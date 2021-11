Arriba, abajo, al centro y al Fondo - 18/11/2021

Acá están, estos son los soldados de... cada una de las organizaciones que componen el Frente de Todos. Algunas marcharon por primera vez en el Día de la Militancia, a 49 años del regreso al país de Juan Domingo Perón tras su exilio forzado en España. Pero lo importante era mostrar la unidad en la calle. A nadie de la alianza gobernante se le hubiera ocurrido sacar el peronómetro mientras enfrente la oposición está electoralmente fuerte y el FMI manda mensajes diariamente probando que tiene más interés por la novela política local que la mayoría de los argentinos. Para todos ellos era la demostración de fuerza de ayer.

Albertó habló. Dijo que “el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido”. Remarcó que está “con más ganas que nunca” para “levantar lo que haya que levantar”. Y para disipar posibles ruidos se bajó de cualquier disputa de cara a 2023. Planteó que su mayor aspiración es que "los compañeros del Frente de Todos elijan" al que será el próximo candidato a Presidente.

Claro que, como plantea Andrés Fidanza en esta crónica, “las palabras de Fernández eran una mera excusa para mostrar otra cosa: que el Frente de Todos está vivo”. En eso se transformó la convocatoria inicial impulsada por la CGT, la CTA y el Movimiento Evita. A última hora se sumó La Cámpora, que por su relevancia dentro de la coalición igual apareció cuarta entre las organizaciones firmantes del comunicado conjunto distribuido minutos antes de que hable Alberto. Las restantes 50 organizaciones que también convocaron debieron conformarse con aparecer al pie del texto enumeradas en orden alfabético.

¿Te quedaste con ganas de ver un poco de la liturgia peronista? Acá tenés una galería de imágenes.

A propósito de la fecha: “Un lejano (y muy presente) 17 de noviembre del 72”. Un testimonio de Jorge Carbajal.No tan rápido: el FMI objeta el plan de Guzmán para llegar al déficit cero en 2026. La unidad del oficialismo es apenas uno de los requisitos que también impone el Fondo para renegociar la deuda. Para elevar la propuesta al directorio, supo Alejandro Rebossio, le dijeron al ministro de Economía que debe estar previamente aprobada por el Congreso. Pero eso, que no es poco, tampoco es lo único que advirtieron tras conocer el borrador del ministro tripero (#ElDato). Están dispuestos a aceptar una estrategia gradual para bajar el rojo fiscal primario en varios años (a razón de 0,5 puntos porcentuales por año). Pero no les gusta es que se financie con emisión monetaria y que no contemple una devaluación del dólar. 😬

Manzur Gabinete Tour: “Segunda etapa”. El Jefe de Gabinete Juan Manzur volvió recargado de las legislativas. Como ocurrió en aquella semana post PASO en la que asumió demostrando mucho proactividad, ayer se reunió con Sergio Massa para conversar sobre la agenda parlamentaria y el martes lo había hecho con Martín Guzmán, quien tiene la tarea clave de diseñar el proyecto económico plurianual que el FDT planea presentar en los primeros días de diciembre.

Liberal, no te va a gustar: aplicarán el impuesto al cheque a la compraventa de criptomonedas. El Ministerio de Economía excluyó de las exenciones a las operaciones sobre criptoactivos, criptomonedas y monedas digitales.

En la oposición también se cuecen internas: Patricia Bullrich admitió que tenía “una expectativa mayor en la Ciudad”. La presidenta del PRO dijo este miércoles que Juntos por el Cambio tenía la "expectativa" de superar el 50 por ciento de los votos con la candidatura de María Eugenia Vidal. ¿Otra de halcones y palomas?

El gobierno porteño presentó ayer el presupuesto 2022 contemplando un gasto 39% mayor al de este año. El proyecto, que prevé un gasto total de 964 mil millones, será defendido el 19 de noviembre ante los diputados de la Comisión de Presupuesto por el ministro de Economía y Finanzas de la Ciudad, Martín Mura. La inflación prevista es de 33%, tal como proyecta Martín Guzmán en el plan plurianual que presentará a principios de diciembre y Alejandro Rebossio anticipó.

Zamora ganó otra vez la gobernación: ¿Cómo gobierna el poderoso Frente Cívico en Santiago? El domingo obtuvo el 62% de los votos, con 50 puntos de diferencia sobre Natalia Neme, de Juntos Por el Cambio. Aun así, es la victoria menos holgada en las dos décadas del zamorismo en el poder. Ernesto Picco trata de explicarlo: "Paz social", alta tasa de empleo público e informalidad, espectacularidad en la obra pública y una oposición invisibilizada.

Dos periodistas denunciaron que fueron víctimas de abuso sexual mientras cubrían las elecciones en Tucumán. El primer episodio fue durante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el segundo, el pasado 14 de noviembre, en las legislativas.

Sin Aforo Fest. Ya no habrá cupos máximos para los eventos masivos al aire libre. Lo dispuso el Ministerio de Salud de la Nación ante el avance de las coberturas de vacunación, la estabilidad de los casos en un número bajo y la disminución de las hospitalizaciones y las muertes por más de 23 semanas consecutivas.

El 40% de personas que pasan fase aguda de Covid-19 tiene secuelas en su vida diaria. La investigación siguió la evolución de 70 pacientes que pasaron por la fase grave de coronavirus de los cuales el 80% son hombres.

Se agrava el brote de coronavirus en Europa y varios países anuncian cifras récord. Mayormente está asociado a una insuficiente cantidad de vacunados.

Sancionados por no sancionar. La Conmebol suspendió a los árbitros de Argentina-Brasil por ignorar el codazo de Otamendi a Raphinha. En la grabación del VAR se escucha a los jueces intercambiar opiniones y desestimar el grado del golpe para continuar con el desarrollo del juego. Por eso, el organismo del fútbol sudamericano resolvió oficialmente "suspender a los árbitros Andrés Ismael Cunha Soca y Esteban Daniel Ostojich Vega por tiempo indeterminado".

¿Qué harías con 35 millones de dólares? Imposible siquiera pensarlo. Pero quizás te interese saber que con esa plata Costantini compró una obra de Frida Kahlo y la transformó en la más cara del arte latinoamericano. Pagó esa cifra para quedarse con "Diego y yo", una obra de la pintora mexicana". Spoiler alert: no es EL Diego.

El Senado chileno rechazó el juicio político contra Sebastián Piñera. La oposición, que necesitaba 29 votos, no logró sumar los de cinco legisladores oficialistas para concretar el impeachment.

India: las escuelas de Nueva Delhi cierran por tiempo indefinido por la contaminación del aire. La capital de la India, con más de 20 millones de habitantes, es una de las más contaminadas del mundo y se ve sumergida cada invierno en una densa capa de niebla tóxica. También se prohibió la entrada de camiones no esenciales hasta el 21 de noviembre, el cese de operaciones de seis de las 11 plantas térmicas e impuso el teletrabajo al 50% de los trabajadores públicos, animando a las firmas privadas a seguir el mismo ejemplo.