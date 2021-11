Asesinado por policías de civil en un auto sin patente - 19/11/2021

Lucas González tenía 17 años. Jugaba al fútbol en Barracas Central y el miércoles por la mañana fue asesinado por un grupo de policías de civil a bordo de un auto sin patente. Volvía del club, adonde había acompañado a dos amigos que querían probarse para seguir su mismo camino como futbolista. Uno de ellos conducía el auto del padre. Pararon a comprar un jugo en un kiosko y al retomar la marcha un auto sin identificación se les puso a la par. Desde allí una persona de civil les apuntó con un arma. El adolescente al volante aceleró temiendo un robo y desde el otro vehículo lanzaron una ráfaga de disparos. Dos balas hirieron a Lucas en la cabeza. Los chicos escaparon como pudieron hasta que encontraron unos policías y frenaron para pedirles ayuda. Pero en lugar de recibir asistencia fueron detenidos. Los civiles que les habían disparado aparecieron en escena, se presentaron también como policías y pretendieron encubrir el hecho simulando un tiroteo en situación de robo. La familia de Lucas denunció que se trató de un caso de gatillo fácil y que los agentes habían plantado un arma de juguete en el auto. A las 19.30 el ministro de Seguridad de la Ciudad dio una conferencia de prensa y avisó que tres oficiales habían sido separados de funciones y que les habían iniciado un sumario administrativo. Una hora más tarde Horacio Rodriguez Larreta tuiteó que serán “inflexibles” con aquellos que “actúen por fuera de la ley”.

No son excesos ni casos aislados. El mismo día que mataron a Lucas, en el barrio lindero de Constitución un policía de la Ciudad apoyado por otros tres efectivos, disparó 11 veces para tratar de detener a una persona que portaba un arma blanca en Plaza Garay. El policía hirió al supuesto agresor y también a un hombre que estaba en la plaza y no tenía nada que ver, tal como denunció el CELS. Para colmo, ese fatídico miércoles la Policía de la Ciudad cumplía cinco años y el jefe de Gobierno había organizado un acto para ponderar su trabajo. El festejo de gala había quedado para esta tarde en el Teatro Colón, pero fue suspendido.

Hay discursos que siembran violencia. La semana empezó con un guardia de seguridad de Javier Milei amenazando con desenfundar un arma arriba del escenario en el búnker de Avanza Libertad en pleno discurso televisado. Esa misma noche, Carlos Maslatón, referente del espacio político, planteó que “la paz en una sociedad se consigue si todos andan armados”. En los días previos, cuando la noticia era el asesinato del kiosquero de Ramos Mejía, José Luis Espert proponía en la radio: “transformemos en un queso gruyere a un par de delincuentes como los de ayer, apoyemos a la policía que haga eso y listo”. El ministro de Seguridad Bonaerense, en constante campaña, se sumaba al planteo: “Yo pienso peor que Espert. A mi no me tiembla la mano frente a los delincuentes”. A las palabras no se las lleva el viento.

Estas declaraciones me trajeron a la mente aquella campaña de TyC Sports contra la violencia en el fútbol que hablaba de la incidencia de los cantos de cancha que amenazaban con matar rivales ¿Se la acuerdan?

Responsabilidad informativa. Muchos medios también se apuraron el miércoles en publicar una nota policial que hablaba de una persecución o hasta titularon “un tiroteo entre delincuentes y la policía: hay un herido y dos detenidos”. Seguramente haya explicaciones vinculadas a la rutina digital y al apuro por subir contenido, pero estos casos demuestran que el periodismo pasa por otro lado y que requiere un chequeo de la información. De hecho, al final del día los padres de Lucas agradecieron a la prensa por el acompañamiento y la visibilización del hecho. Una cosa no quita la otra.

A 20 años de la masacre de Floresta, el asesinato de Lucas por la policía pone una vez más en el centro el gatillo fácil. En diciembre de 2001, el policía Juan de Dios Velaztiqui disparó por la espalda a tres jóvenes que miraban televisión en una estación de servicio. Fue el primer policía federal condenado a prisión perpetua por violencia institucional. Victoria De Masi realizó esta nota que se publica como adelanto de la tercera revista impresa de elDiarioAR que se distribuirá el 10 de diciembre. (Asociate ahora y recibila en tu casa)

"Pienso que les da placer matar", dice Silvia Irigaray, madre de Maximiliano Tasca, uno de los tres jóvenes asesinados por un policía en diciembre de 2001. La mujer integra la asociación Madres del Dolor y ofrece charlas a policías en formación desde 2003. Tambien la entrevistó Vicky

Una familia de cuatro integrantes necesitó en octubre $72.365,30 para no ser pobre. Es decir que no le hubiera alcanzado si los dos adultos de esa familia cobraban el salario mínimo, vital y móvil ($32 mil). En el mismo mes una familia de cuatro requería 30.925 pesos para tener los mínimos nutrientes en su mesa. Siempre según datos del INDEC, el aumento interanual de la canasta básica fue de 45%, mientras que el de la canasta alimentaria fue de 49,3%.

A menos de un mes de su implementación, se diluye el efecto en las góndolas del congelamiento de precios. Si bien contiene las subas en algunas categorías como los alimentos secos, la medida no logra funcionar como ancla o referencia para los productos no alcanzados. Cuenta Delfina Torres Cabreros que hay preocupación en el Gobierno por el precio de la carne.

El proyecto de Ley del presupuesto 2022 prevé una disminución en educación del 6,2% respecto a 2021. Un informe realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación indicó que se destinarán $522.490 millones para educación, que equivale al 5,4% del total de gastos previstos. Desde el Ministerio indicaron que se está trabajando “en corregir los errores".

A pesar del rechazo de JxC, el oficialismo avaló en Comisión Bicameral 116 decretos de Alberto Fernández. El oficialismo avanzó en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y dictaminó a favor de 116 DNU dictados por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2019, pese al rechazo del bloque de Juntos por el Cambio, que se retiró de la reunión tras argumentar su posición. El Frente de Todos, hasta el 10 de diciembre, tiene quórum propio para tratar los temas.Las elecciones pasan, la rosca queda

Agasajo, premios electorales y una ausencia notable. Luego de la marcha del miércoles, el Presidente cenó con ministros y dirigentes peronistas en Olivos. Estuvieron Kicillof, Massa, ministros nacionales y bonaerenses y alcaldes del conurbano. Faltó Máximo Kirchner, que acumula dos ausencias consecutivas en encuentros con el presidente. El gobernador bonaerense se compromtió a buscar una reforma legislativa que le permita a los intendentes con dos mandatos cumplidos competir por una reelección. Lo cuenta todo Pablo Ibáñez.

Bullrich sigue metiendo fichas en la interna PRO. Mientras el alcalde bajó línea de no responder a Bullrich, la exministra de Seguridad levanta su perfil al máximo. Dardos hacia Larreta y Vidal. Presentación de una mini-CGT amarilla, junto al sindicalista que marchó en contra de la cuarentena, dudó de la vacuna rusa y postula a Bullrich para la presidencia en 2023. Por Andrés Fidanza.

Causa ARA San Juan: vuelven a rechazar la recusación de Macri contra el juez Bava. Por segunda vez, el tribunal del alzada consideró que no había argumentos para quitar al juez subrogante de Dolores de la causa que investiga si hubo espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan por parte del expresidente y sus funcionarios.

Messienta bien este tipo de humor

Amplían la licencia por maternidad y paternidad para estatales bonaerenses. A los 90 días que contaba la madre se le sumarán 45 días que podrá utilizar totalmente o fraccionar con el padre, quien además se ve beneficiado con una extensión de su licencia por paternidad de tres a 15 días.

Destituyen en Tucumán a un juez que no actuó con perspectiva de género ni protegió a una víctima de femicidio. Se trata del ahora exjuez Francisco Pisa. Fue destituido este jueves de su cargo por un Jurado de Enjuiciamiento que consideró que no cumplió con sus deberes, no abordó con perspectiva de género y no protegió judicialmente a una docente de inglés que había denunciado 15 veces a un exalumno que la violentaba y que terminó matándola en octubre de 2020 en la capital provincial, tras lo cual se suicidó.

19 de noviembre: día internacional de la prevención del abuso sexual infantil

El 11% de las mujeres en Argentina dijo haber sufrido abuso sexual infantil, según Unicef. Al menos 1 de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual en Argentina, según datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef. El mayor porcentaje de mujeres que admitieron haber sido víctima de abuso infantil son de sectores socioeconómicos más bajos (13,5%), con estudios secundarios incompletos (12,6%).

Al menos 1 de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual en Argentina, según datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef. El mayor porcentaje de mujeres que admitieron haber sido víctima de abuso infantil son de sectores socioeconómicos más bajos (13,5%), con estudios secundarios incompletos (12,6%). Se duplicaron los llamados a la Línea 102 por motivos de abuso sexual infantil. La estadística es en base al informe de la línea de atención especializada sobre los derechos de las infancias entre octubre de 2020 y septiembre de este año.

Preocupación por la desaparición de la tenista que acusó de agresión sexual a un ex viceprimer ministro chino. Gabriela Sabatini se unió a otras voces del mundo del tenis que llamaron la atención sobre el caso de Peng Shuai, una de las figuras del deporte más conocidas en China, quien acusó el 2 de noviembre a Zhang Gaoli de agredirla sexualmente. Desde entonces no se sabe nada de ella.

