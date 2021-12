Cuidate, querete... - 22/12/2021

A vos te voy a hablar, pebete. Vos que pensás: este virus a mi no me va a tocar; ya pasó lo peor, soy jóven y tengo más aguante que Schwarzenegger. Vos, que salís sin barbijo y andás saludando con besos por ahí como si la omicron fuera un tema de Erasure. ¿Pero sabés qué? Nonononono (léase en un tono muy agudo). La pandemia no terminó y si no extremás los cuidados vas a terminar comiendo un pan dulce aplastado en tu casa y abriendo la sidra de hace tres años que tenés arrumbada para emergencias al fondo de la alacena. D’enserio, quedate en tu casa viendo un documental de Hijitus o manejate con precaución. Cuidate, querete, ojito, ojete ¿Dale?

Este humilde homenaje a Irma Jusid, vale la pena una y mil veces ver la original y eficaz promotora de salud pública creada por Diego Capusotto en Todo por dos pesos, viene a cuenta de un nuevo salto en la cantidad de casos de COVID-19 detectados en el país. Ayer fueron 9.336, casi el doble que siete días atrás. Por tercer día consecutivo la positividad estuvo por arriba del 10%, el parámetro de alarma definido por la OMS. Hay que ir cuatro meses atrás para encontrar cifras parecidas. Las personas internadas en terapia intensiva, si bien crecen más lentamente que los contagios, ya son 803. Si sos de los míos y te gusta el “dígalo con gráficos”, mirá este que pongo debajo y armó el senador correntino Martín Barrionuevo con las curvas de contagios de algunas jurisdicciones cada 100 mil habitantes de los últimos siete días. Prestá atención a las pendientes amarilla (CABA) y blanca (Córdoba).

Y otra cosa, por si siguen haciéndose lxs cocoritxs: los vacunados y curados de Covid-19 pueden infectarse con la variante ómicron. Lo confirmó la OMS.

El segundo round en Diputados fue para el gobierno: el aumento del mínimo no imponible en Bienes Personales vuelve al Senado. Luego de la derrota de la semana pasada, cuando la oposición frustró el proyecto de Presupuesto 2022, los diputados del Frente de Todos lograron tomarse revancha y ganar una votación empujada por sus rivales políticos. Juntaron 127 votos, apenas uno más de los 126 que reunió Juntos por el Cambio. ¿Y saben por qué quedó en minoría la oposición? Porque la diputada del PRO Camila Crescimbeni fue detectada positivo de coronavirus antes de la sesión. (¡Ojito ojete para todes!). Las modificaciones incluidas el proyecto que venía con aprobación del Senado aumenta la alícuota del 1,25% a 1,50% en el tributo para los patrimonios superiores a 100 millones de pesos y la lleva al 1,75% en caso de los que superen los 300 millones de pesos.

Mi foto con gobernadores. Alberto Fernández reunió a 13 gobernadores del Frente de Todos en la quinta de Olivos. Lo hizo días después del rechazo del presupuesto en Diputados que dejó al ejecutivo nacional sin compromiso por ley para el giro de transferencias de recursos a las provincias. Por eso explicó el riojano Ricardo Quintela, el objetivo del encuentro fue “ver cómo nos podemos manejar. El Presidente nos dijo que iba a hacer lo posible, que iba a ayudar presupuestariamente a cada provincia”. Mientras se desarrollaba esa reunión en Olivos, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta recibió a los otros tres gobernadores de Juntos por el Cambio (Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés). Tras la juntada difundieron un mensaje en el que pedían que el gobierno envíe otro presupuesto “realista”. El juego de las fotos de ayer, hay que decirlo, le dio mejor al gobierno que a la oposición.

La agenda de Alberto: una invitación para Boric y una pausa para el viaje a China y Rusia. El Gobierno festejó la victoria de Gabriel Boric en Chile y se mueve para que el presidente electo visite el país antes del 11 de marzo, fecha de su asunción. En la semana se dedicó a fortalecer la alianza con gobernadores y diputados del Frente de Todos y decidió postergar el viaje que tenía previsto para China y Rusia en febrero. Según cuenta Andrés Fidanza, la aceleración de contagios de contagios en todo el mundo fue el motivo público decisivo, pero cerca del Presidente mencionan otra cuestión: “en un contexto de incertidumbre en la negociación con en Fondo, el Gobierno busca evitar cualquier gesto que sea leído como un desaire a los Estados Unidos, principal accionista del organismo multilateral”.

A Precios Cuidados, ganancia de supermercados. En lo que va del año el volumen de ventas en comercios de cercanía cayó 7,6%, mientras que aumentó 2,9% en los supermercados, donde los productos incluidos en el programa oficial representan el 25% de las compras. Aun así, aclara Delfina Torres Cabreros, los comercios de cercanía siguen representando actualmente más del 60% de las compras de los argentinos y argentinas. Las personas de menores ingresos compran menos en las grandes cadenas (en localidades del interior o barrios alejados de los centros urbanos directamente porque no existe esa posibilidad) y se ven obligados a pagar más caro. Según un informe de la consultora Scanntech, en noviembre el aumento de precios promedio en los negocios chicos y autoservicios fue de 4,1% para la canasta de consumo masivo, casi el doble de lo que fue la inflación general medida por el Indec para el mismo mes (2,5%) y, particularmente, la de alimentos (2,1%).

Un bono por aquí y otro por allá.

Bono de 20 mil pesos para más de 350 mil trabajadores estatales nacionales . Se trata de una suma fija no remunerativa, no bonificable, extraordinaria y por única vez que alcanza a un universo de 350.525 de agentes dependientes de las jurisdicciones y organismos del Poder Ejecutivo Nacional.

. Se trata de una suma fija no remunerativa, no bonificable, extraordinaria y por única vez que alcanza a un universo de 350.525 de agentes dependientes de las jurisdicciones y organismos del Poder Ejecutivo Nacional. La Provincia de Buenos Aires pagará un bono de 8.000 pesos a sectores vulnerables. Será para jubilados que perciben el haber mínimo, a quienes reciben pensiones sociales no contribuyentes y a destinatarios de programas sociales. La medida beneficiará a un universo de 176.144 personas, entre los que se encuentran niños, niñas y jóvenes, personas mayores, madres solas y personas con discapacidad; y también alcanza a más de 4.000 instituciones y centros que llevan adelante un rol social.

Bajó la desocupación a 8,2% en el tercer trimestre y se ubica en los niveles prepandemia Guzmán celebró el dato y dijo que se corresponde con una recuperación económica "vibrante". La tasa de actividad todavía no volvió a los niveles de inicios de 2021 y un tercio de los asalariados está en la informalidad.

Hacete cargo, FMI. Hoy arranca la evaluación interna del Fondo Monetario sobre el préstamo que le dio a la Argentina y que hoy condiciona las políticas públicas del país. Si bien no se espera una fuerte autocrítica del organismo, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe sobre "lo que no vas a encontrar en la revisión" del FMI sobre el préstamo otorgado a Macri. Allí advierte que el Fondo incumplió sus estatutos al permitir que con su crédito se financiara la salida de capitales. También critica que la deuda argentina aumentara, que el acuerdo no permitiera el retorno a los mercados internacionales, que careciera de consenso político, que sirviera para financiar la campaña de reelección de Macri y que se tornara impagable en 2022 y 2023. Lo cuenta Alejandro Rebossio.

No todo tiempo pasado fue mejor

Si están teniendo un mal día, solo recuerden que una vez le pedí a un extraño que me tomara una foto en Pisa, en era pre-digital, y me tomó esta mierda. pic.twitter.com/BKdK3eclJX — luciérnaga curiosa (@saltasolt) 15 de diciembre de 2021

Ganó la calle: la Legislatura de Chubut derogó la ley de zonificación minera. La decisión se tomó por unanimidad, lo que significa que dieron vuelta su voto los diputados que pocos días antes se habían expresado a favor. Manifestantes se agruparon en los alrededores de la Legislatura, en el sexto día consecutivo de movilización. Según comunicó el Gobierno, en el plazo de los próximos seis meses se convocará a un plebiscito para definir si se reimpulsa la iniciativa o no.

La lucha de las mujeres guaraníes contra la sequía en el Chaco boliviano. Las guaraníes de las comunidades de Timboy Tiguasú, Pozo del Anta y Yaguacua, en Bolivia, lideran la producción y el mantenimiento de huertos comunitarios. Es su modo de resistencia colectiva ante las fuertes sequías, que impactan al municipio de Yacuiba. Así, resguardan la seguridad alimentaria de sus familias. Por Sara Aliaga Ticona (Periodistas por el Planeta)

De María Cash a Guadalupe Lucero: las desapariciones del presente, el mito de las 24 horas y el plan de un banco de datos federal. Hace diez años se empezó a enfocar por primera vez desde Nación el problema de los desaparecidos del presente. Cómo trabaja hoy el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas en todo el país. Y todo lo que falta hacer. Por Josefina López Mac Kenzie

Maldacena, el argentino que descubrió uno de los misterios del universo: "Me gustaría entender conceptualmente qué es lo que ocurre en el interior de un agujero negro". A los 29 años publicó un artículo que relacionaba las teorías de la gravedad y de la física de partículas. Hoy lo entrevista Marcela Bello.

Barracas Central se impuso en los penales a Quilmes y ascendió a la Liga Profesional. Cuando Claudio “el chiqui” Tapia quiso seguir los pasos del fallecido Julio Humberto Grondona al frente de la AFA pocos se imaginaron que llegaría a tanto (o al menos que lo haría tan rápido). Pero ayer se confirmó que su equipo, Barracas Central, jugará el próximo torneo en la primera división. El "Guapo" le ganó al "Cervecero" por 5 a 4, luego de empatar 0 a 0 en los 90 minutos, por la final del reducido. Luego de 87 años, volverá a jugar en la primera división del fútbol argentino. Habrá que ver si le permiten disputar partidos en su estadio que no guarda las condiciones del resto de los equipos de la Liga Profesional de Fútbol. Como no podía ser de otra manera, el estadio lleva el nombre del actual presidente de la AFA Claudio Fabián Tapia.