre Delfina Torres Cabreros describía el panorama de precios altos y poca oferta, aunque planteaba otra salida: el debate por el impuesto a la vivienda vacía. Según ACIJ, 9,2% de las viviendas de la Ciudad de Buenos Aires están ociosas.

La justicia reconoció que los repartidores de Pedidos Ya son empleados en relación de dependencia. El Tribunal del Trabajo N° 1 de la Provincia de Buenos Aires confirmó en las últimas horas mediante un fallo la existencia de relación de dependencia entre la empresa Pedidos Ya y sus repartidores y le dio la razón al Gobierno que conduce Axel Kicillof que en junio pasado había impuesto multas millonarias a la compañía de delivery, además de Rappi y Glovo. Tras una inspección del Ministerio de Trabajo había considerado que tenían “relaciones laborales encubiertas e irregularidades en la contratación de su personal”. La multa a Pedidos Ya ascendía a 17.690.400 pesos.

Crimen de Elías Garay: el gobierno nacional consiente la doctrina Bullrich en la Patagonia. “Estaba todo preparado para que hubiera otro muerto”, plantea Diego Genoud en esta nota que analiza el escenario que conformaron el gobierno provincial, el nacional y el poder económico de la región patagónica. Para el pueblo mapuche no hay dudas: la doctrina Bullrich nunca se modificó. Solo faltaba un muerto y llegó. Santiago Rey completa el panorama evocando el asesinato de Rafael Nahuel, del que ayer se cumplieron justamente cuatro años. Cinco miembros de la fuerza están procesados. La causa está a un paso de llegar a juicio oral, pero el expediente muestra incongruencias y contradicciones.

Nora Dalmasso: 15 años de impunidad de un crimen en el que se mezcla el poder económico y político cordobés. La mujer fue estrangulada en su casa del Villa Golf Río Cuarto el 25 de noviembre de 2006. El viudo Marcelo Macarrón está acusado de haberle pagado a sicarios para asesinarla. También fueron imputados y sobreseídos en estos 15 años, el hijo de la víctima, un pintor y un funcionario provincial. El juicio está previsto para los primeros meses de 2022. Por Gustavo Molina

A nadie le interesa tu pito. El 80% de las mujeres argentinas recibió imágenes de contenido sexual sin consentimiento. Las cifras surgen de una encuesta realizada entre 1.631 mujeres de entre 18 y 54 años de toda Argentina que respondieron un formulario publicado en redes sociales.

No resistió el archivo. Detuvieron al productor televisivo Diego Gvirtz acusado de llevarse un auto del Hotel Faena. Según el parte policial, Gvirtz se habría hecho pasar por el dueño de un automóvil BMW blanco que estaba estacionado en la vía pública para pedirle a un valet parking la llave del vehículo llevárselo. La imagen quedó grabada en una cámara de seguridad. La Policía lo localizó en Bilinghurst al 400 y lo detuvo, sin el vehículo. La propietaria del rodado, Claudia Faena, aseguró que no había autorizado a ninguna persona a llevárselo, por lo que radicó la denuncia.

River Plate se coronó campeón del torneo local al golear a Racing por 4 a 0. A tres fechas del cierre del campeonato, el equipo de Marcelo Gallardo, que se consagró por primera vez como técnico a nivel local, le sacó una indescontable diferencia de 12 puntos sobre los escoltas Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba.

Gallardo amplió el récord como el entrenador con más títulos en River. Alcanzó los 13 títulos como técnico del club de Núñez.

Chile y Venezuela, dos elecciones marcadas por la alta abstención. Más de la mitad de la población no participó ni en las presidenciales de Chile ni en las regionales de Venezuela. Un síntoma de desconexión entre la política y el resto de la sociedad que se repite en Latinoamérica. El escenario electoral de la región lo hace Ayelén Oliva.

