La carta migrante - 25/08/2021

Ni el aumento de la deuda externa durante su mandato, ni las falsas promesas de terminar con la inflación. La política de Mauricio Macri que mayor trascendencia podría tener en los próximos comicios legislativos es la modificación por decreto de la ley de migraciones en 2017. ¿Por qué? A través de esa decisión se habilitó un proceso de detención y deportación exprés de migrantes sometidos a cualquier tipo de proceso judicial penal aún antes de estar condenados y aunque tuvieran residencia definitiva legal en el país. La medida golpeó fuerte en una comunidad que suele ver sus derechos más afectados que el resto y que entonces sumó un elemento más a su precaria situación.

Muchas de estas personas ahora podrán expresarse en las urnas por distintas medidas tomadas tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires que permitieron incorporar al padrón automáticamente a miles de migrantes que antes debían realizar un tedioso trámite para votar. El número es significativo: el padrón migrante bonaerense crecerá un 24,5% (hasta los 820 mil) y el de la Ciudad de Buenos Aires un 2000% (hasta los 417 mil). No podrán elegir representantes al Congreso de la Nación, pero sí para todos los cargos locales y su participación podría torcer la balanza en unos comicios en los que cada voto parece contar. Todos los detalles en esta nota de Claudia Regina Martinez.

Es difícil saber cuántos de ellos efectivamente ejercerán su derecho al voto, pero las campañas electorales son conscientes de su importancia. Y en el Frente de Todos también esperan capitalizar la decisión del gobierno de Alberto Fernández de derogar en marzo de este año el decreto 70/17 que ya contaba con una declaración de inconstitucionalidad y con varias condenas por parte de las Naciones Unidas.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Macri: un mueble dificil. “Son muebles difíciles los ex presidentes. No es fácil ponerlo en un lugar y que quede cómodo. Pero es un trabajo que tendrá que hacer nuestro espacio político”, señala Emilio Monzó, el ex presidente de la Cámara de Diputados por Cambiemos que en estos comicios se enfrenta a la lista del PRO en las PASO bonaerenses. "Manes aporta los votos que nos faltaban en 2019", agrega en relación a la cabeza de lista de su espacio, y señala que su aparición es una respuesta “contra la concentración y el manejo vertical del poder desde la Ciudad de Buenos Aires que nos llevó, entre otras cosas, a perder en 2019”. Interesantísima entrevista de Pablo Ibáñez a quien fuera uno de los principales responsables de la gobernabilidad macrista y que hoy lleva casi dos años sin hablar con el ex presidente.

La Delta acecha. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, anunció ayer que detectaron el primer caso de transmisión comunitaria de la variante Delta. El dato suma preocupación a sabiendas de la contagiosidad que mostró esta variante en otros países. Los especialistas no descartan que en Argentina tenga un comportamiento distinto por la alta circulación de la variante Lambda (ex Andina), que parecería estar compitiendo contra ella y defendiendo su posición predominante (¿orgullo latino?). Lo cuenta Sofía Crotti.

Pero somos campeones de América (¿?). Como las curvas de contagios todavía mantienen su tendencia decreciente y la ocupación de camas de terapia está en su mínimo del año, el gobierno anunció ayer que hará una “experiencia piloto” para que el público vuelva a la cancha. Será durante el partido de la selección masculina de fútbol contra Bolivia el 9 de septiembre y se habilitará un aforo del 30%. Y si, para que puedan ver que Messi nos trajo la copa como le pedíamos.

Aunque el FMI se vista de seda… Sigue siendo el FMI y ya comenzó a plantear las “reformas estructurales” que quiere para acceder a un acuerdo de renegociación de la deuda. Cambios tributarios para alentar la inversión privada, flexibilización laboral, equilibrio fiscal y relajación del cepo cambiario están en la agenda de las conversaciones técnicas preliminares entre los staffs del Fondo y del Ministerio de Economía. Todo el detalle en la nota de Alejandro Rebossio.

Sin tobillera se puede marchar. Luis D'Elía celebró su libertad condicional con una marcha en La Matanza que tuvo como hito simbólico que se sacó la tobillera electrónica. El dirigente social pudo hacerlo tras cumplir dos tercios de su condena por haber dirigido en el 2004 una protesta y la toma de la Comisaría 24 en el barrio de La Boca en reclamo por el asesinato del dirigente comunal Martín “Oso” Cisneros.

Que la realidad no arruine un buen meme

Todos los que entramos a una redacción sufrimos más temprano que tarde el dicho: “que la realidad no arruine un buen título”. Después a lxs redactorxs nos tocaba explicar a las fuentes lo sucedido. Algo similar me pasó con este meme, que me causó mucha gracia al encontrarlo y que me hizo buscar el “iupipati iupipati” y el “wuli wani wanaga” a ver qué decía. Asi llegué a esta nota de BBC Mundo y me enteré que el meme es falso y que la realidad estaba bastante más cerca de lo que cantaba. Aunque no sabía que era lengua garífuna, de los afrodescendientes hondureños. Porque Infusión, a veces, te entretiene y te informa (en ese orden).

15 años después. Detectives especializados avanzan sobre la desaparición de Mariela Bessonart en Córdoba. La mujer, de 37 años, vivía en Villa María y desapareció en septiembre de 2005. Su ex fue acusado, pero nunca fue juzgado. La causa se reavivó cuando, después de revisar el expediente, un equipo preparado para resolver desapariciones realizó excavaciones en una propiedad del ex y encontraron papeles enterrados que sirvieron como relleno de una fosa. Acá lo cuenta Gustavo Molina.

¿Qué le dijo el líder taliban al director de la CIA? No tengo idea, pero el Washington Post dice que “probablemente” se trató el tema de la fecha límite para el repliegue de tropas. Es el primer encuentro de alto nivel entre ambos países tras el retiro de tropas estadounidenses y la toma del poder de los talibanes.

Adiós a Charlie Watts. Ayer falleció el baterista de los Rolling Stones. Hace unos días había anunciado que no participaría de la gira que la banda británica tiene planificada para septiembre por EEUU. El mundo de la música, conmovido por su muerte, se expresó en el velorio virtual de las redes sociales.